Was ist Compute-as-a-Service (CaaS)?

Compute as a Service (CaaS) ist ein Geschäftsmodell mit nutzungsabhängiger Bezahlung, mit dem Unternehmen Cloud-Ressourcen bei Bedarf abrufen können. CaaS basiert auf einer Cloud-Infrastruktur und stellt Tools und Rechenressourcen zur Verfügung zur Datenverarbeitung und Ausführung von Anwendungen bereit.
CaaS-Services werden manchmal auch als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) bezeichnet.
Lassen Sie uns zunächst eine Begriffsbestimmung vornehmen. Es kann zu Unklarheiten kommen, insbesondere weil CaaS oft auch IaaS genannt wird und Compute as a Service die gleiche Abkürzung wie Container as a Service hat.
Während sowohl CaaS als auch IaaS es potenziellen Benutzern ermöglichen, Ressourcen anzufordern und bereitzustellen, wird der Begriff „CaaS“ häufig verwendet, um sich mehr auf die Power und Flexibilität zu konzentrieren, die der Dienst bieten kann. IaaS wird häufig verwendet, um ein Bild der gesamten zugrunde liegenden Infrastruktur zu zeichnen.
„Compute“ ist ein Überbegriff, der alle verschiedenen Komponenten abdeckt, die für die Ausführung von Programmen erforderlich sind. Dies umfasst Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Netzwerkfunktionen und verschiedene Speicher-Ressourcen.
Wenn wir über Computing-Services sprechen, meinen wir oft:
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Compute as a Service (CaaS) stützt sich stark auf das Konzept der Virtualisierung, das es Computern ermöglicht, virtuelle Umgebungen zu erstellen. Die Virtualisierungstechnologie ermöglicht Unternehmen einen kostengünstigen und flexiblen Zugang zu Rechenleistung, wodurch erhebliche Infrastrukturinvestitionen entfallen, die andernfalls notwendig sein könnten.
Die Rolle des Cloud-Providers ist für den CaaS-Betrieb von zentraler Bedeutung. Der Cloud-Provider verwaltet den Speicher und stellt die nötige Rechenleistung und weitere wichtige Services bereit.
Die Rolle des Benutzers in diesem Mietvertrag ist drastisch einfacher: Sie melden sich an, nutzen die Dienste und zahlen für Ressourcen wie Virtual Servers, Rechenleistung und Speicher auf Abruf. Der offensichtlichste Nutzen für den Benutzer ist der zusätzliche Komfort und die Gewissheit, dass seine CaaS-Nutzung kompetent und auf die kosteneffizienteste Weise verwaltet wird.
CaaS funktioniert in drei Schritten:
Bei der Analyse, welche Art von Unternehmen den maximalen Nutzen aus dem CaaS-Betrieb ziehen kann, stößt man wahrscheinlich auf mehrere Merkmale, die Variationen desselben Themas darstellen. Zu den Unternehmen, die in der besten Position sind, den größten Nutzen aus CaaS zu ziehen, gehören diejenigen:
Addiert man all diese Faktoren, ergibt sich ein Gesamtbild eines Unternehmens, das sich wie die meisten in einer schwierigen Lage befindet. Das Unternehmen ist groß genug, um Probleme zu haben, die typisch für große Unternehmen sind, aber es fehlt ihm möglicherweise an Budget oder Personal, um diese Bedürfnisse umfassend und mit vollem Engagement zu bewältigen.
Innerhalb des Unternehmens könnte sogar der Verdacht bestehen, dass die IT-Mitarbeiter der Herausforderung, das Unternehmen und seine geistigen Assets zu schützen, nicht voll gewachsen sind. Obwohl das Unternehmen groß angelegte Investitionen vermeiden möchte, wünscht und braucht es dennoch die Agilität eines großen Systems, das in perfekter Orchestrierung auf die aktuellen Verarbeitungsanforderungen schnell nach oben oder unten skaliert werden kann.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Unternehmen, die am meisten von CaaS profitieren könnten, diejenigen sind, die über ein begrenztes bis mittleres Budget verfügen, aber dennoch die Verarbeitungsvorteile von größeren Unternehmen benötigen.
Compute-as-a-Service (CaaS) ist ein Konzept, das perfekt auf die modernen Nutzungsmuster der Verbraucher hinsichtlich Komfort, Flexibilität und Erschwinglichkeit abgestimmt ist. Denken Sie an das Autoleasing, das derzeit etwa 20 % der US-amerikanischen Autobesitzer ausmacht.1 CaaS-Nutzer versuchen ebenfalls, die erheblichen Investitionskosten für den Kauf von Equipment zu vermeiden.
Denken Sie auch an die vielfältigen Mobilfunktarife, die damit werben, dass sie keine langfristigen Verträge als Teil ihrer Servicevereinbarungen vorschreiben. CaaS spiegelt einen ähnlich ungebundenen Ansatz wider: Sie können beliebig lang genau das verwenden, was Sie benötigen.
CaaS bietet diese Vorteile
Kostenaspekte haben für Unternehmen oft oberste Priorität. Aufgrund der Vorteile erscheint CaaS für viele Unternehmen als eine sinnvolle und kostengünstige Option. Diese Unternehmen vermeiden nicht nur den Kauf von teurem Equipment, sondern sparen auch die künftigen Kosten für dessen Wartung, die sich als hoch erweisen können. Solche Unternehmen sparen auch bei den damit verbundenen Arbeitskosten.
CaaS bietet eine zentralisierte Plattform und fortschrittliche Sicherheitsprotokolle wie Zugriffskontrollen, Datenverschlüsselung, Erkennung von Angriffen und Patching durch Automatisierung. CaaS eignet sich gut für Unternehmen, die ihren Sicherheitsstatus stärken wollen, aber nicht über die Ressourcen und Arbeitskräfte verfügen, um in solche Aktivitäten zu investieren. CaaS kann Schwachstellen begrenzen und Datenverluste verhindern.
Für viele Unternehmen ist das Prognostizieren des Dienstleistungsbedarfs ein ständiges Rätselraten, nur um später festzustellen, dass tatsächlich mehr oder weniger benötigt als bereitgestellt wurde. CaaS kann Unternehmen dabei helfen, eine Überbereitstellung von Diensten zu verhindern und sicherzustellen, dass sie genau das bekommen, was sie brauchen. Und wenn sich der Unternehmensbedarf drastisch ändert, bietet CaaS die Flexibilität, einfach zu wechseln.
Der zusätzliche Komfort bei der Nutzung von CaaS, der sich aus der Verlagerung aller Managementaufgaben vom lokalen Betrieb auf den Managed Service des Cloud-Computing-Service-Providers ergibt, ist oft mit erheblichen Kosten verbunden und birgt einige bemerkenswerte potenzielle Risiken.
Obwohl ein CaaS-orientierter Ansatz für viele Unternehmen sinnvoll ist, sollte sich jedes Unternehmen, das sich für diesen Ansatz entscheidet, darüber im Klaren sein, dass es nicht mehr so viel Kontrolle oder Flexibilität über den Prozess hat wie bei der Eigenverwaltung. So haben die Benutzer beispielsweise weniger Kontrolle über die von ihnen verwendete Infrastruktur, es gibt weniger Konfigurationsoptionen und Möglichkeiten, sie an ihre spezifische Verwendung anzupassen.
Jeder, der schon einmal Teil eines kostenpflichtigen Abonnements war, weiß nur zu gut, dass es die potenziellen Sondergebühren und andere Gebühren zu berücksichtigen gilt – am besten vor der Anmeldung. Bei CaaS ist es nicht anders. Ein Unternehmen meldet sich für diesen Service auf der Grundlage seiner eigenen Preisgestaltung für den bevorstehenden Servicebedarf an. Sollte die Nutzung dieses Unternehmens jedoch die prognostizierten Grenzwerte überschreiten, kann es bei Nutzungsspitzen zu hohen Strafen für die Überschreitung kommen.
Alles in CaaS findet online auf der Website des Serviceanbieters statt. Daher müssen Benutzer eine funktionierende Internetverbindung aufrechterhalten. Außerdem können Benutzer Latenzprobleme mit diesem Anbieter haben. Wenn der Anbieter Ausfälle oder technische Probleme hat, wird der Nutzer höchstwahrscheinlich ebenfalls Serviceunterbrechungen erleben. In beiden Fällen kann es beim Zugriff auf Unternehmensdaten zu Schwierigkeiten und Verzögerungen kommen.
Jedes Mal, wenn ein Unternehmen seine Daten auf Remote-Servern speichert, besteht das Risiko einer erhöhten Sicherheitslücke. Mehrere hochkarätige Sicherheitsverletzungen haben gezeigt, dass Dienstleister zwar erweiterte Sicherheitsmaßnahmen anbieten und eine vertrauenswürdige Umgebung schaffen, aber sie sind gegen Cyberbedrohungen nicht immun. Einige Hacker haben es gezielt auf große und vertrauenswürdige Dienstleister abgesehen, auch weil sie durch ihre Straftaten an Bekanntheit gewinnen wollen.
Bei CaaS dreht sich alles um Komfort. Man könnte also denken, dass es einfach wäre, zu einem anderen Cloud-Provider zu wechseln – aber das ist nicht immer der Fall. Der Datentransfer ist oft problematisch, wenn Sie Assets von einer Plattform auf eine andere verschieben. Es kann zu einer Anbieterbindung kommen, in der der Benutzer praktisch an einen einzigen Anbieter gebunden ist. Für verschiedene Branchen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, gibt es Compliance-Anforderungen im Zusammenhang mit der Datenkontrolle. Solche Unternehmen benötigen möglicherweise mehr Sicherheit, als eine Public Cloud bietet.
Es gibt zahlreiche Gründe, CaaS als Geschäftsstrategie zu nutzen. Hier ist eine Liste der häufigsten Gründe, warum sich Unternehmen für CaaS entscheiden.
Es sind zahlreiche Unternehmen in diesem Bereich tätig, und jedes hat seine eigene Auffassung von CaaS:
Sind Sie bereit, KI für Ihr Unternehmen einzusetzen? Erfahren Sie, wie IBM Cloud und Red Hat die Anpassung, Bereitstellung und Skalierung von KI vereinfachen. Alles in einer Sitzung. Nehmen Sie am Webinar teil und ebnen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit KI.
Dieser IDC-Bericht zeigt, wie Unternehmen die schwierigsten Herausforderungen der Cloud-Migration meistern – und was dabei funktioniert.
Entdecken Sie den Magic Quadrant für CDBMS 2024 und erfahren Sie, welche Anbieter leistungsstarke, hybridfähige Datenökosysteme bereitstellen.
Durch den Einsatz von IBM Watson Discovery, watsonx Assistant und watsonx.ai in der IBM Cloud hat das EdTech-Unternehmen nicht nur das Lernerlebnis für seine Kunden verbessert, sondern auch erhebliche geschäftliche Vorteile erzielt.
Entdecken Sie die IBM-Lösungen für die Cloud-Migration, die Ihren Weg in die Cloud optimieren. Erfahren Sie mehr über verschiedene Typen, Strategien und Vorteile von Migrationen, die die Effizienz, Skalierbarkeit und Innovation fördern.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Public, Private und Hybrid Clouds von IBM. Finden Sie heraus, welches Cloud-Modell am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt, um mehr Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhalten.
Erstellen Sie Ihr kostenloses IBM Cloud-Konto und erhalten Sie Zugriff auf mehr als 40 immer kostenlose Produkte, einschließlich IBM Watson-APIs.
IBM Cloud ist eine Enterprise-Cloud-Plattform, die für regulierte Branchen entwickelt wurde und offene, KI-fähige, sichere und hybride Lösungen bietet.
Schalten Sie mit IBM Cloud Consulting Services neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.
Schalten Sie das volle Potenzial von KI und Hybrid Cloud mit der sicheren, skalierbaren Plattform von IBM frei. Erkunden Sie zunächst unsere KI-fähigen Lösungen oder erstellen Sie ein kostenloses Konto, um auf dauerhaft kostenlose Produkte und Services zuzugreifen.