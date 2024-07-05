الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل

يواجه قادة التمويل دورًا متزايد الصعوبة، إذ يتعين على المديرين الماليين التنقل عبر مشهد معقد، سواء كان ذلك بالتفاوض على تعقيدات التحول الرقمي أو التكيف مع عادات الإنفاق الاستهلاكية المتغيرة.
وفي الوقت نفسه، تشهد صناعة الخدمات المالية تحولًا عميقًا في الوقت الذي يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) تشكيل كيفية عمل المؤسسات وإدارة المخاطر المحتملة. باستخدام النماذج اللغوية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد على أتمتة وتبسيط مجموعة واسعة من العمليات المالية، بما في ذلك التحليل المالي وإدارة الأصول والمشتريات وإعداد التقارير والحسابات المستحقة الدفع.
تعد العمليات المالية من بين أكثر الوظائف حساسة داخل المؤسسات، مما لا يترك مجالاً للخطأ. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب أدوات الأتمتة المستهدفة، تقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة في القطاع المالي. من خلال تجميع المعلومات من مصادر متعددة، تساعد هذه التقنيات المؤسسات على اكتساب مزايا تنافسية ذات مغزى.
على سبيل المثال، وفقًا للبحث أجرته شركة IBM، فإن المؤسسات التي طبقت الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل بشكل فعال شهدت الفوائد التالية:
ولكن للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على المديرين الماليين وفرق المالية النظر بعناية في مجموعة من المتغيرات، مع التركيز على التقييم وإدارة البيانات. يتطلب النجاح في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية اتباع نهج استراتيجي جيد التخطيط.
تقول Monica Proothi، رائدة التحول المالي العالمي في شركة IBM: "لدمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في العمليات، من الضروري اتباع نهج استراتيجي ومخطط له جيدًا". "يمكن أن تنجح مبادرات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي حقًا بقدر ما تسمح به البيانات الأساسية."
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإنشاء محتوى جديد. في مجال التمويل، تستخدم هذه الأنظمة عادة نماذج لغوية كبيرة (LLMs) وخوارزميات التعلم الآلي الأخرى لفهم البيانات المالية واللوائح وديناميكيات السوق. ثم تولّد أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه استجابات أو تحليلات أو توصيات أو رؤًى شبيهة بالبشر.
تعتمد فعالية نماذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المالية اعتمادًا كبيرًا على عمليات إدارة البيانات المتطورة التي تحول المعلومات الأولية إلى مجموعات بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أن المؤسسات المالية غالبًا ما تدمج البيانات من مصادر متعددة. ثم تخضع هذه البيانات غير المنسَّقة بعد ذلك لعملية تنظيف وتوحيد واسعة النطاق لمعالجة التناقضات أو التكرارات.
تختلف حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي باختلاف الاحتياجات الخاصة للمؤسسات، ولكن بعض حالات النشر الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:
تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تشغيل روبوتات المحادثة المتطورة والمساعدين الافتراضيين الذين يتعاملون مع استفسارات العملاء المعقدة أو يرشدون المستخدمين خلال عمليات مثل طلبات القروض. ويحافظ مساعدو الذكاء الاصطناعي على السياق عبر المحادثات ويقدمون نصائح مخصصة بناءً على الملفات الشخصية الفردية للعملاء، مما يحرر وكلاء الشؤون المالية البشريين للقيام بأعمال أكثر إبداعًا.
تتعامل المؤسسات المالية مع كميات هائلة من المستندات يوميًا، بدءًا من التطبيقات وحتى الإيداع التنظيمي. تستخرج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية المعلومات الأساسية وتلخص المستندات الطويلة. تتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا بالقدرة على إنشاء تقارير موحدة من البيانات غير المنظمة - وهي ميزة قيّمة بشكل خاص لإعداد تقارير الامتثال وتحليل العقود.
يستخدم بعض المتخصصين في مجال التمويل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتجميع كميات هائلة من البيانات من مصادر متعددة لتوليد تحليلات السوق المالية. يمكن للتقنية تحليل مجموعة واسعة من المعلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك مكالمات الأرباح والبيانات المالية، لإنتاج وثائق استثمارية شاملة وتقييمات للمخاطر. وباستخدام أدوات التنبؤ، تستخلص فرق الشؤون المالية العديد من الرؤى، والتي منها: تكوين رؤى أعمق لتوجيه الاستراتيجية الاستثمارية.
يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتحليل الأنماط في بيانات المعاملات وإنشاء سيناريوهات الاحتيال، مما يوفر علامة إنذار مبكر للنشاط المشبوه.
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في الامتثال التنظيمي من خلال تحليل السجلات والتأكد من أن الوثائق تفي بالمعايير التنظيمية. ويمكنه أيضًا إنشاء تقارير وتحديث السجلات للبقاء على اطلاع دائم بالمتطلبات المتغيرة.
تستخدم فرق التقنية المالية الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة التعليمات البرمجية لخوارزميات التداول وأنظمة إدارة المخاطر ومسارات معالجة البيانات وتحسينها - مما يزيد من الأمان في جميع أنحاء المؤسسة.
تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل تدفقات العمل المالي في جميع أنحاء المؤسسة، مما يخلق كفاءات جديدة تغير بشكل أساسي كيفية إنجاز العمل. في IBM، حددنا أربعة مجالات مالية أساسية حيث يظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر قدر من النجاح:
على مدار دورة حياة معاملة العميل، تعمل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي على تخصيص تفاعلات العملاء وتبسيط العمليات.
يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء توصيات أوامر ذكية بناءً على سجل العميل وظروف السوق. كما أنه يُنشئ مستندات مبيعات أو عقود مخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء المحددة.
يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إنشاء فواتير دقيقة تلقائيًا، وإرسال رسائل فوترة مخصصة، وإرسال تذكيرات بالدفع.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مراقبة أنماط الدفع وتوليد رؤى تستند إلى البيانات التاريخية، بالإضافة إلى إنشاء مراسلات متابعة آلية مصممة خصيصًا لعملاء معينين.
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء الاستراتيجية المخصصة وأتمتة تطوير خطط الدفع.
من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل فرق الشؤون المالية على تحليل أنماط الخصومات ووضع توصيات لتحسين العمليات للحد من التناقضات - بالإضافة إلى أتمتة عمليات التعديل الرئيسية كما وافق عليها الموظفون البشريون.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز دقة التنبؤ ويوفر رؤى حول أداء الأعمال. باستخدام هذه الأدوات، تعمل فِرق الشؤون المالية على تجميع معلومات كبيرة ومتباينة في بعض الأحيان لتوفير رؤية شاملة لديناميكيات السوق والممارسات الداخلية.
على سبيل المثال، أطلقت شركة Edger Finance الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية سلسلة من العمليات بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتي سهَّلت عملية إنشاء ملخصات CEO من التقارير الفصلية للشركات. سمحت هذه الأدوات أيضًا للمستثمرين بالتفاعل مع بيانات التقرير من خلال مخطط تدفق الأسئلة والأجوبة. أيضًا، قدمت هذه البرامج بيانات استثمارية أكثر تخصيصًا للعملاء والموظفين.
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل أقسام الشؤون المالية على إنشاء خطط مالية شاملة تدمج سيناريوهات متعددة وتنتج تحليلات تساعد القادة على فهم النتائج المحتملة في ظل ظروف مختلفة.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنشاء الميزانية تلقائيًا استنادًا إلى استراتيجيات التسعير والبيانات التاريخية الأخرى، ما يؤدي إلى إنشاء وثائق مفصّلة للميزانية.
توفِّر لوحة المعلومات والتقارير الإدارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للقيادة مخرجات تعرض رؤية شاملة للأداء. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا على توليد رؤى تلقائية حول التوجهات والحالات الشاذة، ما يزوِّد المؤسسات بمعلومات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.
يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي نماذج مالية متطورة تتضمن متغيّرات وسيناريوهات متعددة، ويُنشئ وثائق وينتج تحليلات لمساعدة الإدارة على تقييم الاستراتيجية المالية. توفِّر هذه النماذج للقيادة معلومات حساسة أثناء عمليات صنع القرار الرئيسية.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تبسيط عملية تحويل السجلات إلى تقارير من خلال أتمتة المهام الروتينية، وتعزيز الدقة، وتوفير رؤى تحليلية أعمق للبيانات المالية. على سبيل المثال، باستخدام الذكاء الاصطناعي وRobotic Process Automation، تمكَّنت فِرق المالية في IBM من إنشاء عملية مبسّطة للتحقق من المدخلات مقابل دفتر اليومية وإعداد بيانات اليومية للمراجعة. وفرت العملية الجديدة ما يُقدَّر بنحو 600,000 دولار أمريكي من التكاليف وقللت من وقت الدورة بنسبة 90%.
يعمل الذكاء الاصطناعي على إنشاء إدخالات دفتر اليومية القياسية بناءً على معاملات الأعمال، ما يمكِّن فِرق الشؤون المالية من التركيز على أعمال أكثر تعقيدًا.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة تسويات الحسابات من خلال مطابقة المعاملات عبر الأنظمة.
يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على تحديد المعاملات بين الشركات عبر الكيانات ومطابقتها وإنشاء تقارير مفصلة للامتثال التنظيمي.
يُنشئ الذكاء الاصطناعي البيانات المالية والتقارير التنظيمية ويُنتج الوثائق المخصصة للأطراف المعنية والمتطلبات التنظيمية المختلفة.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين عملية الشراء حتى الدفع من خلال تحسين اختيار البائعين وأتمتة الموافقات وتعزيز معالجة الدفع. مؤخرًا، قدَّم مزوِّد بيانات الشركات B2B، Dun & Bradstreet، نسخة تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضمّنت مساعدًا تم تصميمه لتسريع تحليل مخاطر المورِّدين باستخدام اللغة الحوارية. ساهم هذا الابتكار في تقليل الوقت المطلوب لمهام الشراء بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحليل متطلبات العمل وإنشاء الاستراتيجية المُثلى، وأتمتة اختيار البائعين بناءً على معايير محددة. كما يعمل على إنشاء طلبات الشراء والعقود واتفاقيات المورِّدين المصممة لتلبية احتياجات الأعمال المحددة.
يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على معالجة فواتير البائعين ومطابقتها مع أوامر الشراء والإيصالات، بالإضافة إلى إنشاء توصيات الدفع وسير العمل بناءً على قواعد العمل.
يقلِّل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير من الوقت اللازم لإنشاء المستندات وتحليل البيانات والمهام الروتينية الأخرى. غالبًا ما يمكن إكمال ما كان يستغرق ساعات أو أيامًا في دقائق، ما يسمح للمهنيين البشريين بالتركيز على الأنشطة الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.
يمكِّن مساعدي الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى من تقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يتلقى العملاء ردودًا فورية ودقيقة على الاستفسارات المعقدة، ما يؤدي إلى معدلات مشاركة أعلى.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام الروتينية وتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي في العديد من العمليات المالية. ونتيجةً لذلك، يمكن للمؤسسات المالية تقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير. تتفوق التقنية بشكل خاص في توسيع نطاق الخدمات دون زيادات متناسبة في عدد الموظفين.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تجميع كميات هائلة من المعلومات بسرعة، ما يوفر لصنّاع القرار تحليلًا شاملًا ووجهات نظر متعددة حول المواقف المالية المعقدة. تؤدي هذه القدرة إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب في جميع مجالات التمويل.
يمكن للمؤسسات المالية الآن تقديم خدمات مخصصة للغاية لملايين العملاء في وقت واحد. يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي اتصالات وتوصيات وخدمات مخصصة مصممة خصيصًا للمستخدمين الأفراد، ولكن يتم تقديمها بكفاءة على نطاق واسع.
يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات المالية نهجًا منظمًا وتدريجيًا يوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر. توفِّر الخطوات التالية خارطة طريق للمؤسسات التي تتطلع إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على الاستقرار التشغيلي والامتثال التنظيمي.
يُعَد وضع خطة استراتيجية شاملة أساس التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي. يجب أن تعمل هذه الخطة على مواءمة مبادرات الذكاء الاصطناعي مع أهداف العمل الأوسع نطاقًا، وتحديد المجالات المحددة التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر قيمة مع مراعاة الجاهزية التنظيمية ومتطلبات الموارد.
تتضمن عملية التخطيط الاستراتيجي أيضًا في كثير من الأحيان إجراء تقييم شامل للقدرات الحالية والبنية التحتية، خاصةً فيما يتعلق بجاهزية البيانات. يقول Proothi: "غالبًا ما تنفِّذ المؤسسات مبادرات بيانات متنوعة لدعم استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تحليل العمليات ووصولًا إلى حوكمة البيانات.
يمثِّل إعداد البيانات أحد أهم جوانب تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي وأكثرها استهلاكًا للوقت. يجب على المؤسسات المالية مراجعة أصول البيانات الموجودة لديها، وتحديد المصادر ومشكلات الجودة وتحديات التكامل التي قد تؤثِّر في الأداء.
تتضمن عملية إعداد البيانات أيضًا إنشاء إطار عمل لحوكمة البيانات يساعد على ضمان جودة المعلومات وأمنها. تضع المؤسسات الناجحة إجراءات موحَّدة لجمع ومعالجة البيانات مع توثيق واضح وقواعد ملكية محددة، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الأمن الإلكتروني لحماية المعلومات الحساسة.
يقول Proothi: "بعد تنفيذ المبادرات الصحيحة للبيانات، يصبح بناء الهيكل المناسب أمرًا أساسيًا لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح في عمليات المالية". ويمكن تحقيق هذا النهج من خلال تحديد حالة عمل واضحة توضِّح الفوائد والمخاطر، وتأمين التمويل اللازم، ووضع مقاييس قابلة للقياس لتتبُّع عائد الاستثمار.
يساعد التحديد الواضح للأهداف على ضمان تحقيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لقيمة قابلة للقياس وتتماشى مع الأولويات المؤسسية. وينبغي أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة. وينبغي أن توفِّر أيضًا مقاييس واضحة للنجاح، لوضع معايير محددة لتوجيه قرارات التنفيذ وتخصيص الموارد.
يوفر تحديد وأتمتة المهام المتكررة التي تتطلب عمالة كثيفة ومتكررة قيمة فورية ويبني الثقة المؤسسية في قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تُعَد هذه التطبيقات الأوَّلية للأتمتة مشروعات لإثبات صحة المفهوم تُظهر قيمة الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر والتعقيدات.
يقول Proothi: "يمكنك أتمتة المهام كثيفة الجهد من خلال تحديد المهام المناسبة لأتمتة الذكاء الاصطناعي التوليدي واستهدافها. ابدأ بحالات استخدام للحد من المخاطر وشجِّع الموظفين على تبنّي الأتمتة بما يتماشى مع مسؤولياتهم الفعلية".
يتطلب التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي التوليدي تنقيحًا وتحسينًا مستمرًا استنادًا إلى بيانات الأداء وتعليقات المستخدمين ومتطلبات العمل المتغيرة. يجب على المؤسسات إنشاء دورات مراجعة منتظمة لتقييم أداء الذكاء الاصطناعي وتحديد فرص التحسين وتعديل استراتيجيات التنفيذ بناءً على الدروس المستفادة.
كما تعمل الشركات الناجحة أيضًا على دمج مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدواته الأكثر تعقيدًا في عملياتها بشكل تدريجي. يُشير Proothi إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين عمليات التمويل والتشغيل يُعَد أمرًا مهمًا، من خلال تطبيق أطر عمل لتقدير التكاليف وتتبُّعها، وكذلك بمحاكاة البيانات المالية والسيناريوهات المختلفة. "تساعد هذه القدرات أيضًا على تحسين دقة النماذج المالية وتعزيز إدارة المخاطر ودعم صناعة القرار".
تعرَّف على كيفية مساعدة المؤسسات على تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية من خلال دمج أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) وأدوات تحسين تكاليف السحابة الهجينة.
تعرَّف على كيفية إعادة هيكلة فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديك وإضافة الذكاء الاصطناعي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى مؤسستك لتحقيق النجاح في الأعمال.
استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.
أعد صياغة أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها IBM، والتي تساعد في أن تصبح أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية والعمليات أكثر كفاءة والأفراد أكثر إنتاجية.
احصل على استفادة أكبر من أتمتة عمليات الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات مع خدمات استشارات الأتمتة التي تقدمها IBM.
استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.