يشير استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في الحكومة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في الشؤون الحكومية والقواعد واللوائح التي يضعها هؤلاء المسؤولون لتشريع كيفية استخدام الشركات الخاصة والأفراد له.

مثل التقنيات المتقدمة الأخرى، لا يقتصر الذكاء الاصطناعي والأتمتة على إمكانية تحسين حياة المواطنين حول العالم فحسب، بل يقدمان أيضًا مخاطر كبيرة.

يعد استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي موضوعًا مثيرًا للجدل، نظرًا للقوة التي يتمتع بها وكيف يمكن إساءة استخدامه لمنفعة البعض ومعاقبة الآخرين. ومع ذلك، تستثمر الحكومات بشكل كبير في استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من الفرص والمخاطر. هناك فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة مواطنيها وتنمية الاقتصاد. يتمثل الخطر الكامن في الذكاء الاصطناعي في أن الدول الأخرى قد تستخدمه لتصبح أكثر مهارة في الحرب والنمو الاقتصادي. في بعض السيناريوهات ذات المحصلة الصفرية، قد تضع الحكومات المتفوقة في الذكاء الاصطناعي دولًا أخرى في وضع غير مؤاتٍ.

من الحكومة الفيدرالية إلى الحكومات المحلية، يشعر كل مسؤول منتخب بالفضول لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أفضل. يعتقد العديد من القادة الحكوميين أن تبني الذكاء الاصطناعي وإتقانه سيوفر ميزة تنافسية ضد الدول الأخرى ويحميهم من الصراعات المحتملة.

تتمتع الوكالات الحكومة بإمكانية الوصول إلى العديد من مجموعة البيانات الغنية بالبيانات المنظمة وغير المنظمة، والتي يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في توفير المزيد من الرؤى. إن فهم البيانات يمكن أن يساعد الحكومات على تقديم خدمات أكثر كفاءة لمواطنيها.

يمكن لكل حكومة أن تتبنى الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، والذي يوفر إرشادات بشأن النشر والاستخدام الآمن لأنظمة الذكاء الاصطناعي.