Was ist Cyber-Recovery?

Cyber Recovery ist eine Art von Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR), die sich darauf konzentriert, wie sich Unternehmen von Versuchen erholen können, ihre sensiblen Daten zu stehlen oder zu zerstören.
Cyber-Wiederherstellungslösungen nutzen eine Backup, Software- und Hardware-Komponenten, die Kopien entscheidender Daten speichern, um nach einem Cyberangriff entscheidende Systeme wiederherzustellen.
Im Gegensatz zu den umfassenderen Disziplinen Cybersicherheit und Notfallwiederherstellung konzentriert sich Cyber Recovery auf die Abwehr gezielter Cyberangriffe durch böswillige Akteure. Schlechte Akteure (auch bekannt als Bedrohungsakteure) sind Gruppen oder Einzelpersonen, die versuchen, digitalen Geräten und Systemen Schaden zuzufügen. Unternehmen, die in moderne Cyber-Recovery-Lösungen investieren, erwarten eine vollständige und schnelle Wiederherstellung nach einem solchen Angriff
Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Raffinesse von Cyberangriffen gehen Unternehmen proaktiver vor als in der Vergangenheit. Während traditionelle Abwehrmechanismen wie Firewalls und Echtzeit-Bedrohungserkennung und -reaktion weiterhin wichtig sind, werden Lösungen für neue Bedrohungen wie Ransomware-Angriffe und fortschrittliche Malware immer beliebter.
Neue, datenreiche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), generative KI (GenAI) und das Internet der Dinge (IoT) haben die Bedrohungslage für Unternehmen aufgrund der von ihnen benötigten Datenmengen komplexer gemacht. Cyber-Wiederherstellungslösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Daten und der Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Cybervorfall.
Think-Newsletter
Schließen Sie sich Führungskräften im Bereich Sicherheit an, die von den kuratierten Nachrichten zu KI, Cybersicherheit, Daten und Automatisierung im Think Newsletter profitieren. Lernen Sie schnell von Experten-Tutorials und Erläuterungen, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die moderne Cyber-Wiederherstellung wird typischerweise in fünf Schritte unterteilt:
Hier sehen Sie eine genauere Betrachtung der einzelnen Schritte.
Der erste Schritt zur Etablierung eines erfolgreichen Cyber-Recovery-Workflows besteht darin, sichere, unveränderliche Kopien wertvoller Daten zu erstellen – ein Prozess, der als Replikation bekannt ist.
Um Backup-Daten zu erstellen, verlassen sich Unternehmen auf bewährte Replikationstechnologien wie Change Data Capture (CDC), die Daten kopieren und nachfolgende Änderungen verfolgen und umsetzen.
Das Sichern kritischer Daten ist der Kern des Wiederherstellungsprozesses. Sobald sie in eine isolierte Umgebung kopiert wurden, sollten Backup-Daten auf Air-Gapped-Geräten gespeichert werden – Speicher- oder Computersystemen, die physisch vom Internet getrennt wurden.
Um die Datenintegrität sicherzustellen, müssen Unternehmen bestätigen, dass die von ihnen erstellten Backups erfolgreich zur Wiederherstellung von geschäftskritischen Systemen und Geschäftsabläufen verwendet werden können – ein Prozess, der als Validierung bekannt ist.
Heute verwenden die meisten Validierungstechniken maschinelles Lernen (ML), eine Art von KI, die trainiert werden kann, um unbefugte Änderungen an Daten zu erkennen. Zusammen mit fortschrittlichen Automatisierungstools verringert ML die Wahrscheinlichkeit, dass menschliche Fehler die Daten während der Sicherung beeinträchtigen.
Der dritte Schritt der Cyber-Wiederherstellung ist die Orchestrierung einer Vielzahl komplexer Aufgaben, um den Wiederherstellungsprozess nach einem Cyberangriff zu beschleunigen.
Zu diesen Aufgaben gehören das Einrichten von Workflows in sicheren Umgebungen, die Wiederherstellung geschäftskritischer Anwendungen und das Blockieren von Malware-IP-Adressen, bevor sich Malware weiter im System ausbreiten kann.
Ähnlich wie die Validierung stützt sich auch die moderne Orchestrierung stark auf Automatisierung, um verschiedene Aufgaben zu beschleunigen und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler im Wiederherstellungsprozess zu minimieren.
Sanierung ist der Prozess zur Wiederherstellung geschäftskritischer Daten und Workloads in Produktionsumgebungen nach einem Angriff.
Bevor eine Cyber-Recovery-Lösung bereitgestellt oder eine Strategie umgesetzt wird, bewerten Unternehmen in der Regel ihre Wiederherstellungsfähigkeiten und identifizieren alle geschäftskritischen Systeme, die einer priorisierten, schnellen Wiederherstellung bedürfen.
Geschäftskritische Systeme sind Systeme, die für die Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs unerlässlich sind. Während der Sanierungsphase ist es üblich, dass geschäftskritische Systeme vor anderen, nicht essenziellen Services Wiederherstellungsressourcen erhalten.
Nachdem die Systemfunktionalität wiederhergestellt ist, müssen schließlich alle verschiedenen Komponenten wieder in die bestehenden Geschäftsprozesse und Workflows integriert werden – ein Prozess, der als Integration bezeichnet wird.
Während der Integration werden verschiedene Sicherheitslösungen und Datenquellen, die während eines Angriffs offline gegangen sein könnten, wieder verbunden. Eine effektive Strategie zur Wiederherstellung nach Cyberangriffen sollte eng mit der gesamten Notfallplanung des Unternehmens abgestimmt sein, damit das gesamte Unternehmen eine vollständige und effiziente Wiederherstellung erreichen kann.
Mit einem starken Ansatz zur Cyber-Wiederherstellung können sich moderne Unternehmen besser in der heutigen, sich schnell entwickelnden Geschäftswelt zurechtfinden und sich widerstandsfähiger gegen eine Vielzahl von Cyberbedrohungen machen. Hier sind einige der wichtigsten Nutzen von Cyber Recovery.
Unternehmen, die in die Cyber-Wiederherstellung investieren, verzeichnen in der Regel eine dramatische Verbesserung hinsichtlich der Geschwindigkeit und Effektivität, mit der sie sich vollständig von einem Cyberangriff erholen können. Ransomware-Angriffe (Malware, die die Daten einer Einzelperson oder eines Unternehmens als Geisel nimmt) nehmen zu.
Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report 2025 verursachten Ransomware-Angriffe allein im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Schaden von über fünf Millionen USD. Gut konzipierte, umfassende Cyber-Wiederherstellungslösungen helfen Unternehmen, kritische Daten selbst nach dem ausgefeiltesten Ransomware-Angriff wiederherzustellen.
Die Minimierung der Ausfallzeiten ist entscheidend für die Wiederherstellung nach einem Cyberangriff. Längere Ausfallzeiten führen zu Umsatzeinbußen, erheblichen Störungen der Geschäftsprozesse und Reputationsschäden.
Cyber Recovery spielt eine wichtige Rolle bei der Begrenzung von Ausfallzeiten und hilft Unternehmen bei einer schnellen Wiederherstellung, wenn Cyberangriffe kritische Systeme betreffen.
Fortschrittliche Cyber-Recovery-Lösungen verfügen über mehrere Datenschutzebenen und verhindern so Datenverluste, selbst wenn Datensicherungen als Teil eines ausgeklügelten Angriffs ins Visier genommen werden.
Angesichts zunehmender Vorschriften zur Bewältigung der Datenmengen, die über Netzwerke fließen, können Cyber-Recovery-Funktionen dazu beitragen, dass Unternehmen komplexe rechtliche Frameworks einhalten, keine Bußgelder zahlen müssen und keine sensiblen Daten preisgeben.
Die modernen Cyber-Recovery-Tools von heute schützen nicht nur Daten, sondern verbessern auch die Möglichkeiten von Unternehmen, ihre Datenwiederherstellungsprozesse über benutzerfreundliche Dashboards zu überwachen. IT-Teams können den Zustand ihrer Systeme überwachen, komplexe Workflows verfolgen und sogar ihre Cyber-Notfallwiederherstellungspläne üben. Diese Funktionen stärken ihre allgemeine Cyber-Resilienz – ihre Fähigkeit, Cyberangriffen standzuhalten und sich von ihnen zu erholen.
Da immer mehr Anwendungen in Hybrid-Cloud- und Public-Cloud-Umgebungen bereitgestellt werden, erweisen sich Cyber-Recovery-Strategien und -Tools als äußerst anpassungsfähig.
Moderne Cyberlösungen sind darauf ausgelegt, sich nahtlos in verschiedene IT-Umgebungen und Plattformen zu integrieren, darunter Cloud, On-Premises und Software as a Service (SaaS). Die Flexibilität von Cyber-Recovery-Lösungen stellt sicher, dass sie sich weiterentwickeln können, um den sich ändernden Bedürfnissen eines Unternehmens gerecht zu werden, das sich an neue Bedrohungen anpasst.
Cyber-Recovery spielt eine entscheidende Rolle im Kerngeschäft vieler der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Moderne Cyber-Recovery-Lösungen sichern IT-Umgebungen und schützen geschäftskritische Systeme vor einer Vielzahl von Cyberbedrohungen. Hier sind die wichtigsten Anwendungsfälle für Cyber-Recovery auf Unternehmensebene.
Ransomware-Angriffe nehmen weltweit an Umfang und Komplexität zu. Laut einem aktuellen Bericht des FBI stieg die Zahl der Ransomware-Beschwerden im vergangenen Jahr um 11 %, mit bereinigten Verlusten von über 12 Millionen USD.1
Umfassende Cyber-Recovery-Strategien helfen Unternehmen, sich von Ransomware-Angriffen zu erholen, indem sie Netzwerk-Sharing-Protokolle befolgen. Dabei handelt es sich um mehrstufige Prozesse, die vorschreiben, wie Backup-Daten auf Systemen und Netzwerken wiederhergestellt werden.
Moderne Cyber-Wiederherstellung trägt dazu bei, die Integrität von Backup-Daten sicherzustellen. Dies wird erreicht, indem Systeme, die von Cyberangriffen betroffen sind, isoliert werden und ein mehrschichtiger Ansatz zur Verhinderung einer erneuten Infektion umgesetzt wird.
Die Einführung einer Cyber-Recovery-Lösung hilft Unternehmen dabei, komplexen Cyberangriffen zu widerstehen und Daten und Systeme schnell wiederherzustellen. Cyber-Recovery-Lösungen basieren auf fortschrittlichen Techniken wie virtuellen Sandboxen, Air-Gap-Daten-Backup, Point-in-Time-Recovery und unveränderlichem Speicher.
Robuste Datenstrategien sind entscheidend für die Reduzierung von Ausfallzeiten – einem der schädlichsten Aspekte eines Cyberangriffs aufgrund seiner finanziellen Auswirkungen. Einem aktuellen Bericht zufolge kostet eine einzige Stunde Ausfallzeit ein Unternehmen im Durchschnitt 300.000 USD.2
Isolierte Wiederherstellung ist ein Aspekt der Cyber-Wiederherstellung, bei dem separate, sichere und „isolierte“ Umgebungen verwendet werden, um Daten nach einem Angriff wiederherzustellen. Diese isolierten Umgebungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Cyber-Wiederherstellung, da sie sicherstellen, dass Systeme und Prozesse bei ihrer Wiederherstellung nicht mit Malware oder Ransomware infiziert werden.
Fortschrittliche Cyber-Recovery-Ansätze stellen kritische Daten aus „sauberen“ Backups wieder her – Backups, die isoliert von allen Netzwerken aufbewahrt wurden. Einige Ansätze umfassen sogar automatisierte Scan-Funktionen, die Malware- und Ransomware-Bedrohungen in Datenkopien erkennen können, die in unveränderlichen Speichern aufbewahrt werden.
Mit dem Aufstieg hybrider Cloud-Umgebungen (also IT-Umgebungen, die öffentliche, private und lokale IT-Infrastruktur kombinieren) sind Cyber-Recovery-Lösungen immer wichtiger. Diese Lösungen sind ein entscheidendes Instrument für die Wiederherstellung der Daten- und Systemintegrität in der Cloud nach einem Angriff.
Moderne Cyber-Recovery-Lösungen sind auf die Anforderungen der Hybrid Cloud zugeschnitten und umfassen Tools, die mehrere Plattformen und Arten von Recovery-Workflows abdecken können.
Hybride Cyber-Recovery-Lösungen vereinen die Geschwindigkeit und Isolationsfunktionen einer lokalen Infrastruktur mit der Skalierbarkeit und Flexibilität virtueller Cloud-Ressourcen, die auf SaaS-Architekturen und -Tools basieren.
Neue Technologien erschweren es selbst den modernsten Unternehmen, Cyberangriffe zu erkennen und abzuwehren. Infolgedessen wenden sich immer mehr Unternehmen einem proaktiven Ansatz für Cybersicherheit zu, einer Art von Cybersicherheit, die Planung, Übung und Anpassung nutzt, um die Sicherheit zu verbessern.
Proaktive Cyber-Wiederherstellung ermöglicht es Unternehmen, ihre aktuellen Pläne und Lösungen im Hinblick auf eine Vielzahl von Bedrohungen zu testen. Beispielsweise können Unternehmen, die in regelmäßige Schwachstellen-Scans investieren, Sicherheitslücken bereits vor einem Angriff beheben und sind somit wesentlich besser vorbereitet, wenn sie mit einem tatsächlichen Angriff konfrontiert werden. Beispiele für proaktive Cybersicherheit sind Penetrationsprüfungen, die Implementierung von Protokollen zur Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und die regelmäßige Installation aktueller Software-Patches.
Moderne Cyber-Recovery-Lösungen sehen sich einer zunehmenden Anzahl neuer Methoden gegenüber, mit denen Kriminelle in Unternehmen eindringen und Daten stehlen können. Selbst die fortschrittlichsten Lösungen für Cyber-Recovery und -Sicherheit können das Risiko von Cyberbedrohungen nicht vollständig beseitigen, jedoch erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Wiederherstellung. Darüber hinaus tragen sie auch dazu bei, die Wahrscheinlichkeit eines schädlichen Data Breach zu verringern.
Leider scheinen größere Angriffsflächen – die Messung der Anfälligkeit eines Unternehmens für einen Cyberangriff – der Preis für den Einsatz von datenreichen Technologien wie generative KI und IoT zu sein. Allerdings tragen KI- und ML-Fähigkeiten dazu bei, die Automatisierung bei der Cyber-Wiederherstellung zu verbessern, die Reaktionszeiten zu verkürzen und den Wiederherstellungsprozess effizienter zu gestalten. Die Minimierung von Ausfallzeiten und die Verhinderung von Datenverlusten werden für Unternehmen höchstwahrscheinlich weiterhin oberste Priorität haben, unabhängig davon, wie sich die Bedrohungen entwickeln.
Derzeit prägen drei bedeutende Trends die Zukunft der Cyber-Wiederherstellung: Der verstärkte Einsatz von KI, die tiefere Integration unveränderlicher Speicher und die zunehmende Verbreitung von Automatisierung und Orchestrierung in der Cybersicherheit.
Verstehen Sie die neuesten Bedrohungen und stärken Sie Ihre Cloud-Abwehr mit dem X-Force Cloud Threat Landscape Report.
Erfahren Sie, wie Sie die Herausforderungen meistern und die Resilienz der generativen KI in der Cybersicherheit nutzen.
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor globalen Bedrohungen mit dem auf Bedrohungen spezialisierten Team aus Hackern, Respondern, Forschern und Analysten von IBM X-Force.
Verwenden Sie IBM Bedrohungserkennungs- und Reaktionslösungen, um Ihre Sicherheit zu stärken und die Bedrohungserkennung zu beschleunigen.
Schützen Sie Ihre mobile Umgebung mit den umfassenden Lösungen von IBM MaaS360 zur Abwehr von mobilen Sicherheitsbedrohungen.
Profitieren Sie von umfassenden Lösungen für das Bedrohungsmanagement, die Ihr Unternehmen fachkundig vor Cyberangriffen schützen.
1. IC3 Report 2024, Federal Bureau of Investigation (FBI), 2024
2. The True Cost of Downtime, N-able, Juli 2025