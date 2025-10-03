Les entreprises peuvent gérer l'infrastructure selon deux approches : modifiable et non modifiable. L'infrastructure immuable remplace entièrement les serveurs au lieu de les modifier. L’infrastructure modifiable modifie les serveurs en place, applique les mises à jour, les correctifs et les modifications de configuration directement aux serveurs de production.

Parce qu’il s’agit principalement de modifier les serveurs existants, l’infrastructure modifiable peut sembler plus efficace. Cependant, deux facteurs rendent souvent les infrastructures immuables plus pratiques et préférables.

Tout d’abord, le cloud computing et la conteneurisation ont transformé la vitesse de déploiement. Les entreprises peuvent désormais remplacer les machines virtuelles (VM) et les conteneurs en quelques minutes au lieu des heures nécessaires pour les serveurs physiques. Les outils d'automatisation de l'infrastructure permettent d'approvisionner et de configurer de nouveaux serveurs et ressources informatiques et d'appliquer des changements uniformes à grande échelle.

Deuxièmement, l’infrastructure immuable peut réduire considérablement la dérive de configuration, une fonctionnalité courante de l’infrastructure mutable, dans laquelle un système diverge progressivement de son état prévu au fur et à mesure que les modifications s’accumulent. Les écarts de configuration sont particulièrement courants lorsque des problèmes de réseau interrompent le processus de déploiement, entraînant des mises à jour partielles ou un échec. Cela peut entraîner de mauvaises performances, des vulnérabilités en matière de sécurité et des violations de conformité.

Par exemple, lors du déploiement d’une mise à jour de sécurité sur 100 serveurs de production, les outils d’automatisation peuvent créer 100 nouveaux serveurs avec la mise à jour préinstallée et les valider en isolement. Une fois validés, ils redirigent le trafic et mettent hors service les anciens serveurs, le tout en quelques minutes, sans aucun temps d’arrêt.