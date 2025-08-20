O que é armazenamento imutável?

O armazenamento imutável é um tipo de protocolo de armazenamento que protege os dados armazenados, impedindo qualquer alteração ou modificação por um período definido ou não.

Na programação orientada a objetos e funcional, um objeto imutável é qualquer objeto cujo estado não pode ser modificado após sua criação. Da mesma forma, o armazenamento imutável não pode ser editado, excluído ou reescrito após ser criado e salvo, até que um período de armazenamento predefinido termine.