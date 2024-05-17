4 wichtige Metriken, die Sie bei der Überwachung von Microservice-Anwendungen auf Kubernetes kennen sollten

Das Verständnis der Funktionsweise von Microservice-Anwendungen auf Kubernetes ist für die Softwareentwicklung von großer Bedeutung. In diesem Artikel erfahren Sie, warum die Überwachung von Microservice-Anwendungen auf Kubernetes wichtig ist und welche Metriken Sie im Rahmen Ihrer Observability-Strategie berücksichtigen sollten.

Warum sollten Sie den Microservice-Zustand auf Kubernetes beobachten und welche Kubernetes-Metriken sollten Sie überwachen?

Betrachten wir eine große E-Commerce-Plattform, die eine Microservice-Architektur nutzt und auf einem Kubernetes-Cluster bereitgestellt wird. Jeder Microservice, der für bestimmte Funktionen wie Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung und Zahlungsabwicklung zuständig ist, arbeitet unabhängig und kommuniziert mit anderen über APIs, die für das Wachstum Ihres Unternehmens/Ihrer Dienstleistung von entscheidender Bedeutung sind.

In einer so komplexen Umgebung ist die Gewährleistung eines nahtlosen Betriebs und die proaktive Erkennung von Problemen unerlässlich und kann eine Herausforderung darstellen.

Observability in diesem Szenario kann dazu beitragen, Erkenntnisse über die Leistung, Verfügbarkeit und Interdependenzen dieser Microservices und der Kubernetes-Anwendung in Echtzeit zu gewinnen.

Observability ist aus mehreren Gründen unerlässlich:

Früherkennung von Problemen : Da Microservices verteilt und miteinander verbunden sind, ist es schwierig, Probleme frühzeitig zu erkennen. Durch die Überwachung ihres Zustands können Sie Probleme frühzeitig erkennen und Ausfallzeiten sowie mögliche Betriebsunterbrechungen minimieren. Instana bietet Ihnen eine Granularität von 1 Sekunde, wodurch Sie Probleme schneller erkennen können als mit anderen Lösungen.

Durch die Überwachung des Zustands von Kubernetes können Unternehmen Probleme proaktiv erkennen und beheben, die Ressourcennutzung optimieren und eine optimale Cluster-Leistung aufrechterhalten.