Was ist unveränderlicher Speicher?

Unveränderlicher Speicher ist eine Art Speicherprotokoll, das gespeicherte Daten schützt, indem es für einen festgelegten oder unbegrenzten Zeitraum jegliche Änderungen oder Änderungen verhindert.

In der objektorientierten und funktionalen Programmierung ist ein unveränderliches Objekt ein Objekt, dessen Zustand nach seiner Erstellung nicht mehr verändert werden kann. Ebenso kann ein unveränderlicher Speicher nach seiner Erstellung nicht mehr bearbeitet, gelöscht oder umgeschrieben werden, bis eine vorher festgelegte Aufbewahrungsfrist endet.