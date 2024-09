Contrairement aux applications traditionnelles qui fonctionnent avec des données structurées stockées dans des bases de données, les workloads d’IA et d’analyse à forte intensité de performances d’aujourd’hui fonctionnent sur un vaste océan de données non structurées. Cela inclut les documents, l’audio, les images, les vidéos et d’autres objets.

IBM Storage Scale System 6000 est conçue pour offrir aux entreprises le moyen le plus rapide et le plus flexible de créer une plateforme de données mondiale autour de leurs données de fichiers et d’objets. Elle utilise la puissance du logiciel IBM Storage Scale combinée à la technologie flash NVMe pour fournir un stockage haute performance pour l’IA, l’analyse de données et d’autres workloads exigeants.

Storage Scale System est basé sur un système de fichiers massivement parallèle et peut être déployé sur plusieurs plateformes matérielles. Ces plateformes comprennent x86, IBM Power, les mainframes IBM zSystem, les clients POSIX basés sur ARM, les machines virtuelles et Kubernetes. Il offre des performances exceptionnelles pour l’infrastructure GPU, notamment la prise en charge de NVIDIA GPUDirect Storage.