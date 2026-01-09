O que é backup em nuvem híbrida?

O backup em nuvem híbrida é uma abordagem unificada que combina infraestrutura em nuvem e local para proteger dados críticos para os negócios.
Isso permite que as empresas escalem sua infraestrutura de backup de forma eficiente, mantendo os dados críticos no local para uma recuperação rápida, enquanto utilizam o armazenamento em nuvem para o armazenamento de arquivos e a recuperação de desastres.
Ao otimizar o desempenho, o custo e a segurança nas cargas de trabalho locais e baseadas na nuvem, o backup em nuvem híbrida tornou-se uma parte essencial das estratégias de continuidade de negócios e recuperação de desastres (BCDR). Essa abordagem protege informações críticas contra a perda e a corrupção e, ao mesmo tempo, protege os dados contra ransomware e outras ameaças à cibersegurança.
Em geral, o backup em nuvem híbrida ajuda a evitar a perda de dados que pode custar às pequenas e grandes empresas uma receita significativa e prejudicar sua reputação. Os casos de uso para backup em nuvem híbrida abrangem organizações dos setores de saúde, finanças, manufatura e varejo, que o utilizam para dar suporte à resiliência de dados e atender a diversos requisitos de negócios.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O backup em nuvem híbrida está intimamente ligado ao armazenamento em nuvem híbrida, mas há uma diferença significativa entre as duas tecnologias.
O armazenamento em nuvem híbrida combina a nuvem pública e o armazenamento no local, possibilitando a transferência de dados sem dificuldades entre esses ambientes. As soluções de armazenamento em nuvem e em outros provedores oferecem às organizações a flexibilidade e a otimização de custos de uma infraestrutura de nuvem híbrida unificada.
O backup em nuvem híbrida se concentra na criação de cópias de dados para backup e recuperação de desastres. Ele se baseia em ambientes locais e soluções de backup como armazenamento conectado à rede (NAS) para velocidade e recuperação rápida de dados, e usa ambientes em nuvem para redundância e estabilidade fora do local.
Segundo um relatório da Fortune Business Insights, o mercado global de armazenamento de dados deverá mais do que triplicar até 2032.1 Isso tem feito as organizações enfrentarem uma pressão cada vez maior para proteger volumes cada vez maiores de dados sem sacrificar o desempenho. O backup em nuvem híbrida atende a esse desafio, permitindo que as organizações escalem sua infraestrutura de backup de forma eficiente. Esse processo mantém os dados críticos no local para uma recuperação rápida, enquanto aproveita o armazenamento em nuvem para uma retenção econômica de longo prazo e recuperação de desastres.
O backup em nuvem híbrida inclui vários processos e componentes essenciais. Veja abaixo uma análise geral de seu ciclo de vida:
Estes são alguns dos principais benefícios de usar o backup em nuvem híbrida:
Para melhorar seu ambiente de backup em nuvem híbrida, as organizações devem considerar certos componentes estratégicos para atender às suas necessidades de negócios.
As organizações podem escolher entre diferentes opções de entrega de serviços de nuvem para suas soluções de backup, incluindo plataformas de software como serviço (SaaS) e soluções de backup e recuperação no local. Opções de backup e recuperação SaaS (por exemplo, Veeam, IBM® Storage Protect Plus, Commvault) oferecem um gerenciamento simplificado, atualizações automáticas e redução da sobrecarga de TI.
As soluções no local e em nuvem privada proporcionam um maior controle sobre a infraestrutura de backup e muitas vezes são necessárias para organizações com necessidades rigorosas de gestão de dados. Muitas empresas adotam abordagens de gerenciamento de dados em nuvem híbrida que integram os dois modelos.
O armazenamento imutável evita que os dados de backup sejam alterados ou excluídos por um período específico, criando backups imutáveis que protegem contra ransomware e corrupção de dados.
As organizações devem equilibrar os requisitos de conformidade, as necessidades de recuperação e os custos de armazenamento ao estabelecer políticas de retenção em ambientes locais e na nuvem.
De acordo com um relatório de 2025 da Flexera, as organizações, em média, desperdiçam cerca de 32% de seus gastos com nuvem. 2Seja operando como uma grande empresa global ou uma pequena e média empresa (PME), é importante revisar cuidadosamente os acordos de nível de serviço (SLAs) de fornecedores de software de backup e provedores de armazenamento em nuvem.
Os critérios cruciais de SLA incluem modelos de preços, garantias de disponibilidade (tempo de atividade/downtime), medidas de segurança e certificações. As pequenas e médias empresas frequentemente optam por um armazenamento em nuvem econômico com escalabilidade flexível, enquanto as grandes empresas geralmente precisam de SLAs mais abrangentes e de suporte dedicado.
Testes regulares verificam a proteção de dados em ambientes de backup em nuvem híbrida. As organizações devem realizar procedimentos de validação de backup programados, realizar testes simulados de recuperação de desastres e verificar a integridade dos dados por meio de processos automatizados.
Isso apoia a resiliência cibernética e a continuidade de negócios, confirmando que os sistemas de backup podem restaurar dados com sucesso quando necessário.
O backup em nuvem híbrida continua acompanhando os mais recentes avanços tecnológicos.
A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) estão transformando o backup em nuvem híbrida, aprimorando a detecção de ameaças, automatizando a resposta e oferecendo suporte à análise preditiva.
Os algoritmos de ML identificam anomalias em fluxos de dados de backup que podem indicar ameaças cibernéticas, como ransomware ou corrupção. A automação impulsionada por IA otimiza os cronogramas de backup, mantém a integridade dos dados e reduz a intervenção manual.
As organizações com operações distribuídas (por exemplo, lojas de varejo, instalações de fabricação, locais de escritório remotos) podem manter as cópias de backup no edge enquanto sincronizam os dados críticos com o armazenamento em nuvem centralizado para uma retenção prolongada e recuperação de desastres.
As soluções de backup em nuvem híbrida estão evoluindo para ambientes multinuvem que distribuem os dados de backup em mais de um provedor de nuvem. Essa estratégia reduz o lock-in com o fornecedor e melhora a resiliência de desastres em várias localizações geográficas.
E também permite a otimização dos custos, pois as organizações podem selecionar a estratégia de armazenamento mais econômica para atender às suas necessidades.
Descubra como uma infraestrutura de nuvem híbrida pode impulsionar sua estratégia de IA. Aprenda com especialistas da IBM como transformar tecnologias existentes em um sistema ágil e preparado para IA, promovendo inovação e eficiência em suas operações empresariais.
Explore como soluções de nuvem híbrida podem otimizar suas operações empresariais orientadas por IA. Conheça estudos de caso e soluções em destaque para entender como as empresas estão utilizando a nuvem híbrida da IBM para alcançar maior eficiência, escalabilidade e segurança.
Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Descubra os custos ocultos da escalabilidade da IA generativa e aprenda com especialistas como tornar seus investimentos em IA mais eficientes e impactantes.
Aprenda os fundamentos do gerenciamento de TI, incluindo sua importância para organizações modernas e as características principais para garantir operações fluidas e eficientes em sistemas tecnológicos.
O IBM Cloud Infrastructure Center é uma plataforma de software compatível com o OpenStack para gerenciamento da infraestrutura de nuvens privadas em sistemas IBM zSystems e no IBM LinuxONE.
Conheça servidores, armazenamento e software projetados para sua estratégia corporativa de nuvem híbrida e IA.
Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.
Transforme sua infraestrutura empresarial com as soluções da IBM prontas para IA e nuvem híbrida. Descubra servidores, armazenamento e software projetados para proteger, expandir e modernizar seus negócios ou acesse insights de especialistas para aprimorar sua estratégia de IA generativa.
1 Data Storage Market Size, Share & Industry Analysis, Fortune Business Insights, 15 de dezembro de 2025.
2 State of the Cloud Report, Flexera, 2025.