ما المقصود بأتمتة التجارة الإلكترونية؟

غالبًا ما تُطبق الأتمتة على عمليات أعمال التجارة الإلكترونية التقليدية مثل إدارة المخزون وتنفيذ الطلبات وتتبع الطلبات والحملات التسويقية ووظائف دعم العملاء . على سبيل المثال، قد تتبع منصة الأتمتة مستويات المخزون في الوقت الفعلي، وتنبه الفرق عند انخفاض المخزون أو تُعيد طلب منتجات جديدة حسب الحاجة. قد ترسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني تلقائية إلى العملاء بناءً على عادات التسوق أو سجل الشراء، أو تذكرهم بالعناصر المتروكة في عربة التسوق المهجورة.

تساعد أدوات الأتمتة هذه الشركات على الحفاظ على الاستجابة والملائمة من دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي باستمرار. في المقابل، تسمح الأتمتة للتقنيات بمعالجة الأعمال الروتينية بحيث تخفف المهام اليدوية عن الموظفين للتركيز على احتياجات العمل الأكثر إبداعًا أو إستراتيجية أو دقة.

بدلاً من مجرد إدارة المهام الفردية، يهدف نهج الأتمتة الناجح إلى تنسيق مهام سير العمل وعمليات الأعمال المترابطة والمعقدة بحيث تعمل أقسام الشركة المختلفة معًا بسلاسة. توفر منصات مثل Shopify وBigCommerce إمكانات أتمتة مدمجة، في حين تحقق حلول الأتمتة المتقدمة مثل IBM watsonx® مزايا أكثر من خلال تضمين صناعة القرار والحوكمة المستندين إلى الذكاء الاصطناعي في العمليات. وذلك يضمن أن الأتمتة يمكنها أتمتة المهام وتحقيق التوافق مع أهداف العمل الأكبر.