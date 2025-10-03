O que é infraestrutura imutável?

As organizações podem gerenciar a infraestrutura por meio de duas abordagens: mutável e imutável. A infraestrutura imutável substitui totalmente os servidores em vez de modificá-los. A infraestrutura mutável modifica os servidores no local, aplicando atualizações, patches e alterações de configuração diretamente aos servidores de produção.

Como está modificando principalmente servidores existentes, a infraestrutura mutável pode parecer mais eficiente. No entanto, dois fatores geralmente tornam a infraestrutura imutável mais prática e preferível.

Primeiro, a computação em nuvem e a conteinerização transformaram a velocidade da implementação. As organizações agora podem substituir máquinas virtuais (VMs) e contêineres em minutos, em vez das horas necessárias para servidores físicos. As ferramentas de automação de infraestrutura podem provisionar e configurar novos servidores e recursos de TI e aplicar alterações uniformes em escala.

Em segundo lugar, a infraestrutura imutável pode reduzir significativamente o desvio de configuração, uma funcionalidade comum da infraestrutura mutável, em que um sistema diverge gradualmente de seu estado pretendido à medida que as alterações se acumulam. O desvio de configuração é especialmente comum quando problemas de rede interrompem o processo de implementação, causando atualizações parciais ou com falha. Esse desvio pode levar a um desempenho insatisfatório, vulnerabilidades de segurança e violações de conformidade.

Por exemplo, ao implementar uma atualização de segurança em 100 servidores de produção, as ferramentas de automação podem criar 100 novos servidores com a atualização pré-instalada e validá-los de forma isolada. Uma vez validados, eles redirecionam o tráfego e descomissionam os servidores antigos, tudo em minutos com downtime zero.