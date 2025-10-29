Kubernetes-Migrationsstrategie und Best Practices

Kubernetes wurde ursprünglich von Google entwickelt und ist eine Open-Source-Container-Orchestrierungsplattform, die seit 2015 von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) verwaltet wird. Diese Plattform, auch bekannt als k8s oder kube, plant und automatisiert die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von containerisierten Anwendungen.

Vor Kubernetes wurden Anwendungen in der Regel auf dedizierten Servern oder virtuellen Maschinen (VMs) ausgeführt, was die Skalierung teuer und zeitaufwändig machte.

In modernen Containerumgebungen ermöglicht eine Laufzeit-Engine (in der Regel Docker) Entwicklern das Erstellen, Bereitstellen, Ausführen, Aktualisieren und Verwalten von Containern. Kubernetes bietet die Orchestrierungsschicht, die benötigt wird, um Hunderte oder Tausende von Containern in großem Maßstab zu verwalten. Derzeit sind Docker und Kubernetes die führenden Containerisierungstools.

Die Kubernetes-Bereitstellung erfolgt über Cluster, die aus Knoten bestehen – jeder repräsentiert eine physische Maschine oder VM. Jeder Cluster verfügt über einen Hauptknoten, der eine Steuerungsebene verwaltet (einschließlich des API-Servers und der etcd-Datenbank). Kubernetes-Anwendungen werden in Pods ausgeführt, die die kleinsten einsetzbaren Einheiten darstellen. Sie enthalten in der Regel Linux-basierte Container, die Speicher und andere Ressourcen gemeinsam nutzen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Kubernetes gehören Bereitstellungen für die Verwaltung von Anwendungslebenszyklen und Replikatsätzen, DNS und Netzwerke für die Bereitstellung von Diensten sowie Namespaces für die Isolierung von Ressourcen. Der Kubernetes-API-Server (auf den über das Befehlszeilentool kubectl zugegriffen wird) verwaltet die Konfiguration und orchestriert die Kommunikation zwischen den Komponenten. Persistente Volumes decken den Speicherbedarf ab.

Kubernetes ist Open Source, wodurch Unternehmen eine Anbieterbindung vermeiden können. DevOps und andere Teams haben einen Vorteil von einer globalen Community, die Verbesserungen und Sicherheitspatches beisteuert. Alle großen Cloud-Service-Anbieter bieten Kubernetes-Service an, darunter Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud-Plattform und IBM® Cloud.