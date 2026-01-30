Was ist intelligenter Speicher?

Der intelligente Speicher ist ein Datenspeicher-Ansatz, der auf softwaredefinierter Intelligenz, Automatisierung und maschinellem Lernen (ML) basiert, um die Gesamteffizienz, Verwaltung und Leistung zu verbessern.
Anders ausgedrückt, sie ist eine intelligente Software-Ebene, die ein umfassendes Speichermanagement im gesamten Unternehmens-Ökosystem ermöglicht. Zu den wichtigsten Funktionen gehören prädiktive Analyse, autonomes Datentiering, automatische Software-Updates und proaktive Fehlerbehebung.
Unternehmen sehen sich heute mit immer umfangreicheren datenintensiven Workloads konfrontiert, insbesondere da sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) immer weiter beschleunigt. Sie modernisieren ihre Datenspeicherinfrastruktur , um diese fortschrittlichen Analyse-Workloads zu unterstützen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.
Der Bedarf an intelligenter Speicherung wächst schnell. Laut Fortune Business Insights wird erwartet, dass der globale Datenspeichermarkt von 298,54 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 984,56 Milliarden USD bis 2034 wachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,10 %.¹
Diese Expansion wird durch riesige Datenmengen von Internet der Dinge-(IoT-)Geräten, Cloud Computing- und KI-Anwendungen sowie von Daten am Edge, die lokale Datenverarbeitungsfähigkeiten erfordern, angetrieben. Als Reaktion darauf greifen Unternehmen auf fortschrittliche Lösungen wie Software-definierter Speicher (SDS) und intelligente Speichersysteme zurück, um diese Komplexität zu bewältigen.
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Es gibt drei Haupttypen der Datenspeicherung:
Traditionelles Datenspeichermanagement besteht aus den Prozessen, die zur sicheren Aufbewahrung, Organisation und zum Zugriff auf Datenbestände verwendet werden, während gleichzeitig die Speicherressourcen optimiert und Datenschutz gewährleistet werden. Es basiert auf manueller Bereitstellung, Überwachung und Optimierung, was zunehmend herausfordernd wird, da das Datenvolumen wächst und die Arbeitslasten sich über hybride Cloud-Umgebungen hinweg diversifizieren.
Intelligenter Speicher baut auf diesem Ansatz auf, indem KI, ML und Automatisierung direkt in die Speicherinfrastruktur integriert werden. Anstatt manuelle Eingriffe zu erfordern, verwaltet ein intelligentes Speichersystem die Datenplatzierung, prognostiziert den Kapazitätsbedarf, optimiert die Leistung und schützt vor Bedrohungen – und das alles innerhalb eines einheitlichen Verwaltungssystems.
Intelligenter Speicher und KI-Speicher sind zwar eng miteinander verwandt, aber nicht dasselbe.
KI-Speicher bezeichnet Datenspeichersysteme, die für die großen Datensätze, den schnellen Datenzugriff und die intensive Rechenleistung ausgelegt sind, die für KI/ML-Workloads erforderlich sind. Diese Systeme wurden speziell für KI-Training, Inferenz und Data-Lake-Funktionen entwickelt, um den Leistungsanforderungen von KI-Anwendungen gerecht zu werden.
Intelligente Speicherlösungen integrieren KI und ML in Speichersysteme, um die Verwaltung zu automatisieren und die Leistung über alle Daten eines Unternehmens hinweg zu optimieren. Solche Systeme analysieren Datenmuster, automatisieren die Datenklassifizierung, prognostizieren den Speicherbedarf und reduzieren die betriebliche Komplexität im gesamten IT-Ökosystem.
Diese Technologien arbeiten oft mit intelligenten Speicher zusammen, die ebenfalls für KI-Workloads optimiert sind, sowie mit KI-Speichersystemen, die über intelligente Managementfunktionen verfügen.
Traditionelle Unternehmensspeichertechnologie konzentriert sich auf monolithische Storage Area Networks (SANs) zur Archivierung von Daten und Dateien. Die Wartung von SANs wurde für Unternehmen jedoch immer teurer, da ihr Bedarf an Datenspeicher zunahm und mehr physische Server und andere IT-Infrastrukturen erforderlich waren, um ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Cloud-Speicher wurden mit der Flexibilität entwickelt, die erforderlich ist, um Datenmengen je nach Geschäftsanforderungen nach oben oder unten zu skalieren. Durch die Speicherung von Daten in der Cloud profitieren Unternehmen von nutzungsabhängigen Abrechnungsmodellen und optimieren so ihre Kosten. Die heutigen cloudbasierten Lösungen umfassen hybride Multicloud-Ansätze, bei denen Unternehmen Speicher mehrerer Cloud-Anbieter kombinieren können, um verschiedene Anforderungen wie Leistung, Kosten und Compliance zu erfüllen.
Mit der Weiterentwicklung der KI- und ML-Technologien und ihrer zunehmenden Zugänglichkeit wurde es möglich, diese Intelligenz direkt in die Speicherinfrastruktur einzubetten. Intelligenter Speicher hat sich als optimierte Lösung für skalierbare, datenintensive Umgebungen entwickelt.
Intelligente Speicherung geht über traditionelle Cloud-Lösungen hinaus und bietet Funktionen wie kontinuierliche Datenmusteranalyse, automatisches Data Tiering und prädiktive Wartung. Sie hat sich zu einer unverzichtbaren Komponente für die Unterstützung der heutigen IT-Anforderungen entwickelt, darunter KI-Trainingsworkloads, Edge Computing und die massive Datengenerierung von IoT-Geräten.
Intelligenter Speicher verwaltet Daten während ihres gesamten Lebenszyklus mithilfe mehrerer Technologien:
Intelligente Speicherlösungen bieten Vorteile, die Unternehmen bei der Erreichung ihrer Geschäfts- und IT-Ziele unterstützen, darunter die folgenden:
Unternehmen können über mehrere Bereitstellungsoptionen auf intelligenten Speicher zugreifen. Große öffentliche Cloud-Provider (zum Beispiel Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure) bieten intelligente Speicherfunktionen als vollständig verwaltete Dienste an. Enterprise-Speicheranbieter wie Dell, Hewlett-Packard Enterprise und NetApp bieten intelligente Speicherplattformen, die in einem lokalen Rechenzentrum bereitgestellt oder in Cloud-Umgebungen integriert werden können.
Viele Unternehmen wenden eine Strategie an, um die Datenplatzierung in verteilten Hybrid-Infrastrukturen auf der Grundlage von Leistungs-, Compliance- und Kostenanforderungen zu optimieren. Diese Lösungen unterstützen eine Reihe von Geschäftsanwendungen, darunter Data Lake, High-Performance Computing (HPC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI) und Edge Computing.
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1 Data Storage and Market Size, Share and Industry Analysis, Fortune Business Insights, 5 January 2026