Was ist Cyber-Recovery?

Cyber-Wiederherstellungslösungen nutzen eine Backup, Software- und Hardware-Komponenten, die Kopien entscheidender Daten speichern, um nach einem Cyberangriff entscheidende Systeme wiederherzustellen.

Im Gegensatz zu den umfassenderen Disziplinen Cybersicherheit und Notfallwiederherstellung konzentriert sich Cyber Recovery auf die Abwehr gezielter Cyberangriffe durch böswillige Akteure. Schlechte Akteure (auch bekannt als Bedrohungsakteure) sind Gruppen oder Einzelpersonen, die versuchen, digitalen Geräten und Systemen Schaden zuzufügen. Unternehmen, die in moderne Cyber-Recovery-Lösungen investieren, erwarten eine vollständige und schnelle Wiederherstellung nach einem solchen Angriff

Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Raffinesse von Cyberangriffen gehen Unternehmen proaktiver vor als in der Vergangenheit. Während traditionelle Abwehrmechanismen wie Firewalls und Echtzeit-Bedrohungserkennung und -reaktion weiterhin wichtig sind, werden Lösungen für neue Bedrohungen wie Ransomware-Angriffe und fortschrittliche Malware immer beliebter.

Neue, datenreiche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), generative KI (GenAI) und das Internet der Dinge (IoT) haben die Bedrohungslage für Unternehmen aufgrund der von ihnen benötigten Datenmengen komplexer gemacht. Cyber-Wiederherstellungslösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Daten und der Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Cybervorfall.