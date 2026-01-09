O que é backup em nuvem híbrida?

O backup em nuvem híbrida está intimamente ligado ao armazenamento em nuvem híbrida, mas há uma diferença significativa entre as duas tecnologias.

O armazenamento em nuvem híbrida combina a nuvem pública e o armazenamento no local, possibilitando a transferência de dados sem dificuldades entre esses ambientes. As soluções de armazenamento em nuvem e em outros provedores oferecem às organizações a flexibilidade e a otimização de custos de uma infraestrutura de nuvem híbrida unificada.

O backup em nuvem híbrida se concentra na criação de cópias de dados para backup e recuperação de desastres. Ele se baseia em ambientes locais e soluções de backup como armazenamento conectado à rede (NAS) para velocidade e recuperação rápida de dados, e usa ambientes em nuvem para redundância e estabilidade fora do local.

Segundo um relatório da Fortune Business Insights, o mercado global de armazenamento de dados deverá mais do que triplicar até 2032.1 Isso tem feito as organizações enfrentarem uma pressão cada vez maior para proteger volumes cada vez maiores de dados sem sacrificar o desempenho. O backup em nuvem híbrida atende a esse desafio, permitindo que as organizações escalem sua infraestrutura de backup de forma eficiente. Esse processo mantém os dados críticos no local para uma recuperação rápida, enquanto aproveita o armazenamento em nuvem para uma retenção econômica de longo prazo e recuperação de desastres.