La solution cloud CTERA de protection des données des serveurs offre une plateforme adaptable aux différents types de cloud qui permet de protéger et de sauvegarder vos données dans le cloud ou de cloud à cloud. Cette plateforme multi-locataire et évolutive est mieux adaptée aux besoins des entreprises modernes et offre une protection des données plus granulaire et une récupération des données plus rapide à partir du cloud. L’architecture de chiffrement et de sauvegarde active au niveau de la source garantit une protection robuste et une sauvegarde plus efficace des données.