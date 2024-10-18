الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات

يواصل قطاع الاتصالات الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم خدمة أفضل للعملاء وتحسين الربحية.

على غرار الشركات في الصناعات الأخرى، تدرك شركات الاتصالات أن مستقبلها مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويساعد تبني خدمات الذكاء الاصطناعي تلك الشركات على توفير خدمة أفضل لعملائها وزيادة الكفاءة ومن ثم تحسين أرباحها النهائية.

أظهر استطلاع جديد لمعهد IBM لقيمة الأعمال شمل 300 من قادة الاتصالات العالميين أن معظم مزودي خدمات الاتصالات يقيّمون حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وينشرونها في العديد من مجالات الأعمال.

أوضحت

دراسة Nvidia في عام 20241 أن 90% من شركات الاتصالات تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث إن 48% منها في مرحلة التجربة و41% منها تنشر حلول الذكاء الاصطناعي بنشاط. ووفقًا لدراسة Nvidia، فإن معظم مزودي خدمات الاتصالات (53%) يتفقون أو يتفقون بشدة على أن تبني حلول الذكاء الاصطناعي سيوفر ميزة تنافسية.

ينبغي أن يستثمر قطاع الاتصالات في خدمات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المناسبة، وبهذه الطريقة، يُهيئون المؤسسة للاستفادة من القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي.