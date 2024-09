Le logiciel de gestion de données Komprise aide les organisations informatiques à étendre le stockage Network File System (NFS) et Server Message Block/Common Internet File System (SMB/CIFS) avec l'échelle et la rentabilité d'IBM Cloud Object Storage. Le logiciel Komprise peut identifier intelligemment les données à travers le stockage NAS et déplacer de manière transparente les données rarement accédées vers le stockage d'objets IBM Cloud plus rentable - sans interruption de l'accès de l'utilisateur ou de l'application, ce qui réduit considérablement les coûts de stockage.