عند التفكير في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يُطرح السؤال التالي : ما الذي لن يتمكن الذكاء الاصطناعي من فعله؟ الجواب البسيط هو أن العمل اليدوي هو السائد حاليًا، رغم أنه قد يأتي يوم تُنجز فيه معظم الأعمال اليدوية الحالية بواسطة أجهزة روبوتية يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي. لكن في الوقت الحالي، يمكن برمجة الذكاء الاصطناعي الخالص للقيام بالعديد من المهام التي تتطلب التفكير والذكاء، طالما أنه يمكن جمع هذا الذكاء رقميًا واستخدامه لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي. لم يبدأ الذكاء الاصطناعي بعد في تحميل غسالة الأطباق بعد العشاء — ومع ذلك يمكنه أن يساعد في إنشاء ملخص قانوني أو تصميم منتج جديد أو كتابة رسالة إلى الجدة.
نحن جميعًا مندهشون مما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله. ولكن السؤال الذي لا يزال مطروحًا بصفتنا في مجال الأعمال: ما أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال؟ لا شك أن تجميع نسخة من لوحة الموناليزا على طريقة الرسام العالمي "فنسنت فان جوخ" يُعد أمرًا ممتعًا، لكن إلى أي مدى ستساهم هذه الطريقة في زيادة الأرباح؟ إليكم 27 طريقة مثمرة للغاية يمكن لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي من خلالها أن تساعد الشركات على تحسين أرباحها المالية.
بات من الممكن الآن دعم تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي الحواري. تستخدم الاستعلامات القائمة على الصوت معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتحليل المشاعر للتعرف على الكلام حتى تتمكن من بدء المحادثات على الفور. باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، يمكن للذكاء الاصطناعي فهم ما يقوله العملاء وكذلك نبرتهم - ويمكنه توجيههم إلى وكلاء خدمة العملاء عند الحاجة. باستخدام تحويل النص إلى كلام ومعالجة اللغات الطبيعية، يمكن للذكاء الاصطناعي الرد على الفور على الاستفسارات والتعليمات النصية. لا حاجة لجعل العملاء ينتظرون للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة لديهم أو اتخاذ الخطوة التالية للشراء. كما يُسهم وكلاء خدمة العملاء الرقميين في تعزيز رضا العملاء من خلال تمكين وكلاء خدمة العملاء البشريين من تقديم دعم أفضل وأسرع.
يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي جديرًا بتحقيق التجارب المخصصة على نطاق واسع، من خلال ما يقدِّمه من خدمات مثل روبوتات المحادثة وأدوات المساعدة الرقمية وواجهات العملاء، بالإضافة إلى تقديم التجارب التي تلائم مختلف احتياجات العملاء والمستخدمين النهائيين والإعلانات التي تستهدفهم. على سبيل المثال، تُذكِّر شركة Amazon العملاء بإعادة طلب المنتجات الأكثر شراءً، وتعرض عليهم المنتجات أو الاقتراحات ذات الصلة. تعمل McDonald’s على بناء حلول ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة في IBM Watson ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتسريع تطوير تقنية استلام الطلبات بشكل مؤتمت (AOT). لن يساعد هذا الأمر في توسيع نطاق تقنية استلام الطلبات بشكل مؤتمت (AOT) عبر الأسواق فحسب، بل سيساعد أيضًا في معالجة عمليات التكامل بما في ذلك اختلاف اللغات واللهجات وتنويعات قوائم الطعام. في Spotify، سيقترحون فنانًا جديدًا لمتعة الاستماع لدى العميل. وسيقدِّم موقع YouTube مجموعة مختارة من المحتويات المناسبة التي تلائم اهتمامات العملاء.
تستخدم محركات التوصية بيانات سلوك المستهلك وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف اتجاهات البيانات لاستخدامها في جعل إستراتيجيات البيع الإضافي والبيع المتبادل أكثر فعالية، ما ينتج عنه توصيات إضافية مفيدة أكثر للعملاء عند إتمام الشراء من المتاجر عبر الإنترنت. من بين الاستخدامات الأخرى، تقدم Netflix توصيات مشاهدة مدعومة بنماذج تعالج مجموعات البيانات التي جُمعت من سجل المشاهدات؛ وتستخدم LinkedIn التعلم الآلي (ML) لتصفية العناصر في موجز الأخبار وإجراء توصيات بالوظائف والاقتراحات حول الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم؛ بينما تستخدم Spotify نماذج التعلم الآلي (ML) لإنشاء توصيات الأغاني الخاصة بها.
في حين نرى كلاً من المساعدات الرقمية: Siri من Apple وAlexa من Amazon وGoogle Assistant وCopilot من Microsoft تستخدم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتعرُّف على ما نقوله ثم الاستجابة لذلك بشكل مناسب، نرى كذلك إمكانية التعرُّف على الوجه على الهواتف الذكية والمساعدين الصوتيين باستخدام تقنية التعلم الآلي. كما أن الشركات تستفيد من التعلُّم الآلي المدمج بكاميرات الهواتف الذكية في تحليل الصور وتحسينها باستخدام أدوات تصنيف الصور، واكتشاف الكائنات (أو الوجوه) الموجودة في الصور، وتستفيد كذلك من استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية في تحسين الصورة أو توسيعها من خلال توقع ما يقع خارج حدودها.
يتم تشغيل المساعدون الافتراضيون أو المساعدون الصوتيون، مثل Alexa من Amazon وSiri من Apple، بواسطة الذكاء الاصطناعي. فعندما يطرح شخص ما سؤالًا عبر الكلام أو الرسائل النصية، يبحث التعلم الآلي (ML) عن الإجابة أو يتذكر أسئلة مماثلة طرحها الشخص من قبل. ويمكن للتقنية نفسها تشغيل روبوتات المراسلة، مثل تلك المستخدمة في Facebook Messenger وSlack—في حين يستخدم Google Assistant وCortana وIBM watsonx Assistant معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم الأسئلة والطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإنشاء الردود.
يمكن للذكاء الاصطناعي جذب القوى العاملة القائمة على المهارات وتطويرها والاحتفاظ بها. كما يمكنه فحص سيل من الطلبات وفرزها وتمريرها إلى أعضاء فريق الموارد البشرية بدقة. بالإضافة إلى أتمتة عمليات تقييم الترقيات اليدوية، ما يوفر معارف أعمق وأشمل حول أداء الموظفين ومدى استحقاقهم للترقية. وكذلك الإجابة عن الأسئلة الروتينية لدى الموظفين بسرعة باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وBard وDeepAI على قدرات الذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة للتنبؤ بالكلمة أو العبارة أو العنصر المرئي التالي داخل المحتوى الذي تنشئه. يمكن أن ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصوصًا وصورًا ومحتويات أخرى عالية الجودة بناءً على البيانات المستخدمة في التدريب.
تساعد IBM Research عملاءها على استخدام النماذج التوليدية لكتابة رمز برمجي عالي الجودة بشكل أسرع، واكتشاف جزيئات جديدة، وتدريب روبوتات محادثة جديرة بالثقة تستند إلى بيانات المؤسسة. يستخدم فريق IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء بيانات اصطناعية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة وجدارة بالثقة لتحل محل البيانات الواقعية المحمية بقوانين الخصوصية وحقوق النشر.
يمكن تدريب الأنظمة الخبيرة على مجموعة —البيانات الوصفية المستخدمة لتدريب نموذج التعلم الآلي—لمحاكاة التفكير البشري في صنع القرار والاستفادة من هذه الخبرة في حل المشكلات المعقدة. ويمكن لهذه الأنظمة تقييم كميات ضخمة من البيانات للكشف عن الاتجاهات والأنماط، ولصنع القرارات. كما يمكنها مساعدة الشركات على التنبؤ بالأحداث المستقبلية وفهم العوامل التي أدت إلى وقوع الأحداث السابقة.
تسمح رؤية الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقسيم وتجزئة الصور، وذلك يتضمن مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام، بما في ذلك المساعدة في التشخيص في مجال التصوير الطبي، وأتمتة الحركة للروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، والتعرُّف على الأشياء المهمة في صور الأقمار الصناعية ووضع علامات على الصور في وسائل التواصل الاجتماعي. يعمل نظام رؤية الكمبيوتر كذلك على الشبكات العصبية، التي تُمكِّن الأنظمة من استخراج معلومات مفيدة من الصور الرقمية ومقاطع الفيديو وغيرها من المدخلات المرئية.
هناك العديد من المزايا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps). من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات، يمكن للشركات الاستفادة من القوة الهائلة لمعالجة اللغة الطبيعية والبيانات الكبيرة ونماذج التعلم الآلي (ML) لأتمتة سير العمل التشغيلي وتبسيطه، ومراقبة ارتباط الأحداث وتحديد السببية.
يُعد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات واحدًا من أسرع الطرق لتعزيز عائد استثمارات التحول الرقمي. غالبًا ما تركز أتمتة العمليات على الجهود المبذولة لتحسين الإنفاق وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر للتقنيات الجديدة والمبتكرة ودمجها، والتي غالبًا ما تترجم إلى تجربة أفضل للعملاء. من بين المزايا الأخرى للذكاء الاصطناعي بناء نظم تقنية معلومات أكثر استدامة وتحسين خطوط التكامل المستمر/التوصيل المستمر (CI/CD).
تستخدم الشركات الرائدة الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك أتمتة عمليات الترميز والنشر والتوسع. بالنسبة إلى الترميز، يسهل على المطورين إدخال أمر ترميز في شكل جملة إنجليزية بسيطة من خلال واجهة اللغة الطبيعية وإنشاء الرمز تلقائيًا. كما يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع قدرات توليد التعليمات البرمجية إلى تمكين مُطورِي السحابة الهجينة على مختلف مستويات الخبرة من ترحيل التعليمات البرمجية للتطبيقات القديمة وتحديثها على نطاق واسع إلى منصات مستهدفة جديدة مع تعزيز اتساق التعليمات البرمجية وتقليل الأخطاء وزيادة السرعة.
حيث يُعد التأكد من أداء التطبيقات بشكل متسق ومستمر— من دون الإفراط في التجهيز والإنفاق — حالة استخدام مهمة لعمليات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps). الأتمتة هي العامل الأساسي لتحسين تكاليف السحابة، حيث إن فرق تقنية المعلومات، بغض النظر عن مهاراتها، لا تملك دائمًا القدرة على تحديد التكوينات الدقيقة للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات المطلوبة لتقديم أداء أفضل بأقل تكلفة وبشكل مستمر. يمكن لبرمجيات الذكاء الاصطناعي تحديد متى وكيف تُستخدم الموارد، ومطابقة الطلب الفعلي في الوقت الفعلي.
للمساعدة على ضمان توفر الخدمة من دون انقطاع، تستخدم المؤسسات الرائدة قدرات تحليل الأسباب الأساسية في الوقت الفعلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية. يمكن للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات تمكين فرق عمليات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من تحديد العوامل التي أدت إلى وقوع الحوادث بسرعة واتخاذ إجراءات فورية لتقليل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR).
تعمل حلول منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) أيضًا على دمج البيانات من مصادر متعددة وربط الأحداث بالحوادث، مما يمنح رؤية واضحة لبيئة تكنولوجيا المعلومات بالكامل من خلال تصورات البنية التحتية الديناميكية وقدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة وإجراءات المعالجة المقترحة.
باستخدام إدارة تقنية المعلومات التنبؤية، يمكن لفرق تقنية المعلومات استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات تقنية المعلومات والشبكة لمعالجة الحوادث بسرعة وكفاءة—ومنع وقوع المشكلات بشكل استباقي قبل حدوثها، وتعزيز تجارب المستخدم وخفض تكلفة المهام الإدارية. للمساعدة في القضاء على توسع الأدوات، يمكن أن توفر منصة AIOps على مستوى الشركات رؤية شاملة لعمليات تقنية المعلومات من خلال لوحة مركزية للمراقبة والإدارة.
هناك العديد من الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها استخدام التعلم الآلي (ML) لتعزيز الأمن الإلكتروني، بما في ذلك: التعرّف على الوجه لإتمام عملية المصادقة، والكشف عن الاحتيال، وبرامج مكافحة الفيروسات للكشف عن البرامج الضارة وحظرها، والتعلم المعزز لتدريب النماذج التي تحدد الهجمات الإلكترونية وتستجيب لها، والكشف عن الاختراقات وخوارزميات التصنيف التي تصنف الأحداث كحالات شاذة أو هجمات تصيد.
لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على مجرد طلب قصيدة هايكو حول القطط. حيث تتعامل الروبوتات مع الأشياء المادية وتنقلها. في البيئات الصناعية، يمكن للذكاء الاصطناعي الضيق أداء مهام روتينية متكررة تتضمن التعامل مع المواد والتجميع وفحص الجودة. ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الجراحين من خلال مراقبة العناصر الحيوية واكتشاف المشكلات المحتملة أثناء المعليات الجراحية. ويمكن للآلات الزراعية الانخراط في التقليم الذاتي والنقل والتخفيف والبذر والرش. ويمكن للأجهزة المنزلية الذكية مثل iRobot Roomba التنقل داخل المنزل باستخدام رؤية الكمبيوتر المحمول واستخدام البيانات المخزنة في الذاكرة لفهم تقدمها. وإذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي توجيه جهاز Roomba، فيمكنه أيضًا توجيه السيارات ذاتية القيادة على الطريق السريع والروبوتات التي تنقل البضائع في مركز التوزيع أو في الدوريات لأغراض ببروتوكولات الأمن والسلامة.
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية من خلال تحليل البيانات مباشرةً من الآلات لتحديد المشكلات وتحديد الصيانة المطلوبة. كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة الميكانيكية وتقليل انبعاثات الكربون في المحركات. يمكن أن تستخدم جداول الصيانة التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخلق كفاءات أكبر.
يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة من خلال طرح تنبؤات. على سبيل المثال، يمكن لوظيفة سلسلة التوريد استخدام الخوارزميات للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية والوقت اللازم لشحن المنتجات لاستلامها في الوقت المناسب. يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء كفاءات جديدة، وتقليل المخزون الزائد، والمساعدة في التعويض عن إغفال إعادة الطلب.
يمكن للذكاء الاصطناعي تشغيل المهام والأدوات في أي صناعة تقريبًا لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الأتمتة الذكية لتبسيط عمليات الأعمال التي تتكون من مهام يدوية أو قائمة على أنظمة قديمة - والتي يمكن أن تستهلك موارد كثيرة ومكلفة وعرضة للأخطاء البشرية. إليك بعض الصناعات التي تستفيد الآن من القدرات المضافة للذكاء الاصطناعي.
بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يستطيع مصنعو السيارات التنبؤ بالإنتاج وتعديله وفقًا للتغيرات في العرض والطلب بشكل أكثر فعالية. يمكنهم تبسيط سير العمل لزيادة الكفاءة وتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً ومخاطر الخطأ في الإنتاج والدعم والمشتريات وغيرها من المجالات. تساعد الروبوتات في تقليل الحاجة إلى العمل اليدوي وتحسين اكتشاف العيوب، ما يوفر مركبات عالية الجودة للعملاء بتكلفة أقل للأعمال.
في نموذج التعليم والتدريب، يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص المواد التعليمية لتناسب احتياجات كل طالب على حدة. يمكن للمعلمين والمدربين استخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي لمعرفة النقاط التي قد يحتاج فيها الطلاب إلى إيلاء المزيد من المساعدة والاهتمام. بالنسبة إلى الطلاب الذين يميلون إلى سرقة أوراقهم أو واجباتهم المدرسية، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المحتوى المنسوخ. ويمكن أن تساعد أدوات ترجمة اللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات النسخ في الوقت الفعلي غير الناطقين بها على فهم الدروس.
يمكن للشركات العاملة في قطاع الطاقة زيادة قدرتها التنافسية من حيث التكلفة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات للتنبؤ بالطلب والحفاظ على الطاقة وتحسين مصادر الطاقة المتجددة وإدارة الشبكة الذكية. بفضل إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحسين دعم العملاء، ما يحرر الموارد للابتكار. وبالنسبة إلى العملاء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي الذي يقدمه المورّدون، يمكنهم فهم استهلاكهم للطاقة بشكل أفضل واتخاذ خطوات لتقليل استهلاك الطاقة خلال فترات ذروة الطلب.
تساعد العمليات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (التمويل + عمليات التطوير) المؤسسات المالية على تشغيل قرارات الإنفاق على التقنية السحابية القائمة على البيانات لتحقيق التوازن الآمن بين التكلفة والأداء من أجل تقليل إرهاق التنبيهات وإهدار الميزانية. يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي استخدام التعلم الآلي والتعلم العميق لاكتشاف المعاملات المشبوهة أو غير المعتادة. يمكن للبنوك والمقرضين الآخرين استخدام خوارزميات تصنيف التعلم الآلي (ML) والنماذج التنبئية لاقتراح قرارات بشأن القروض.
تستخدم العديد من معاملات سوق الأوراق المالية التعلم الآلي (ML) مع عقود من بيانات سوق الأوراق المالية للتنبؤ بالاتجاهات واقتراح ما إذا كان سيتم الشراء أو البيع ومتى تُجرى عملية الشراء أو البيع. يمكن للتعلم الآلي (ML) أيضًا إجراء تداول خوارزمي من دون أي تدخل بشري. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي (ML) التنبؤ بالأنماط وتحسين الدقة وخفض التكاليف وتقليل مخاطر الخطأ البشري.
تستخدم صناعة الرعاية الصحية الأتمتة الذكية مع معالجة اللغة الطبيعية لتوفير نهج متسق لتحليل البيانات وتشخيص الأمراض والعلاج. يتطلب استخدام روبوتات المحادثة في مواعيد الرعاية الصحية عن بُعد تدخلاً بشريًا أقل، وغالبًا ما يتطلب وقتًا أقصر للتشخيص.
في موقع العمل، يمكن استخدام التعلم الآلي في التصوير الإشعاعي، بجانب استخدام رؤية الكمبيوتر التي تدعم الذكاء الاصطناعي غالبًا، وذلك لتحليل صور الثدي بالأشعة السينية والفحص المبكر لسرطان الرئة. يمكن أيضًا تدريب التعلم الآلي على وضع خطط العلاج وتصنيف الأورام والعثور على كسور العظام واكتشاف الاضطرابات العصبية.
يُستخدم التعلم الآلي (ML) في البحث الجيني وتعديل الجينات وتسلسل الجينوم لتحديد كيفية تأثير الجينات على الصحة. يمكن أن يحدد التعلم الآلي (ML) العلامات الجينية والجينات التي ستستجيب أو لن تستجيب لعلاج أو دواء معين وقد تسبب آثارًا جانبية كبيرة لدى بعض الأشخاص.
بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركات خدمات التأمين تقليل الحاجة للحسابات اليدوية للأسعار أو المدفوعات، ويمكنهم تبسيط معالجة المطالبات والتقييمات. تساعد الأتمتة الذكية شركات خدمات التأمين أيضًا على الالتزام بلوائح الامتثال بسهولة أكبر من خلال ضمان تلبية المتطلبات. وبهذه الطريقة تتمكن أيضًا من حساب مخاطر الفرد أو الجهة وحساب معدل التأمين المناسب.
يمكن للذكاء الاصطناعي إلى جانب التحليلات أن يساعد الشركات المصنعة على إنشاء معارف تنبئية بشأن اتجاهات السوق. كما يمكن أن يُسرّع الذكاء الاصطناعي التوليدي تصميم المنتج وتحسينه من خلال مساعدة الشركات على إنشاء خيارات تصميم متعددة. يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا على تقديم اقتراحات لتعزيز الكفاءة الإنتاجية. باستخدام البيانات السابقة للإنتاج، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي التنبؤ بأعطال المعدات أو تحديد موقعها فور حدوثها، ثم اقتراح التعديلات المناسبة، أو تقديم حلول للإصلاح، أو تحديد قطع الغيار اللازمة.
في مجال علوم الحياة، يتطلب اكتشاف الأدوية وإنتاجها جمع كميات ضخمة من البيانات وتنظيمها ومعالجتها وتحليلها. قد يتسبب الاعتماد على الأساليب اليدوية في التطوير والاختبار في حدوث أخطاء حسابية ويستهلك كمية ضخمة من الموارد. وعلى النقيض من ذلك، يُعد إنتاج لقاحات كوفيد-19 في وقت قياسي مثالاً على كيفية تمكين الأتمتة الذكية من تحسين سرعة الإنتاج وجودته.
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة السلاح السري الذي يستخدمه تجار التجزئة لفهم وتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة فهمًا أفضل. ومع التسوُّق المخصص جدًا عبر الإنترنت ونماذج التسوق المباشرة إلى المستهلك وخدمات التوصيل التي تتنافس مع شركات البيع بالتجزئة، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد تجار البيع بالتجزئة وشركات التجارة الإلكترونية على تحسين خدمة العملاء، وتخطيط حملات التسويق، وإحداث تحول في قدرات المواهب وخدمات التوصيل. كما يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحسين إدارة المخزون.
يتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرته على التعامل مع مصادر البيانات المتنوعة مثل رسائل البريد الإلكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الصوت، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تشكل هذه البيانات غير المنظمة الأساس لإنشاء النماذج والتدريب المستمر للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد على الحفاظ على كفاءته وتقديم قيمة على المدى الطويل. يمكن أن تؤدي الاستفادة من هذه البيانات غير المنظمة إلى توسيع مزايا العديد من جوانب عمليات البيع بالتجزئة، بما في ذلك تحسين خدمة العملاء من خلال روبوتات المحادثة، وتسهيل توجيه رسائل البريد الإلكتروني بشكل أكثر فعالية. ومن الناحية العملية، قد يعني ذلك توجيه المستخدمين إلى الموارد المناسبة، سواء أكان ذلك من خلال ربطهم بالوكيل المناسب أم إرشادهم إلى الأدلة التفاعلية والأسئلة الشائعة.
يوجه الذكاء الاصطناعي العديد من أنظمة النقل في الوقت الحاضر. على سبيل المثال، تستخدم خرائط Google خوارزميات التعلم الآلي (ML) للتحقق من حالة حركة المرور الحالية، وتحديد أسرع طريق، واقتراح أماكن "لاستكشاف مكان قريب" وتقدير أوقات الوصول.
تستخدم تطبيقات مشاركة الرحلات مثل Uber وLyft التعلم الآلي لمطابقة الركاب بالسائقين، وتحديد الأسعار، ومتابعة حركة المرور، وتحليل حالة المرور في الوقت الفعلي مثلما تفعل خرائط جوجل، وذلك لتحسين مسارات القيادة وتقدير أوقات الوصول.
رؤية الكمبيوتر توجه السيارات ذاتية القيادة. تساعد خوارزميات التعلم الآلي (ML) غير الخاضعة للإشراف السيارات ذاتية القيادة على جمع البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار لفهم البيئة المحيطة بها، ما يمكّنها من اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي.
يبدو أن الكثير مما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله يثير الدهشة، ولكن كثيرًا مما يُذاع في وسائل الإعلام العامة يكون ترفيهيًا سطحيًا أو مخيفًا بعض الشيء. ما هو متاح الآن للأعمال هو أداة قوية بشكل ملحوظ يمكن أن تساعد العديد من الصناعات والمناصب على اتخاذ خطوات وإحراز تقدم كبير. يُرجى الأخذ في الحسبان أن الشركات التي لا تستكشف وتتبنى أكثر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي فائدة ستواجه قريبًا عجزًا شديدًا في قدرتها التنافسية. ترقب أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة، مثل ™IBM® watsonx.ai، وإتقانها الآن سيؤتي ثمارًا عظيمة.
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