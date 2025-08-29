Kubernetes-Bereitstellungsstrategien

Die von Unternehmen gewählte Bereitstellungsstrategie kann über Erfolg oder Misserfolg der Einführung von Softwareanwendungen entscheiden. In Kubernetes-Umgebungen wirkt sich diese Entscheidung direkt auf die Verfügbarkeit von Anwendungen, die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Betriebskosten aus.

Der Unterschied zwischen einem reibungslosen Rollout und einer katastrophalen Bereitstellung hängt oft davon ab, ob der richtige Ansatz für die Anforderungen und die Risikotoleranz bestimmter Apps gewählt wurde.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Kubernetes werden strategische Bereitstellungsentscheidungen sowohl für DevOps-Teams als auch für die Geschäftsergebnisse immer wichtiger.

Eine Umfrage der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ergab, dass 93 % der Unternehmen Kubernetes einsetzen, testen oder evaluieren.1 Jede Kubernetes-Bereitstellungsstrategie bietet unterschiedliche Kompromisse zwischen Geschwindigkeit, Sicherheit und Ressourcennutzung.