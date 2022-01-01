حسّن تجربة عملائك مع زيادة القيمة للموظفين والعملاء وأعمالك. توقف للحظة واحدة لملء بيانات أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وتعرّف بنفسك كيف يمكن لشركة الاتصالات الخاصة بك زيادة العائد على الاستثمار في خدمة العملاء من خلال الشراكة مع IBM watsonx™ Assistant.
*تُحسب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx. Assistant، بما في ذلك مدخلات المستخدم، ومعايير الصناعة، وبيانات الطرف الثالث، وبيانات خدمة العملاء من شركة IBM، ودراسة TEI أبريل 2023 من Forrester، برعاية شركة IBM، وتقرير معايير مراكز الاتصال في مجال الاتصالات لعام 2022 من Five9. وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها بصفة ضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
تعرف على كيفية تلبية تطلعات الخدمة التي ربما كانت تبدو مستحيلة من قبل من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.