Cos'è l'architettura three-tier?

Mentre l'architettura three-tier è l'architettura applicativa multi-tier più adottata, esistono altre architetture che potresti incontrare nel tuo lavoro o nella tua ricerca.

Architettura two-tier

L'architettura two-tier è l'architettura client-server originale, costituita da un tier presentazione e da un tier dati; la logica aziendale è compresa nel tier presentazione, nel tier dati oppure in entrambi. Nell'architettura two-tier, il tier di presentazione - e di conseguenza l'utente finale - ha accesso diretto al tier dati e la logica di business è spesso limitata. Una semplice applicazione di gestione dei contatti, in cui gli utenti possono inserire e richiamare i dati dei contatti, è un esempio di applicazione two-tier.

Architettura n-tier

L'architettura n-tier - chiamata anche architettura multi-tier - si riferisce a qualsiasi architettura applicativa con più di un tier. Tuttavia, le applicazioni con più di tre livelli sono rare, perché ulteriori livelli offrono pochi vantaggi e possono rendere l'applicazione più lenta, più difficile da gestire e più costosa da eseguire. Di conseguenza, i termini architettura n-tier e architettura multi-tier sono generalmente sinonimi che indicano l'architettura three-tier.