Air Gapping schützt Unternehmen vor finanziell lähmenden Ransomware-Angriffen, bei denen Daten von jemandem mit unbefugtem Zugriff als Geiseln gehalten werden, bis ein Unternehmen sich bereit erklärt, zu zahlen. Dieses Jahr berichtete Verizon, dass Ransomware-Angriffe in 92 % der Branchen weiterhin die größte Bedrohung darstellen.1 Und sie sind teuer: Laut dem Data Breach-Kostenreport beliefen sich die weltweiten Durchschnittskosten einer data breach im Jahr 2024 auf 4,8 Millionen USD, ein Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr und die höchste Summe aller Zeiten.

Ransomware-Angriffe treten auf, wenn Hacker mit Malware in ein System eindringen, vertrauliche Informationen kopieren und den physischen Zugang auf autorisierte Benutzer einschränken. Einige Hacker forderten doppelte und sogar dreifache Erpressungsgebühren, um den Zugang zu vertraulichen Informationen wiederherzustellen. In einigen Fällen, in denen gestohlene Daten sensibel sind, haben Hacker damit gedroht, sie zu veröffentlichen, um den Anreiz für die Opfer zu erhöhen, zu zahlen.

Auch wenn Air Gapping nicht alle Ransomware-Angriffe und Data Breach stoppen kann, kann es doch dazu beitragen, deren Auswirkungen zu verringern, insbesondere in Kombination mit anderen Netzwerksicherheitsmaßnahmen und Notfallwiederherstellung-Taktiken, die den Diebstahl sensibler Daten verhindern sollen.