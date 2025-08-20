Was ist Kubernetes-Networking?

Der Name Kubernetes stammt aus Griechenland und bedeutet Steuermann oder Pilot. Kubernetes basiert auf Borg, der internen Container-Orchestrierungsplattform von Google, und wurde 2014 als Open-Source-Tool der Öffentlichkeit vorgestellt. Im selben Jahr spendete Google Kubernetes an die Cloud Native Computing Foundation (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), dem anbieterneutralen Open Source-Hub des cloudnativen Computing. Seitdem hat sich Kubernetes zum weltweit am weitesten verbreiteten Container-Orchestrierungstool für die Ausführung von containerbasierten Workloads entwickelt.

Kubernetes ist auch als „k8s“ oder „kube“ bekannt und wurde speziell dafür entwickelt, das Management von Containern zu automatisieren. Container sind die Standardeinheit der Software, die Code und alle seine Abhängigkeiten paketiert. Das Orchestrierungstool wird sehr geschätzt, da es schnell und zuverlässig in jeder Infrastrukturumgebung ausgeführt werden kann, egal ob On-Premises, Private Cloud, Public Cloud oder Hybrid Cloud.

Im Gegensatz zu virtuellen Maschinen (VMs), die physische Hardware virtualisieren, virtualisieren Container das Betriebssystem (wie etwa Linux oder Windows). Jeder Container enthält nur die Bibliotheken und Abhängigkeiten der Anwendung. Da Container sich den Betriebssystemkernel mit dem Host teilen, gelten sie als schlank, schnell und tragbar.

Kubernetes und sein Ökosystem aus Diensten, Support und Tools sind zur Grundlage für eine moderne Cloud-Infrastruktur und Anwendungsmodernisierung geworden. Alle großen Cloud-Anbieter, darunter Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM und Red Hat, integrieren Kubernetes in ihre Cloud-Plattformen, um Platform-as-a-Service (PaaS) - und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) -Funktionen zu verbessern.