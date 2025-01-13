ما المقصود بأتمتة مركز الاتصال؟

تشير أتمتة مركز الاتصال إلى استخدام التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات خدمة العملاء الروتينية والمهام المتكررة. من خلال أتمتة بعض العمليات في مركز الاتصال، يمكن للوكلاء البشريين في المؤسسة العمل بكفاءة أكبر وأن يكونوا متاحين للعملاء الذين يعانون من مشكلات أكثر تعقيدًا لحلها.

يمكن أن تؤدي أتمتة المهام الروتينية التي كان يؤديها البشر سابقًا إلى زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين الدقة الشاملة لخدمة العملاء، مما يؤثر في النهاية بشكل كبير على تجربة العملاء بشكل عام. بعض حالات الاستخدام المحتملة لأتمتة مراكز الاتصال هي روبوتات المحادثة، والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، ومركز الاتصال كخدمة (CCaaS)، وقاعدة معرفة عبر الإنترنت. توفر التقنية الجديدة، مثل التحليلات التنبؤية وخوارزميات التوقعات، الكثير من الإمكانات للمؤسسات التي تتطلع إلى معالجة الطلب المتزايد من المستهلكين وكيف تلعب تفاعلات العملاء هذه دورًا في رضا العملاء بشكل عام.

يكمل الوكلاء البشريون والوكلاء الافتراضيون بعضهم البعض لتقديم خدمة عملاء رفيعة المستوى، وكلاهما ضروري للتنفيذ السلس لأتمتة سير العمل والكفاءة التشغيلية. بشكل منفصل، يمكن لأتمتة مراكز الاتصال غالبًا تطبيق برامج مراكز الاتصال لإدارة توجيه المكالمات وحجم المكالمات.