Le stockage non modifiable est un type de protocole de stockage qui protège les données stockées en empêchant toute modification ou altération pendant une durée définie ou indéterminée.

Dans la programmation orientée objet et fonctionnelle, un objet non modifiable est un objet dont l’état ne peut pas être modifié après sa création. De même, une fois créé et enregistré, le stockage non modifiable ne peut être modifié, supprimé ou réécrit tant que la période de conservation prédéterminée n’est pas terminée.