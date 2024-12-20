يشير استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في الحكومة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في الشؤون الحكومية والقواعد واللوائح التي يضعها هؤلاء المسؤولون لتشريع كيفية استخدام الشركات الخاصة والأفراد له.
مثل التقنيات المتقدمة الأخرى، لا يقتصر الذكاء الاصطناعي والأتمتة على إمكانية تحسين حياة المواطنين حول العالم فحسب، بل يقدمان أيضًا مخاطر كبيرة.
يعد استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي موضوعًا مثيرًا للجدل، نظرًا للقوة التي يتمتع بها وكيف يمكن إساءة استخدامه لمنفعة البعض ومعاقبة الآخرين. ومع ذلك، تستثمر الحكومات بشكل كبير في استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من الفرص والمخاطر. هناك فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة مواطنيها وتنمية الاقتصاد. يتمثل الخطر الكامن في الذكاء الاصطناعي في أن الدول الأخرى قد تستخدمه لتصبح أكثر مهارة في الحرب والنمو الاقتصادي. في بعض السيناريوهات ذات المحصلة الصفرية، قد تضع الحكومات المتفوقة في الذكاء الاصطناعي دولًا أخرى في وضع غير مؤاتٍ.
من الحكومة الفيدرالية إلى الحكومات المحلية، يشعر كل مسؤول منتخب بالفضول لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أفضل. يعتقد العديد من القادة الحكوميين أن تبني الذكاء الاصطناعي وإتقانه سيوفر ميزة تنافسية ضد الدول الأخرى ويحميهم من الصراعات المحتملة.
تتمتع الوكالات الحكومة بإمكانية الوصول إلى العديد من مجموعة البيانات الغنية بالبيانات المنظمة وغير المنظمة، والتي يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في توفير المزيد من الرؤى. إن فهم البيانات يمكن أن يساعد الحكومات على تقديم خدمات أكثر كفاءة لمواطنيها.
يمكن لكل حكومة أن تتبنى الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، والذي يوفر إرشادات بشأن النشر والاستخدام الآمن لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
هناك أكثر من 1000 مبادرة لسياسات الذكاء الاصطناعي من 69 دولة وإقليم ومن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يقرب من 800 مبادرة للحوكمة، وذلك وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).1
بينما تسعى كل دولة إلى استراتيجيتها الخاصة في الذكاء الاصطناعي، هناك مخاطر متأصلة في تطوير الذكاء الاصطناعي قد تؤثر على كل دولة. لذلك، هناك العديد من الشراكات العالمية التي يجتمع فيها القادة لمناقشة تلك التحديات ومشاركة الموارد.
على سبيل المثال، عقدت الأمم المتحدة مجلسًا استشاريًا للذكاء الاصطناعي2 في عام 2023 ضم مسؤولين حكوميين وقادة من القطاع الخاص وباحثين أكاديميين. وتقيم أيضًا قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير السنوية. ويضم المنتدى الاقتصادي العالمي3 أيضًا فريق عمل الذكاء الاصطناعي.
وفيما يلي الدول أو المناطق التي تتجه إلى الذكاء الاصطناعي:
استثمرت حكومة الولايات المتحدة الأموال والبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي الناشئ.
في عام 2023، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا (EO).4 يطلب من الوكالات الفيدرالية المشاركة في وضع الإرشادات والمعايير وأفضل الممارسات لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي. أعلن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) بالبيت الأبيض في نهاية نوفمبر 2024 عن استمرار التقدم في وضع أول سياسة حكومية شاملة5 لتسخير الذكاء الاصطناعي والتخفيف من مخاطره بناءً على هذا الأمر التنفيذي.
الأمر التنفيذي هو جزء من هدف أوسع للحكومة الأمريكية لتأسيس حوكمة ذكية للذكاء الاصطناعي، للاستفادة من أي فرص والاستعداد للتحديات، مع البقاء متقدمة على الدول الأخرى.
الحكومة الأمريكية ليست سوى واحدة من العديد من الحكومات العالمية التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي. غالبًا ما يصف الخبراء الصناعة معركة التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي بأنها سباق بين الصين والولايات المتحدة.6 تستثمر الصين بشكل كبير في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. طورت الحكومة الصينية أيضا قوانين حول كيفية استخدام مواطنيها لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT.7
أنشأت المملكة المتحدة مكتبًا للذكاء الاصطناعي8، والذي تم دمجه لاحقًا تحت إشراف وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في فبراير 2024.
كما أعلنت في عام 2021 عن خطة مدتها 10 سنوات9 لجعل بريطانيا قوة عظمى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمارات في البحث والتطوير، والتوسع في تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والمناطق، وزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامج أوروبا للعقد الرقمي10، وهي "رؤية مستدامة تتمحور حول الإنسان للمجتمع الرقمي خلال العقد الرقمي لتمكين المواطنين والشركات." ويهدف إلى زيادة القدرة البحثية والصناعية مع حماية حقوق المواطنين بطريقة أخلاقية.
اجتمعت دول الاتحاد الأوروبي لوضع خطة مشتركة حول الذكاء الاصطناعي واقتراح إطار تنظيمي لتعزيز صرامة تعاملها مع الذكاء الاصطناعي.
لقد تغيرت سياسات الذكاء الاصطناعي في الهند بمرور الوقت. في قمة مجموعة العشرين لعام 2023، أكدت الحكومة أنها "ستتبع نهجًا تنظيميًا/حوكميًا داعمًا للابتكار، يهدف إلى تعظيم الفوائد ومراعاة المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي."
وقد شجعت أيضًا بشكل فعال استخدام الذكاء الاصطناعي للرعاية الاجتماعية12، خصوصًا في كشف الأمراض والتحسينات الزراعية.
وفقًا لمجلة Economist13، يرغب الحزب الحاكم، الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP)، في أن تصبح اليابان "الدولة الأكثر ملاءمة للذكاء الاصطناعي في العالم." تسمح الدولة للشركات بتدريب نماذجها على جميع أنواع المحتوى دون قيود، وليس لديها أي قوانين محددة تحكم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من عدم وجود قيود، إلا أنها لا تعتبر من الدول الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي14. لكنها تأمل في أن تلحق بالركب في السنوات القليلة المقبلة.
تتخذ الحكومة البرازيلية الخطوات15 لتعزيز قيادة الذكاء الاصطناعي في أمريكا الجنوبية. وقد أعلنت مؤخرًا عن حملة تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المحلية لتقليل اعتمادها على الأدوات الخارجية.
يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية وضع سياسات حوكمة واضحة حول كيفية تخطيطها لاستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنهم تحديد السياقات التي يجب أن يستخدموا فيها الذكاء الاصطناعي ومتى يكون استخدامه غير مقبول. توفر الحكومة أيضًا توجيهات للولايات الفردية، على الرغم من أنها قد تسن قوانينها الخاصة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تاريخيًا، مولت الحكومة الأبحاث التقنية لبدء الابتكار. الإنترنت يدين16 لوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الأمريكية، التي بحثت في اتصال الشبكات. أنتجت التجارب والأبحاث في وكالة NASA عدة اختراعات حديثة لا نزال نستخدمها اليوم، بما في ذلك مصابيح LED والرغوة المرنة17. يمكن لحكومة الولايات المتحدة البحث عن حلول الذكاء الاصطناعي وتمويل الباحثين الآخرين الذين يبحثون في الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي.
في كثير من الحالات، يقود القطاع الخاص عملية تطوير ونشر أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. في حين أن القطاع الخاص يمكنه تطوير أدواته الخاصة، فمن الواضح أن معظم الحكومات ستحتاج إلى اعتماد بعض التقنيات التي بنتها الشركات. بدأت الولايات المتحدة استكشاف "مبادرة على غرار مشروع مانهاتن" 18، والتي من شأنها إنشاء تعاون أوثق بين القطاعين الخاص والعام وتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تجري جامعات رائدة ومنظمات غير ربحية رائدة أبحاثًا مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تستفيد الحكومات من الشراكة معها.
بمجرد وضع السياسات، يجب على الحكومة المسؤولة عن التنفيذ التأكد من اتباع الجميع للقواعد. الامتثال يتعلق بالهيئات الحكومية نفسها والشركات الخاصة ضمن نطاق ولايتها القضائية. تشمل أمثلة الامتثال وضع واتباع ضوابط أمان وقوانين أخرى تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الخصوصية وتجنب أي نوع من التطبيق غير المتكافئ. على سبيل المثال، لا يمكن لبنك أو شركة عقارية استخدام خوارزميات تميز ضد مجموعة معينة في الإسكان أو القروض. وقد تحتاج الحكومات إلى تدقيق هذه الأدوات لضمان الامتثال.
يتم نشر عدة أنواع من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحكومة لتشغيل العديد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة.
تستخدم رؤية الكمبيوتر التعلم الآلي والشبكات العصبية لمساعدة أجهزة الكمبيوتر على تحليل المعلومات من الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المدخلات المرئية وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ. من المكونات الرئيسية في رؤية الكمبيوتر التعرف على الأنماط، حيث تستطيع أجهزة الكمبيوتر تحديد أوجه التشابه بين الأشياء لاتخاذ قرارات بشأن ما يظهر على الشاشة. يمكن للحكومة استخدام رؤية الكمبيوتر لعدة وظائف أساسية. أحد الأمثلة على ذلك هو التعرف على الوجه، والذي يمكن أن يساعد في تحديد المشتبه بهم في القضايا الجنائية. يمكن استخدامها أيضًا لاتخاذ قرارات لوجستية، مثل تحليل أنماط حركة المرور لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إشارة توقف أو إشارة مرور في منطقة معينة.
يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على جميع المجالات، وخاصة الحكومات وعلاقتها بمواطنيها. تستخدم الحكومات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدة حالات. على سبيل المثال، بدأت الحكومة في إدخال التقنية في أدواتها الداخلية لمساعدة الموظفين الحكوميين على أداء وظائفهم بشكل أكثر دقة وكفاءة. ساعدت شركة IBM مدينة هيلينسكي في نشر مساعدين افتراضيين يمكنهم مساعدة الموظفين المشغولين في الإجابة على أسئلة الناخبين بشكل أسرع وأكثر دقة.
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تساعد هؤلاء الموظفين في العثور على المعلومات الإدارية ذات الصلة بشكل أسرع، وكذلك طرح الأسئلة على المساعدين الافتراضيين لفهم خياراتهم. ثانيًا، يمكن لتلك الوكالات نفسها تقديم روبوتات محادثة موجهة للجمهور يستطيع المواطنون الاستعلام منها للحصول على المعلومات.
وذلك مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي تتفاعل مباشرة مع المواطنين. وتُعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا أداة قوية لأعضاء الكونجرس للتفاعل مع ناخبيهم. الاستخدام الثالث للذكاء الاصطناعي التوليدي هو مساعدة الحكومات على تحديث تطبيقاتها وتعليماتها البرمجية. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد في ربط التعليمات البرمجية الحديثة بالتقنيات القديمة، مثل أجهزة الكمبيوتر المركزية، لضمان عملها بشكل جيد.
وجدت دراسة لمعهد IBM لقيمة الأعمال أن غالبية المواطنين المستجيبون حول العالم اتفقوا على أنه يجب على الحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في "خدمة العملاء، والخدمات الاستشارية الضريبية والقانونية، ولأغراض تعليمية."
الأتمتة الذكية هي استخدام تقنيات الأتمتة مثل إدارة عمليات الأعمال (BPM) وأتمتة العمليات الآلية (RPA) لتحسين عملية اتخاذ القرار والإجراءات على مستوى الحكومة. يمكن للحكومات استخدام الأتمتة الذكية لمعالجة طلبات الجنسية أو المنح، على سبيل المثال. كما يمكنها أيضًا المساعدة في توظيف الموظفين بشكل أسرع عن طريق تحديد المرشحين الذين لديهم المهارات المناسبة المدرجة في سيرهم الذاتية.
بالإضافة إلى تعزيز رؤية الكمبيوتر، يعمل التعلم الآلي على تسريع وتحسين التقنيات الأخرى للذكاء الاصطناعي مما ينتج مخرجات قوية. فهو يساعد على جمع البيانات وتحليلها بشكل أكثر كفاءة، مما يتيح للوكالات الحكومية الفرصة لإنشاء رؤى أكثر قابلية للتنفيذ من البيانات التي تجمعها.
معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي تقنية تعمل على تعليم أجهزة الكمبيوتر كيفية فهم اللغة البشرية والتواصل بها. وهي مكون أساسي من مكونات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث توفر القدرة لروبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين على فهم الأوامر الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة. يمكن أن تساعد معالجة اللغة الطبيعية الحكومة على فرز المعلومات المقدمة، مثل طلبات المساعدة، والعثور على القضايا الأكثر إلحاحًا لمعالجتها. يمكن أن تساعد أيضًا الحكومة في التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الأخرى عبر الإنترنت19 لفهم المشكلات التي يواجهها ناخبوها.
التعرف البصري على الأحرف (OCR) هو تقنية تحول صور النص إلى تنسيق يمكن قراءته آليا. هذه التقنية التي تساعد على رقمنة المحتوى في مكتبة الكونجرس لإنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث وإنشاء النسخ الاحتياطي في حالة فقدان المستندات أو تدميرها. كما يتم استخدامها من قِبل الحكومة لجلب وثائقها التاريخية عبر الإنترنت.
هناك العديد من مجالات الخدمات الحكومية التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي. وذلك يتضمن:
يمكن للحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأخطاء في التعليمات البرمجية الحالية وتحديثها إلى لغات أحدث. على سبيل المثال ، يخطط مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث نظام تكنولوجيا المعلومات القديم لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمتقاعدين.
بينما يمكن للذكاء الاصطناعي نفسه أن يخلق مخاطر للبنية التحتية الحكومية، يمكن للوكالات الحكومية أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني. تشير الدراسات إلى أن استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن يساعد في اكتشاف الحوادث الإلكترونية والاستجابة لها بسرعة أكبر. يمكن أن يساعد الكشف عن التهديدات والتخفيف من حدتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الحكومات على الاستجابة بشكل أسرع لحماية مجموعات البيانات المهمة.
تتطلب المخاطر المناخية والتحديات الجيوسياسية الأخرى من الحكومات الوطنية تحسين استعدادها للحوادث القادمة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الحكومات في النظر إلى البيانات المناخية التاريخية والبيانات البيئية الحالية للتنبؤ بشكل أفضل بالمشاكل المحتملة مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات. عملت شركة IBM بشكل مباشر مع وكالة NASA لتحويل ملاحظات الأقمار الصناعية الخاصة بالوكالة إلى خرائط مخصصة يمكنها تتبع التغيرات البيئية مثل الكوارث الطبيعية.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحقيق نتائج أفضل للمرضى مع تقليل التكاليف20. ويمكن لهيئات الرعاية الصحية على وجه التحديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من تجارب الأدوية لتسريع اكتشاف الأدوية والموافقات عليها. ويمكنهم أيضًا استخدامه لتقليل المهام اليدوية المرتبطة بالأعمال الورقية وعمليات الموافقة. يمكنه أيضًا جمع وتحليل معلومات الصحة العامة للكشف بشكل أفضل عن الأوبئة المحتملة أو المشاكل الصحية الأخرى.
يمكن أن تساعد المنصات القوية للتعلّم الآلي (ML) الوكالات الفيدرالية المعنية بإنفاذ القانون على تعقب التهديدات داخل الدولة وخارجها بشكل أفضل وحل الجرائم. باستخدام التعرف على الأنماط، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كاميرات المراقبة، كما هو الحال في المطارات، لتحديد المشتبه بهم. ومع ذلك، يجب على الحكومات استخدام التقنية بشكل عادل وتجنب السلوكيات التمييزية لحماية الحريات المدنية لمواطنيها. يمكن أن يساعد أيضًا الأقسام القانونية في تسريع القضايا. الحكومة الألمانية عملت مع شركة IBM لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرتها على حل القضايا المتراكمة لديها. قامت IBM بتخصيص روبوت الذكاء الاصطناعي المسمى OLGA والذي يقوم باستخراج البيانات الوصفية وتوفير تصنيف للحالات.
العديد من الحكومات الفيدرالية هي أكبر مشترٍ للسلع والخدمات داخل حدودها، والعديد منها لديه قواعد محددة معمول بها تحدد من أين ومن مَن يمكنهم شراء تلك العناصر. يمكن للمشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جمع معلومات حول الموردين المحتملين ومساعدة الحكومات على اختيار المؤسسة المناسبة بناءً على معاييرها المعلنة.
هناك العديد من الفوائد للحكومات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
يمكن للحكومات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أن تمتلك تحليلات تنبؤية أكثر قوة تساعدها في أداء مهام مهمة مثل كشف التهديدات الخارجية والأزمات الصحية والقضايا المالية مثل التضخم. من خلال فهم ما يمكن أن يحدث بسرعة، يمكن للحكومات اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً قد تقلل من تأثير هذه المشاكل.
أحد الأسباب الرئيسية وراء تبني الحكومات للذكاء الاصطناعي هو اعتقادها أنه يمكن أن يساعدها على تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أكبر للمواطنين. إن تقليل العمل اليدوي لجمع البيانات وتحليلها والموافقة على الطلبات والإجابة على أسئلة المواطنين له تأثير غير مباشر في تحسين حياتهم. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل عملية جمع المعلومات الخاصة بالوثائق القانونية ومعالجة وشحن العناصر، مثل جوازات السفر، أسرع.
يمكن أن يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي الاقتصادات بعدة طرق. أولاً، تؤدي الزيادات في الكفاءة إلى خفض التكاليف الحكومية، والتي يمكن نقلها إلى المستهلكين أو استخدامها لسداد الدين الوطني. ثانيًا، الاستثمار الحكومي في الذكاء الاصطناعي يعني أن الشركات الخاصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا قد تتلقى منحًا أو تبيع خدماتها إلى الحكومة. ثالثًا، الشركات التي ترغب في الحصول على أعمال حكومية ستحتاج أيضًا إلى تبني الذكاء الاصطناعي، مما يخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي.
يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات الحكومية من خلال تزويد صانعي السياسات بمزيد من المعلومات والقدرة على الاستعلام عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم الإستراتيجية المحتملة. يمكن للحكومات استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتحديد الميزانيات بشكل أسرع وتخصيص الأموال للوكالات والمنظمات غير الربحية التي تعتمد عليها.
استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية أمر ضروري لأي حكومة للتغلب على التحديات التي تطرحها هذه التقنية.
يعتقد معظم خبراء الذكاء الاصطناعي، إن لم يكن جميعهم، أن البشرية ستكون قادرة على إنشاء الذكاء الاصطناعي العام (AGI). وتتلخص هذه النظرية في أن الذكاء الاصطناعي سيصل في نهاية المطاف إلى مستوى الإدراك البشري، بحيث يكون قادرًا على القيام بأي شيء يستطيع البشر القيام به، وغالبًا بدون مشغلين بشريين. يوجد الكثير من الفوائد الرائعة للذكاء الاصطناعي العام، منها أن يحظى كل شخص على كوكب الأرض بطبيب ذكاء اصطناعي خاص به، متاح على مدار الساعة طوال أيام السنة، يقدم التشخيصات فورياً، ويساعد في تجنب الأمراض المستقبلية.
هناك أيضًا الخوف من أن يصبح الذكاء الاصطناعي قويًا للغاية أو يتطور بسرعة إلى ذكاء خارق حيث تبدأ الآلات في اتخاذ قرارات تفيد نفسها وليس الإنسانية. بينما لا يُتوقع أن يتحقق الذكاء الاصطناعي العام أو الذكاء الخارق في أي وقت قريب، وقد لا يتحقق أبدًا، فإنه يوضح لماذا يجب على الحكومات أن تشارك بشكل وثيق في تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه.
يتوقع المواطنون من حكوماتهم المنتخبة ديمقراطيًا حماية حقوقهم والقضاء على التمييز. نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تنبع من بيانات من صنع الإنسان، فيمكنها أن ترث تلك التحيزات والأحكام المسبقة البشرية. يجب على الهيئات الحكومية وضع بروتوكولات السلامة الخاصة بها لحماية حقوق الإنسان لمواطنيها وتقليل أي ضرر قد يلحق بالمواطنين من الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، تعتمد أدوات الشرطة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على البيانات التاريخية. إذا كانت تلك البيانات الأصلية ناتجة عن التنميط العنصري غير العادل، فإنها يمكن أن تُديم أثرًا سلبيًا دائمًا يتمثل في استهداف مجتمعات الأقليات بشكل غير متناسب.
وصول المخترقين للبيانات يعرض استمرارية الخدمات العامة للخطر، ويشكل خطرًا على الأمن القومي للحكومة الفيدرالية. يمكن أن يؤدي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة التعرض للمخاطر. وفي الوقت نفسه، يمكن للحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية بياناتها الشاملة.
بالنسبة لبعض المواطنين، يعد الذكاء الاصطناعي أداة بسيطة يستخدمونها في حياتهم اليومية للحصول على إجابات وأداء المهام بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال، قد يفضل أحد السكان المحليين الذي يرغب في فهم كيف سيؤثر قانون جديد عليه التفاعل مع روبوت محادثة. ومع ذلك، هناك آخرون يفضلون الاتصال والتحدث إلى وكيل الحكومة. في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومات الذكاء الاصطناعي وتبني الأدوات التي تستخدمه، يجب عليها أيضًا تلبية احتياجات المواطنين الذين لا يرغبون في استخدامها.
1 السياسات والاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
2 أعضاء الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بالذكاء الاصطناعي،مجلس الأمم المتحدة الاستشاري للذكاء الاصطناعي.
3 تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي، المنتدى الاقتصادي العالمي.
4 الأمر التنفيذي بشأن التطوير والاستخدام الآمن والمؤمن والجدير بالثقة للذكاء الاصطناعي، موقع البيت الأبيض، 30 نوفمبر 2023.
5 مذكرة إلى رؤساء الدوائر التنفيذية والوكالات، موقع البيت الأبيض، 28 مارس 2024.6 الولايات المتحدة والصين في سباق شامل للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، Bloomberg، 22 يوليو 2024.
7 تضع الصين اللمسات الأخيرة على القواعد الأولى من نوعها التي تحكم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، CNBC، بتاريخ 13 يوليو 2023.
8 أصبح مكتب الذكاء الاصطناعي جزءًا من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في فبراير 2024، GOV.UK.
9 الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، حكومة المملكة المتحدة.
10 العقد الرقمي لأوروبا، المفوضية الأوروبية.
12 استراتيجية الهند للذكاء الاصطناعي: موازنة المخاطر والفرص، Carnegie India، بتاريخ 22 فبراير 2024.
13 اليابان منفتحة بشكل ملحوظ على الذكاء الاصطناعي، ولكنها بطيئة في استخدامه، Economist، بتاريخ 24 أكتوبر 2024.
14 يذكر مستند فني أن الشركات اليابانية متأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي، Japan Times، بتاريخ 5 يوليو 2024.
15 خطة البرازيل الطموحة للذكاء الاصطناعي لريادة السيادة التكنولوجية، Latin American Post، بتاريخ 31 يوليو 2024.
16 كيف تم اختراع الإنترنت، The Guardian، بتاريخ 15 يوليو 2016.
17 20 اختراعًا ما كنا لنحصل عليها لولا السفر إلى الفضاء، JPL، بتاريخ 20 مايو 2016.18 لجنة حكومية أمريكية تدفع بمبادرة للذكاء الاصطناعي على غرار مشروع مانهاتن، Reuters، بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
19 معالجة اللغة الطبيعية (NLP): تطبيق تحليل المشاعر لتحسين تجربة عملاء الحكومة، مكتب الخدمات المالية.
20 يقول هؤلاء الاقتصاديون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل العجز الأمريكي عن طريق تحسين الرعاية الصحية، CNBC، بتاريخ 28 نوفمبر 2024.
تعرف على سبب حاجة الحكومات إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم عملية صنع القرار القائمة على البيانات.
تعرّف على السبب في أن السحابة المتعددة الهجينة المفتوحة التي تمتاز بالحوسبة السرية يمكن أن توفر المرونة وتعالج المخاوف الأمنية.
اكتشف كيف قامت مدينة هلسنكي بالتعاون مع IBM Consulting بإنشاء تجارب أسرع وأكثر مرونة للمواطنين.
اكتشف كيف تعاونت Water Corporation مع IBM Consulting لتحديث بنية SAP ذات المهام الحساسة لديها وترحيلها إلى السحابة.
حلول تكنولوجيا المعلومات الحكومية لزيادة السرعة وتعزيز المرونة.
تطوير جاهزية الحكومات وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين.
استخدم روبوتات المحادثة الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المواطنين على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع باستخدام IBM watsonx Assistant.