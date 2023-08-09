In unserer Blogserie haben wir bisher die folgenden Mythen über Observability widerlegt:
Observability bezeichnet die Fähigkeit, anhand externer Ausgaben oder Signale Einblicke in das interne Verhalten eines Systems zu gewinnen. Das Hauptziel der Observability besteht darin, IT-Teams die erforderlichen Tools zur Verfügung zu stellen, um die Systemleistung zu verstehen, Probleme zu identifizieren und effektiv zu beheben.
In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem weit verbreiteten Mythos, dass Observability nur für große Systeme oder komplexe Architekturen relevant und vorteilhaft ist.
Das Problem mit diesem Missverständnis ist, dass es kleinere Unternehmen oder Teams davon abhalten kann, Verfahren zur Beobachtbarkeit einzuführen. Für viele Unternehmen sind ihre Anwendungen jedoch ihr Geschäft. Wenn dann kein Framework für die Beobachtbarkeit vorliegt, können sie Probleme ggf. schlechter diagnostizieren und Systeme nicht zeitnah optimieren.
Betrachten wir als Beispiel die Webanwendungen innerhalb kleinerer Systemanwendungen. Selbst eine einfache Webanwendung kann von der Observability profitieren, indem grundlegende Protokollierungs- und Messfunktionen implementiert werden. Durch die Verfolgung von Benutzerinteraktionen, Anfrage-/Antwortzeiten und Fehlerquoten erkennen Entwickler Anomalien und identifizieren Bereiche mit Verbesserungsbedarf. Das kann zu einer besseren Benutzererfahrung führen und letztlich den Erfolg der Anwendung steigern.
Der Wert der Beobachtbarkeit liegt darin, Insights in das Systemverhalten zu erhalten, Leistungsengpässe zu identifizieren und Probleme effektiv zu beheben. Selbst einfache Anwendungen profitieren von der Beobachtbarkeit, indem kritische Komponenten proaktiv überwacht und Anomalien frühzeitig erkannt werden.
Werfen wir außerdem einen Blick auf Microservices-Architekturen. Obwohl jeder Microservice für sich genommen relativ einfach sein mag, können die Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen ihnen schnell komplex werden. In solchen Szenarien ist die Beobachtbarkeit entscheidend, um Anfragen über verschiedene Dienste hinweg zu verfolgen, Latenzzeiten zu messen und Leistungsengpässe zu ermitteln.
Start-ups und kleine Unternehmen, die schnell skalieren, können von der Beobachtbarkeit stark profitieren. Da ihre Systeme immer komplexer werden, stehen sie vor neuen Herausforderungen und potenziellen Ausfällen. Indem frühzeitig Beobachtbarkeit implementiert wird, können solche Unternehmen eine solide Grundlage für die Überwachung und Fehlerbehebung schaffen, was ein reibungsloseres Wachstum gewährleistet und das Risiko des Auftretens unerwarteter Probleme minimiert.
Auch einzelne Entwickler, die an persönlichen Projekten arbeiten, können aus der Beobachtbarkeit Insights gewinnen. Mithilfe der Echtzeitüberwachung erkennen Sie relevante Ereignisse und Metriken bereits während der Entwicklungs- und Testphase, was zu robusteren und zuverlässigeren Anwendungen führt.
Ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie wichtig Beobachtbarkeit ist, ereignete sich im Jahr 2012, als ein Finanzdienstleistungsunternehmen aufgrund eines Softwarefehlers in weniger als einer Stunde mehr als 400 Millionen verlor. Dieser katastrophale Ausfall wurde durch einen Fehler bei der Bereitstellung des Codes verursacht. Dieser Vorfall unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Beobachtbarkeit in Branchen wie Finanzsystemen, in denen scheinbar kleine Fehler schwerwiegende Folgen haben können.
Observability bietet wichtige Erkenntnisse und Diagnosefunktionen für Systeme aller Größen und Architekturen. Das bedeutet eine bessere Systemleistung, höhere Zuverlässigkeit und ein besseres Benutzererlebnis. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens sollten Sie die Implementierung einer Observability-Lösung als integralen Bestandteil Ihrer Softwareentwicklungs- und Überwachungsprozesse in Betracht ziehen. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um in der sich ständig verändernden, technologiegetriebenen Landschaft von heute wettbewerbsfähig und widerstandsfähig zu bleiben.
Bleiben Sie dran für unseren nächsten Blogbeitrag, in dem wir einen weiteren verbreiteten Mythos über Observability widerlegen: „Observability ist teuer.“ Machen Sie sich bereit, die vielfältigen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken, die auf Sie warten.
Erfahren Sie, wie wichtig Observability ist und wie sie Ihnen helfen kann, Erkenntnisse über das Systemverhalten zu gewinnen.
