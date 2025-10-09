ويتضمن ذلك الدمج بين ممارسات تمكين المبيعات التقليدية والتقنيات المتقدمة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي. فبدلًا من مجرد أتمتة مهام المبيعات، تعمل أدوات تمكين المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ربط محتوى المبيعات وسير العمل وبيانات سلوك العملاء معًا. يساعد هذا التكامل مندوبي المبيعات على فهم احتياجات المشترين وتوقُّع الفرص المتاحة وتقديم الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب. يقول 81% من فِرَق المبيعات إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي اليوم.1

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبيعات، في قدرته على تحليل البيانات والتنبؤ بما يساعد على دفع الصفقة إلى الأمام. من خلال تحديد العملاء المحتملين الأكثر احتمالًا للتحول وأوقات تفاعلهم والرسائل التي تلقى صدًى لديهم، يساعد الذكاء الاصطناعي مندوبي المبيعات في التركيز على الفرص ذات القيمة الأعلى.

يحدِّد الذكاء الاصطناعي بسرعة الأنماط التي قد يغفل عنها البشر، مثل الإشارات الدقيقة لنوايا الشراء أو التغيُّرات في طلب السوق. في المتوسط، يتوقع مسؤولو المبيعات، الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتقييمهم، نموًا أعلى في الإيرادات بنسبة 25%.2

إن تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يستبدل الممارسات القائمة، بل يرفع من مستواها. حيث يعمل على تبسيط عملية المبيعات وتقليل دوراتها وزيادة ملاءَمة كل تفاعل، ما يساهم في دعم تعزيز مشاركة العملاء.تستفيد فِرَق المبيعات من قضاء المزيد من الوقت مع العملاء وتقليل الوقت في المهام اليدوية.

يحصل قادة المبيعات على رؤية أوضح لأداء الفريق وتقدُّمه مقارنةً بمقاييس رئيسية مثل الإنتاجية وسرعة مسار الفرص ومعدلات الفوز. مع ازدياد اعتماد الذكاء الاصطناعي في تمكين المبيعات، أصبح يشكِّل حجر الزاوية في استراتيجيات المبيعات الحديثة.