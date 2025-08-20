O que é armazenamento imutável?

O armazenamento imutável é um tipo de protocolo de armazenamento que protege os dados armazenados, impedindo qualquer alteração ou modificação por um período definido ou não.
Na programação orientada a objetos e funcional, um objeto imutável é qualquer objeto cujo estado não pode ser modificado após sua criação. Da mesma forma, o armazenamento imutável não pode ser editado, excluído ou reescrito após ser criado e salvo, até que um período de armazenamento predefinido termine.
O armazenamento imutável é usado para preservar registros e manter a integridade dos dados, com base no princípio da segurança de dados Write-Once-Read-many (WORM). Esses tipos de sistemas de arquivos permitem que os dados armazenados sejam acessados repetidamente depois de criados, mas não modificados.
Considerando a crescente necessidade de integridade dos dados críticos, armazenamento seguro de dados e backups confiáveis, o armazenamento imutável apresenta diversas vantagens valiosas em comparação com outros tipos de sistemas de arquivos.
Conforme os ataques cibernéticos se tornam mais sofisticados, as soluções tradicionais de armazenamento de backup geralmente são insuficientes. Cada vez mais, os ataques de ransomware têm como alvo os dados armazenados diretamente com malwares que podem criptografar e bloquear usuários de sistemas importantes (ou até mesmo excluir completamente arquivos essenciais). Os backups imutáveis oferecem uma defesa robusta contra esses tipos de ataques, garantindo que um backup intacto esteja sempre disponível, prevenindo assim a perda irreparável de dados.
Desde a exclusão acidental até outras ameaças internas, como destruição intencional ou adulteração de dados, o armazenamento e backup imutáveis impedem a perda de dados, mesmo por parte daqueles que possuem as permissões necessárias para acessar informações protegidas. Os dados acidentais, intencionais, mas incorretos ou especificamente maliciosos que são armazenados como um objeto imutável não podem e não serão afetados.
Em setores como finanças ou saúde, que exigem rigorosas políticas de retenção de dados, o armazenamento imutável garante que os dados permaneçam intocados pelo período obrigatório, simplificando a conformidade com regulamentos.
O armazenamento imutável, seguindo os princípios de escrever uma vez e ler muitas vezes, assume diversas formas e pode ser alcançado por meio de soluções de software e hardware. Em ambos os casos, as organizações podem optar por armazenar seus dados imutáveis em hardware no local. Embora o armazenamento imutável local esteja suscetível a danos físicos locais, os backups imutáveis locais podem ser isolados das vulnerabilidades mais amplas dos sistemas de arquivos operacionais e ainda oferecer os muitos benefícios associados ao armazenamento imutável.
O armazenamento imutável baseado na nuvem pode ser facilmente dimensionado e replicado em vários data centers, garantindo o acesso a backups imutáveis, mesmo se um ou mais servidores sofrerem um downtime.
O air-gapping é a prática de isolar um servidor ou outro hardware de armazenamento da rede de uma organização. Já que uma máquina isolada da rede não possui conexão com a infraestrutura maior, ela está isolada de possíveis ataques cibernéticos ou incidentes relacionados à perda de dados. Os backups de Air-gapping geralmente são considerados o padrão-ouro para backups de dados.
Veja a seguir alguns dos principais recursos e aspectos que distinguem o armazenamento imutável de outros tipos de armazenamento.
Além de manter e preservar dados, o armazenamento imutável também pode oferecer protocolos de autenticação sólidos e permissões detalhadas, tornando o acesso fácil para pessoas autorizadas, enquanto impede efetivamente qualquer usuário não autorizado.
A replicação de armazenamento imutável permite a criação de várias cópias com facilidade. Se surgir algum problema, essas redundâncias garantem a continuidade dos negócios e reforçam a segurança dos dados.
Ao contrário dos sistemas de arquivos tradicionais, armazenamento de objetos utilizam uma estrutura plana que organiza unidades discretas de dados em objetos que podem ser armazenados e recuperados com mais eficiência. Dessa forma, o armazenamento de objetos elimina os desafios de complexidade e escalabilidade dos sistemas hierárquicos de arquivos, melhorando o desempenho e a escalabilidade.
Embora seja possível criar armazenamento imutável por um período indefinido, a maioria dos dados não precisa ser preservado ou armazenado para sempre. O armazenamento imutável é facilmente personalizado para atender a qualquer contexto, permitindo períodos flexíveis de retenção de curto ou longo prazo.
Desde a proteção contra ransomware até backups em armazenamento em nuvem, o armazenamento imutável oferece diversos casos de uso de grande valor.
Para organizações que precisam manter a integridade dos dados, a continuidade dos negócios e registros internos sensíveis, os benefícios da segurança imutável geralmente superam quaisquer desvantagens. No entanto, como o armazenamento imutável não pode ser excluído ou alterado antes de sua data predeterminada, grandes quantidades de dados imutáveis podem se tornar caros ou difíceis de armazenar.
Armazenamento imutável baseado na nuvem pode ser facilmente expandido dependendo dos planos de preços dos provedores, mas, quer os objetos imutáveis sejam armazenados localmente ou na nuvem, todos os dados imutáveis ainda estão sujeitos a danos físicos, como incêndio ou inundação. Por esse motivo, as opções de armazenamento na nuvem são preferidas por sua capacidade de replicar backups imutáveis em diferentes locais de data center.
IBM Storage é uma família de armazenamento de dados hardware, armazenamento definido por software e software de gerenciamento de armazenamento. As soluções ajudam você a aumentar a sua produtividade garantindo que seus dados estejam seguros e tenham um fácil acesso para uma tomada de decisão mais rápida e informada. Ele une fontes de dados diferentes de maneira eficiente, para que você possa personalizar, automatizar e extrair insights, reduzindo os custos gerais. Confirme que seus dados são resilientes e estão prontos para a nuvem híbrida, big data e IA, e para o que mais estiver por vir.
O armazenamento imutável de objetos é um recurso do IBM Cloud® Object Storage que preserva os registros e mantém a integridade dos dados de forma não apagável, não apagável e não regravável para proteger contra exclusão ou modificação até o final dos períodos de retenção e a remoção de quaisquer retenções legais.
