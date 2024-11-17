الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين هو استخدام الذكاء الاصطناعي، الأتمتة وغيرها من التقنيات المتقدمة لتحسين التغطية وتقديم الخدمات في قطاع التأمين.

مثل صناعات الخدمات المالية الأخرى، يتطلب قطاع التأمين كمية كبيرة من البيانات. تساعد هذه البيانات شركات التأمين على تحديد نوع التأمين الذي يجب تقديمه لكل شخص وما هي الأقساط التي يجب تحصيلها. يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين قدرات اتخاذ القرار لدى مقدمي الخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الرعاية لعملائهم مع تحسين أرباحهم.

لطالما استخدم قطاع التأمين البيانات والخوارزميات على نطاق واسع، كما هو الحال في حساب أقساط التأمين ومعالجة البيانات الشخصية وغير الشخصية في عملية التقييم لتقييم المخاطر وتسعير وثائق التأمين. ولكن الذكاء الاصطناعي يعزز هذه القدرات بمقياس وسرعة أكبر.

"صعود شركات التأمين التكنولوجي التي تستخدم تقنيات جديدة لخدمة العملاء يمكن أن يؤدي إما إلى تقديم الخدمات لمقدمي الخدمات التقليدية أو تحديهم من أجل الأعمال.

يمكن أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسات التي تقوم بنشر خدمات التأمين للأفراد والشركات على حد سواء. وبالتالي، يجب على مقدمي التأمين والمؤسسات الأخرى داخل النظام البنائي للتأمين النظر في تطوير العديد من المبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحقيق فوائد هذه التقنية القوية.