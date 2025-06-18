Anstatt Dutzende separater Konfigurationsdateien manuell zu erstellen und zu pflegen, bündelt Helm alles, was für eine Anwendung benötigt wird, in einem einzigen, wiederverwendbaren Paket, der sogenannten Helm Chart.

Die Lösung trägt dazu bei, die Arbeit mit Kubernetes zu erleichtern – der Open-Source-Plattform, die Bereitstellung und den Betrieb von containerisierten Anwendungen auf mehreren Servern automatisiert. Kubernetes ist zwar leistungsstark, erfordert jedoch häufig umfangreiche und detaillierte Konfigurationen in YAML-Dateien, in denen festgelegt wird, wie Anwendungen ausgeführt werden sollen, wie sie sich verbinden und welche Ressourcen sie benötigen.

Die manuelle Verwaltung dieser Konfigurationen durch Entwickler, Systemadministratoren und DevOps-Techniker, insbesondere in mehreren Umgebungen wie Entwicklung, Test und Produktion, kann schnell zeitaufwändig und fehleranfällig werden. Helm begegnet dieser Herausforderung durch die Einführung von Standardisierung, Wiederverwendbarkeit und Versionskontrolle mit Funktionen wie Rollbacks und umgebungsspezifische Anpassungen.