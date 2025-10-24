Cos'è l'orchestrazione dell'infrastruttura IT?

Invece di gestire separatamente i singoli componenti, l'orchestrazione crea workflow self-service automatizzati che forniscono risorse, implementano applicazioni, configurano reti e mantengono sistemi secondo regole e politiche predefinite. Questo workflow gestisce attività interdipendenti, eseguendole nella sequenza corretta mentre gestisce dipendenze e potenziali guasti.

Le aziende moderne gestiscono applicazioni in ambienti ibridi e multicloud, dai data center on-premise ai cloud pubblici (ad esempio, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), fino alle posizioni all'edge. Senza orchestrazione, i team IT si trovano ad affrontare una complessità crescente nella gestione di migliaia di risorse interdipendenti. Con la proliferazione di piattaforme cloud, microservizi e applicazioni containerizzate, la gestione e il coordinamento di questi sistemi diventa impossibile.

Prendiamo ad esempio un'organizzazione di servizi finanziari che sta implementando una nuova applicazione di mobile banking. Il processo prevede il provisioning dell'infrastruttura cloud e la configurazione dei criteri di sicurezza. I team devono distribuire servizi e app, configurare database, stabilire connessioni di rete e implementare sistemi di monitoraggio. L'orchestrazione dell'infrastruttura IT automatizza queste attività interdipendenti, eseguendole nella sequenza corretta e gestendo le dipendenze e i potenziali guasti.

Poiché sempre più organizzazioni devono affrontare sfide di distribuzione simili, l'orchestrazione è diventata essenziale. Secondo Coherent Market Insights, si prevede che il mercato globale del cloud crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 20,6% tra il 2025-2032, raggiungendo 75,39 miliardi di dollari1 Questo riflette la crescente necessità delle organizzazioni di funzionalità di orchestrazione sofisticate per gestire ambienti IT complessi su larga scala.