Was ist Compute-as-a-Service (CaaS)?

CaaS-Services werden manchmal auch als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) bezeichnet.

Lassen Sie uns zunächst eine Begriffsbestimmung vornehmen. Es kann zu Unklarheiten kommen, insbesondere weil CaaS oft auch IaaS genannt wird und Compute as a Service die gleiche Abkürzung wie Container as a Service hat.

Während sowohl CaaS als auch IaaS es potenziellen Benutzern ermöglichen, Ressourcen anzufordern und bereitzustellen, wird der Begriff „CaaS“ häufig verwendet, um sich mehr auf die Power und Flexibilität zu konzentrieren, die der Dienst bieten kann. IaaS wird häufig verwendet, um ein Bild der gesamten zugrunde liegenden Infrastruktur zu zeichnen.

„Compute“ ist ein Überbegriff, der alle verschiedenen Komponenten abdeckt, die für die Ausführung von Programmen erforderlich sind. Dies umfasst Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Netzwerkfunktionen und verschiedene Speicher-Ressourcen.

Wenn wir über Computing-Services sprechen, meinen wir oft:

Container: Container sind eine Art von Rechenressource, die mit Rechendiensten verwendet wird.

Virtuelle Maschinen: Virtuelle Maschinen (VMs) sind eine Art von Software, die einen physischen Computer imitiert und es Benutzern ermöglicht, Programme und Betriebssysteme in einer privaten Umgebung auszuführen.