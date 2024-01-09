دفع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من الشركات البارزة إلى تقييد استخدامه بسبب سوء التعامل مع البيانات الداخلية الحساسة. وفقًا لشبكة CNN، فرضت بعض الشركات حظرًا داخليًا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أثناء سعيها إلى فهم التقنية بشكل أفضل، كما حظرت العديد منها أيضًا استخدام ChatGPT داخل الشركة.

تستمر الشركات في كثير من الأحيان في تقبل مخاطر استخدام البيانات الداخلية عند استكشاف النماذج اللغوية الكبرى (LLMs)، وذلك لأن هذه البيانات السياقية هي ما يُمكّن النماذج اللغوية الكبرى من التحول من المعرفة العامة إلى معرفة خاصة بالمجال. في دورة تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الذكاء الاصطناعي التقليدي، تمثل عملية استيعاب البيانات نقطة الدخول. وهنا، يمكن جمع البيانات غير المنسقة والمصممة خصوصًا لمتطلبات الشركة ومعالجتها مسبقًا وإخفائها وتحويلها إلى تنسيق مناسب للنماذج اللغوية الكبرى أو غيرها من النماذج. حاليًا، لا توجد عملية موحدة للتغلب على تحديات استيعاب البيانات، لكن دقة النماذج تعتمد عليها.