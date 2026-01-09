Nuvem Infraestrutura de TI

O que é backup em nuvem híbrida?

Publicado 09/01/2026
Homem com notebook em pé em frente a servidores
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

Backup em nuvem híbrida, definição

O backup em nuvem híbrida é uma abordagem unificada que combina infraestrutura em nuvem e local para proteger dados críticos para os negócios.

Isso permite que as empresas escalem sua infraestrutura de backup de forma eficiente, mantendo os dados críticos no local para uma recuperação rápida, enquanto utilizam o armazenamento em nuvem para o armazenamento de arquivos e a recuperação de desastres.

Ao otimizar o desempenho, o custo e a segurança nas cargas de trabalho locais e baseadas na nuvem, o backup em nuvem híbrida tornou-se uma parte essencial das estratégias de continuidade de negócios e recuperação de desastres (BCDR). Essa abordagem protege informações críticas contra a perda e a corrupção e, ao mesmo tempo, protege os dados contra ransomware e outras ameaças à cibersegurança.

Em geral, o backup em nuvem híbrida ajuda a evitar a perda de dados que pode custar às pequenas e grandes empresas uma receita significativa e prejudicar sua reputação. Os casos de uso para backup em nuvem híbrida abrangem organizações dos setores de saúde, finanças, manufatura e varejo, que o utilizam para dar suporte à resiliência de dados e atender a diversos requisitos de negócios.

Backup em nuvem híbrida versus armazenamento em nuvem híbrida

O backup em nuvem híbrida está intimamente ligado ao armazenamento em nuvem híbrida, mas há uma diferença significativa entre as duas tecnologias.

O armazenamento em nuvem híbrida combina a nuvem pública e o armazenamento no local, possibilitando a transferência de dados sem dificuldades entre esses ambientes. As soluções de armazenamento em nuvem e em outros provedores oferecem às organizações a flexibilidade e a otimização de custos de uma infraestrutura de nuvem híbrida unificada.

O backup em nuvem híbrida se concentra na criação de cópias de dados para backup e recuperação de desastres. Ele se baseia em ambientes locais e soluções de backup como armazenamento conectado à rede (NAS) para velocidade e recuperação rápida de dados, e usa ambientes em nuvem para redundância e estabilidade fora do local.

Segundo um relatório da Fortune Business Insights, o mercado global de armazenamento de dados deverá mais do que triplicar até 2032.1 Isso tem feito as organizações enfrentarem uma pressão cada vez maior para proteger volumes cada vez maiores de dados sem sacrificar o desempenho. O backup em nuvem híbrida atende a esse desafio, permitindo que as organizações escalem sua infraestrutura de backup de forma eficiente. Esse processo mantém os dados críticos no local para uma recuperação rápida, enquanto aproveita o armazenamento em nuvem para uma retenção econômica de longo prazo e recuperação de desastres.

Como funciona o backup em nuvem híbrida?

O backup em nuvem híbrida inclui vários processos e componentes essenciais. Veja abaixo uma análise geral de seu ciclo de vida:

  1. Agendamento e automação de backup: agendar e automatizar as operações de backup e arquivamento ajudam a garantir que sejam realizados backups regulares dos dados em um horário especificado.
  2. Captura de dados e deduplicação: a captura de dados e a deduplicação garantem que apenas uma instância de cada dado exista dentro do sistema de armazenamento. Dados duplicados ou redundantes são removidos, e todas as referências apontam para uma única cópia. Esse processo reduz os requisitos de largura de banda e os custos de armazenamento, minimizando a quantidade de dados transferidos para a nuvem.
  3. Transferência de dados para a nuvem: o backup em nuvem híbrida normalmente usa backups incrementais, que salvam apenas os dados que foram alterados desde o último backup na nuvem. Esse processo mantém os dados atualizados e reduz o custo e a frequência dos backups completos.
  4. Replicação de dados e sincronização: os dados são sincronizados regularmente entre as cópias locais e em nuvem para manter os backups atualizados. Isso ocorre entre o armazenamento no local e os repositórios em nuvem, garantindo que as cópias locais e os dados na nuvem permaneçam atualizados. A sincronização pode ocorrer continuamente ou em horários programados, dependendo dos requisitos do negócio.
  5. Camadas de dados: os dados usados regularmente são armazenados localmente em camadas de armazenamento exclusivas, que podem ser atribuídas com base em vários atributos. Os dados normalmente recuperados são mantidos no local como backup local usando modelos de armazenamento de alto desempenho, como armazenamento flash ou NAS. Os dados de arquivamento acessados com menos regularidade são migrados para a nuvem para um armazenamento de arquivos econômico.
  6. Gerenciamento e monitoramento centralizados: uma única plataforma de gerenciamento oferece visibilidade e controle unificados em todos os locais de backup. Isso permite a orquestração e ajuda a simplificar a administração. Essas plataformas integram a infraestrutura local com o armazenamento em nuvem de provedores de serviço de nuvem (por exemplo, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud) com APIs e conectores nativos.Usando painéis centralizados, as equipes de TI podem monitorar as operações de backup em tempo real, receber alertas automatizados sobre falhas ou anomalias e gerar relatórios de conformidade em todo o ambiente de nuvem híbrida.
  7. Recuperação e restauração: as operações de backup e restauração usam cópias de backup de dados para restabelecer rapidamente o acesso a aplicações, dados e recursos de TI. As organizações podem restaurar a partir de backups locais para uma recuperação rápida ou mudar para servidores e sistemas de armazenamento baseados em nuvem quando a infraestrutura local estiver indisponível. Esse recurso mantém a continuidade dos negócios até que o data center principal volte a estar operacional.

Benefícios do backup em nuvem híbrida

Estes são alguns dos principais benefícios de usar o backup em nuvem híbrida:

  • Continuidade de negócios: o backup em nuvem híbrida oferece suporte à continuidade dos negócios de maneira ininterrupta e ajuda as empresas a atingir suas metas de objetivo de tempo de recuperação (RTO) e objetivo de ponto de recuperação (RPO).
  • Segurança de dados e resiliência a desastres: essa abordagem de backup melhora a postura de segurança de uma organização ao implementar controles de autenticação e criptografar os dados em trânsito e em repouso. Ao manter as cópias externas na nuvem, isoladas da infraestrutura local, as organizações obtêm proteção contra ransomware, ameaças cibernéticas, interrupções e outras falhas, permitindo a recuperação cibernética em caso de incidentes.
  • Localizações geográficas para redundância de dados: o backup em nuvem híbrida cria cópias de arquivos e os armazena em um ou mais data centers geográficos remotos. Essa abordagem ajuda na proteção contra desastres regionais e falhas em nível local, garantindo a disponibilidade dos dados mesmo que uma localização inteira se torne inacessível.
  • Flexibilidade e escalabilidade: as arquiteturas de nuvem híbrida estendem a infraestrutura local para a nuvem privada e nuvens públicas, permitindo que as organizações ampliem rapidamente seus recursos em nuvem em resposta às demandas em constante evolução, picos de tráfego e necessidades crescentes de capacidade de armazenamento.
  • Relação custo-benefício e eficiência: o backup em nuvem híbrida ajuda as empresas a melhorar o posicionamento dos dados, reduzir a pegada de carbono de armazenamento e aumentar a eficiência geral dos recursos. Esse processo resulta na economia de custos operacionais e em um melhor retorno sobre o investimento (ROI).
  • Regulamentação e conformidade: as organizações podem atender aos requisitos de soberania dos dados, políticas de retenção e mandatos de conformidade regulatória (por exemplo, HIPAA e RGPD) ao posicionar estrategicamente os backups na infraestrutura local e em nuvem. Esse recurso é crucial para as organizações que lidam com dados confidenciais, como prestadores de serviços de saúde, instituições financeiras e agências governamentais.

Criação de uma estratégia de backup em nuvem híbrida

Para melhorar seu ambiente de backup em nuvem híbrida, as organizações devem considerar certos componentes estratégicos para atender às suas necessidades de negócios.

Modelos de implementação

As organizações podem escolher entre diferentes opções de entrega de serviços de nuvem para suas soluções de backup, incluindo plataformas de software como serviço (SaaS) e soluções de backup e recuperação no local. Opções de backup e recuperação SaaS (por exemplo, Veeam, IBM® Storage Protect Plus, Commvault) oferecem um gerenciamento simplificado, atualizações automáticas e redução da sobrecarga de TI.

As soluções no local e em nuvem privada proporcionam um maior controle sobre a infraestrutura de backup e muitas vezes são necessárias para organizações com necessidades rigorosas de gestão de dados. Muitas empresas adotam abordagens de gerenciamento de dados em nuvem híbrida que integram os dois modelos.

Proteção e retenção de dados

O armazenamento imutável evita que os dados de backup sejam alterados ou excluídos por um período específico, criando backups imutáveis que protegem contra ransomware e corrupção de dados.

As organizações devem equilibrar os requisitos de conformidade, as necessidades de recuperação e os custos de armazenamento ao estabelecer políticas de retenção em ambientes locais e na nuvem.

Otimização dos custos

De acordo com um relatório de 2025 da Flexera, as organizações, em média, desperdiçam cerca de 32% de seus gastos com nuvem. 2Seja operando como uma grande empresa global ou uma pequena e média empresa (PME), é importante revisar cuidadosamente os acordos de nível de serviço (SLAs) de fornecedores de software de backup e provedores de armazenamento em nuvem.

Os critérios cruciais de SLA incluem modelos de preços, garantias de disponibilidade (tempo de atividade/downtime), medidas de segurança e certificações. As pequenas e médias empresas frequentemente optam por um armazenamento em nuvem econômico com escalabilidade flexível, enquanto as grandes empresas geralmente precisam de SLAs mais abrangentes e de suporte dedicado.

Teste e validação

Testes regulares verificam a proteção de dados em ambientes de backup em nuvem híbrida. As organizações devem realizar procedimentos de validação de backup programados, realizar testes simulados de recuperação de desastres e verificar a integridade dos dados por meio de processos automatizados.

Isso apoia a resiliência cibernética e a continuidade de negócios, confirmando que os sistemas de backup podem restaurar dados com sucesso quando necessário.

Tendências em backup em nuvem híbrida

O backup em nuvem híbrida continua acompanhando os mais recentes avanços tecnológicos.

Integração de IA e aprendizado de máquina

A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) estão transformando o backup em nuvem híbrida, aprimorando a detecção de ameaças, automatizando a resposta e oferecendo suporte à análise preditiva.

Os algoritmos de ML identificam anomalias em fluxos de dados de backup que podem indicar ameaças cibernéticas, como ransomware ou corrupção. A automação impulsionada por IA otimiza os cronogramas de backup, mantém a integridade dos dados e reduz a intervenção manual.
Configurações de edge

As organizações com operações distribuídas (por exemplo, lojas de varejo, instalações de fabricação, locais de escritório remotos) podem manter as cópias de backup no edge enquanto sincronizam os dados críticos com o armazenamento em nuvem centralizado para uma retenção prolongada e recuperação de desastres.
Ambientes multinuvem

As soluções de backup em nuvem híbrida estão evoluindo para ambientes multinuvem que distribuem os dados de backup em mais de um provedor de nuvem. Essa estratégia reduz o lock-in com o fornecedor e melhora a resiliência de desastres em várias localizações geográficas.

E também permite a otimização dos custos, pois as organizações podem selecionar a estratégia de armazenamento mais econômica para atender às suas necessidades.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

