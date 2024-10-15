تقديم خدمة عملاء فائقة

بات من الممكن الآن دعم تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي الحواري. تستخدم الاستعلامات القائمة على الصوت معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتحليل المشاعر للتعرف على الكلام حتى تتمكن من بدء المحادثات على الفور. باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، يمكن للذكاء الاصطناعي فهم ما يقوله العملاء وكذلك نبرتهم - ويمكنه توجيههم إلى وكلاء خدمة العملاء عند الحاجة. باستخدام تحويل النص إلى كلام ومعالجة اللغات الطبيعية، يمكن للذكاء الاصطناعي الرد على الفور على الاستفسارات والتعليمات النصية. لا حاجة لجعل العملاء ينتظرون للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة لديهم أو اتخاذ الخطوة التالية للشراء. كما يُسهم وكلاء خدمة العملاء الرقميين في تعزيز رضا العملاء من خلال تمكين وكلاء خدمة العملاء البشريين من تقديم دعم أفضل وأسرع.

تخصيص تجارب العملاء

يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي جديرًا بتحقيق التجارب المخصصة على نطاق واسع، من خلال ما يقدِّمه من خدمات مثل روبوتات المحادثة وأدوات المساعدة الرقمية وواجهات العملاء، بالإضافة إلى تقديم التجارب التي تلائم مختلف احتياجات العملاء والمستخدمين النهائيين والإعلانات التي تستهدفهم. على سبيل المثال، تُذكِّر شركة Amazon العملاء بإعادة طلب المنتجات الأكثر شراءً، وتعرض عليهم المنتجات أو الاقتراحات ذات الصلة. تعمل McDonald’s على بناء حلول ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة في IBM Watson ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسريع تطوير تقنية استلام الطلبات بشكل مؤتمت (AOT). لن يساعد هذا الأمر في توسيع نطاق تقنية استلام الطلبات بشكل مؤتمت (AOT) عبر الأسواق فحسب، بل سيساعد أيضًا في معالجة عمليات التكامل بما في ذلك اختلاف اللغات واللهجات وتنويعات قوائم الطعام. في Spotify، سيقترحون فنانًا جديدًا لمتعة الاستماع لدى العميل. وسيقدِّم موقع YouTube مجموعة مختارة من المحتويات المناسبة التي تلائم اهتمامات العملاء.

الترويج للبيع المتبادل والبيع الإضافي

تستخدم محركات التوصية بيانات سلوك المستهلك وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف اتجاهات البيانات لاستخدامها في جعل إستراتيجيات البيع الإضافي والبيع المتبادل أكثر فعالية، ما ينتج عنه توصيات إضافية مفيدة أكثر للعملاء عند إتمام الشراء من المتاجر عبر الإنترنت. من بين الاستخدامات الأخرى، تقدم Netflix توصيات مشاهدة مدعومة بنماذج تعالج مجموعات البيانات التي جُمعت من سجل المشاهدات؛ وتستخدم LinkedIn التعلم الآلي (ML) لتصفية العناصر في موجز الأخبار وإجراء توصيات بالوظائف والاقتراحات حول الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم؛ بينما تستخدم Spotify نماذج التعلم الآلي (ML) لإنشاء توصيات الأغاني الخاصة بها.

تطوير ذكاء الهواتف الذكية

في حين نرى كلاً من المساعدات الرقمية: Siri من Apple وAlexa من Amazon وGoogle Assistant وCopilot من Microsoft تستخدم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتعرُّف على ما نقوله ثم الاستجابة لذلك بشكل مناسب، نرى كذلك إمكانية التعرُّف على الوجه على الهواتف الذكية والمساعدين الصوتيين باستخدام تقنية التعلم الآلي. كما أن الشركات تستفيد من التعلُّم الآلي المدمج بكاميرات الهواتف الذكية في تحليل الصور وتحسينها باستخدام أدوات تصنيف الصور، واكتشاف الكائنات (أو الوجوه) الموجودة في الصور، وتستفيد كذلك من استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية في تحسين الصورة أو توسيعها من خلال توقع ما يقع خارج حدودها.

تقديم المساعدين الشخصيين

يتم تشغيل المساعدون الافتراضيون أو المساعدون الصوتيون، مثل Alexa من Amazon وSiri من Apple، بواسطة الذكاء الاصطناعي. فعندما يطرح شخص ما سؤالًا عبر الكلام أو الرسائل النصية، يبحث التعلم الآلي (ML) عن الإجابة أو يتذكر أسئلة مماثلة طرحها الشخص من قبل. ويمكن للتقنية نفسها تشغيل روبوتات المراسلة، مثل تلك المستخدمة في Facebook Messenger وSlack—في حين يستخدم Google Assistant وCortana وIBM watsonx Assistant معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم الأسئلة والطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإنشاء الردود.

إضفاء الطابع البشري على الموارد البشرية

يمكن للذكاء الاصطناعي جذب القوى العاملة القائمة على المهارات وتطويرها والاحتفاظ بها. كما يمكنه فحص سيل من الطلبات وفرزها وتمريرها إلى أعضاء فريق الموارد البشرية بدقة. بالإضافة إلى أتمتة عمليات تقييم الترقيات اليدوية، ما يوفر معارف أعمق وأشمل حول أداء الموظفين ومدى استحقاقهم للترقية. وكذلك الإجابة عن الأسئلة الروتينية لدى الموظفين بسرعة باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.