4 wichtige Metriken, die Sie bei der Überwachung von Microservice-Anwendungen auf Kubernetes kennen sollten

Das Verständnis der Funktionsweise von Microservice-Anwendungen auf Kubernetes ist für die Softwareentwicklung von großer Bedeutung. In diesem Artikel erfahren Sie, warum die Überwachung von Microservice-Anwendungen auf Kubernetes wichtig ist und welche Metriken Sie im Rahmen Ihrer Observability-Strategie berücksichtigen sollten.
Betrachten wir eine große E-Commerce-Plattform, die eine Microservice-Architektur nutzt und auf einem Kubernetes-Cluster bereitgestellt wird. Jeder Microservice, der für bestimmte Funktionen wie Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung und Zahlungsabwicklung zuständig ist, arbeitet unabhängig und kommuniziert mit anderen über APIs, die für das Wachstum Ihres Unternehmens/Ihrer Dienstleistung von entscheidender Bedeutung sind.
In einer so komplexen Umgebung ist die Gewährleistung eines nahtlosen Betriebs und die proaktive Erkennung von Problemen unerlässlich und kann eine Herausforderung darstellen.
Observability in diesem Szenario kann dazu beitragen, Erkenntnisse über die Leistung, Verfügbarkeit und Interdependenzen dieser Microservices und der Kubernetes-Anwendung in Echtzeit zu gewinnen.
Observability ist aus mehreren Gründen unerlässlich:
Durch die Überwachung des Zustands von Kubernetes können Unternehmen Probleme proaktiv erkennen und beheben, die Ressourcennutzung optimieren und eine optimale Cluster-Leistung aufrechterhalten.
Die Überwachung der Verfügbarkeit von Kubernetes-Clustern durch Metriken trägt dazu bei, sicherzustellen, dass die Cluster betriebsbereit und in einwandfreiem Zustand sind. Metriken wie Cluster-Betriebszeit und Pod-Status geben Aufschluss über den Gesamtzustand des Clusters. Sie befinden sich auf der höchsten und wichtigsten Ebene und bieten vollständige Transparenz über die Vorgänge in Ihrer Umgebung.
Die Überwachung von Pod-Statusmetriken wie Pod-Neustarts, Pod-Bereitschaft und Pod-Entfernung hilft, Probleme mit einzelnen Pods zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Anwendung nahtlos funktioniert. Durch die Überwachung des Pod-Zustands können Unternehmen Probleme schnell erkennen und beheben, wodurch Ausfallzeiten minimiert und eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet werden.
Die Überwachung der Serviceverfügbarkeit durch Metriken wie Service-Betriebszeit, Service-Antwortzeit und Service-Fehlerrate trägt dazu bei, sicherzustellen, dass Kubernetes Service für die Benutzer verfügbar und reaktionsfähig sind. Durch die Überwachung der Serviceverfügbarkeit kann das Unternehmen Serviceausfälle oder -beeinträchtigungen erkennen und proaktive Maßnahmen ergreifen, um die Serviceverfügbarkeit wiederherzustellen und die Auswirkungen auf die Benutzer zu minimieren.
Hierbei handelt es sich um eine Metrik, die den Status von Knoten im Kontext von Kubernetes-Cluster-Metriken anzeigt. Einige andere wichtige Metriken sind:
IBM Instana kann Ihre auf Kubernetes laufende Microservice-Anwendung überwachen.
IBM Instana ist eine vollständig automatisierte Observability-Plattform in Echtzeit, die Leistungsdaten in einen Kontext setzt. Damit können Sie Probleme oder Transaktionen mit einer Genauigkeit von 1 Sekunde in Ihrer Microservice-Anwendung erkennen. Darüber hinaus erhalten Sie eine Rückverfolgbarkeit von 100 %, sodass Sie Probleme bei der Ausführung Ihrer Microservices auf Kubernetes leicht beheben können, falls solche auftreten sollten.
Wenn Sie volle Transparenz wünschen und Probleme proaktiver lösen möchten, sollten Sie die neue selbstgehostete Standard Edition von Instana in Betracht ziehen – eine umfassende Lösung, die für alle Kubernetes-Nutzungsstufen geeignet ist.
