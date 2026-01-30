Was ist intelligenter Speicher?

Anders ausgedrückt, sie ist eine intelligente Software-Ebene, die ein umfassendes Speichermanagement im gesamten Unternehmens-Ökosystem ermöglicht. Zu den wichtigsten Funktionen gehören prädiktive Analyse, autonomes Datentiering, automatische Software-Updates und proaktive Fehlerbehebung.

Unternehmen sehen sich heute mit immer umfangreicheren datenintensiven Workloads konfrontiert, insbesondere da sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) immer weiter beschleunigt. Sie modernisieren ihre Datenspeicherinfrastruktur , um diese fortschrittlichen Analyse-Workloads zu unterstützen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Der Bedarf an intelligenter Speicherung wächst schnell. Laut Fortune Business Insights wird erwartet, dass der globale Datenspeichermarkt von 298,54 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 984,56 Milliarden USD bis 2034 wachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,10 %.¹

Diese Expansion wird durch riesige Datenmengen von Internet der Dinge-(IoT-)Geräten, Cloud Computing- und KI-Anwendungen sowie von Daten am Edge, die lokale Datenverarbeitungsfähigkeiten erfordern, angetrieben. Als Reaktion darauf greifen Unternehmen auf fortschrittliche Lösungen wie Software-definierter Speicher (SDS) und intelligente Speichersysteme zurück, um diese Komplexität zu bewältigen.