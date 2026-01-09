Cos'è il backup sull'hybrid cloud?

Il backup sull'hybrid cloud è un approccio unificato che unisce infrastrutture on-premise e cloud per salvaguardare i dati business-critical.
Consente alle aziende di scalare l' infrastruttura di backup in modo efficiente, mantenendo i dati critici on-premise per un rapido recupero, impiegando al contempo lo storage cloud per uno storage e un disaster recovery convenienti.
Ottimizzando prestazioni, costi e sicurezza nei workload on-premise e basati sul cloud, il backup su hybrid cloud è diventato una parte essenziale delle strategie di Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR). Questo approccio protegge le informazioni critiche da perdite e corruzione, proteggendo al contempo i dati dal ransomware e da altre minacce alla cybersecurity.
Nel complesso, il backup su hybrid cloud aiuta a prevenire la perdita di dati che può costare fatturati significativi alle piccole e alle grandi imprese, e danneggiare la loro reputazione. I casi d'uso del backup su hybrid cloud riguardano le organizzazioni sanitarie, finanziarie, produzione e retail che lo utilizzano per supportare la resilienza dei dati e soddisfare vari requisiti aziendali.
Il backup su cloud ibrido è strettamente collegato allo storage su hybrid cloud, ma tra le due tecnologie esiste una differenza significativa.
Lo storage su hybrid cloud combina cloud pubblico e storage on-premise, consentendo un trasferimento dati senza interruzioni tra questi ambienti. Le soluzioni di cloud e altri provider di storage offrono alle organizzazioni la flessibilità e l'ottimizzazione dei costi di un'infrastruttura di hybrid cloud unificata.
Il backup su hybrid cloud si concentra sulla creazione di copie dei dati per backup e disaster recovery. Si basa su siti locali e soluzioni di backup come il network-attached storage (NAS) per velocità e il rapido recupero dei dati, e utilizza ambienti cloud per ridondanza e stabilità off-site.
Secondo un report di Fortune Business Insights, si prevede che il mercato globale di data storage triplicherà entro il 2032.1 Le organizzazioni si trovano quindi ad affrontare una pressione crescente per proteggere volumi di dati in crescita senza sacrificare le prestazioni. Il backup sull'hybrid cloud risponde a questa sfida, consentendo alle organizzazioni di scalare l'infrastruttura di backup in modo efficiente. Questo processo consente di mantenere i dati critici on-premise per un rapido ripristino, utilizzando lo storage in cloud per una retention a lungo termine e un disaster recovery economicamente vantaggiosi.
Il backup su hybrid cloud include diversi processi e componenti essenziali. Ecco una ripartizione generale del suo ciclo di vita:
Questi sono alcuni dei principali benefici dell'utilizzo del backup sull'hybrid cloud:
Per migliorare l'ambiente di backup sull'hybrid cloud, le organizzazioni dovrebbero considerare determinati componenti strategici per soddisfare le esigenze aziendali.
Le organizzazioni possono scegliere tra diverse opzioni di erogazione dei servizi cloud per le soluzioni di backup, incluse piattaforme software as a service (SaaS) e soluzioni di backup e ripristino on-premise. Le opzioni di backup e ripristino SaaS (ad esempio, Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) offrono una gestione semplificata, aggiornamenti automatici e una riduzione dei costi IT.
Le soluzioni on-premise e cloud privato offrono un maggiore controllo sull'infrastruttura di backup e sono spesso richieste dalle organizzazioni con esigenze rigorose di governance dei dati. Molte aziende adottano approcci di gestione dei dati sull'hybrid cloud che integrano entrambi i modelli.
Lo storage immutabile impedisce che i dati di backup vengano alterati o cancellati per un periodo di tempo specificato, creando backup immutabili che li proteggono dal ransomware e dalla corruzione dei dati.
Le organizzazioni dovrebbero bilanciare i requisiti di conformità, le esigenze di ripristino e i costi di storage quando definiscono politiche di retention sia tra ambienti on-premise che cloud.
Secondo un report Flexera del 2025, le organizzazioni, in media, sprecano circa il 32% della spesa cloud.2 Che operi come grande impresa globale o come piccola e media impresa (PMI), è importante rivedere attentamente gli accordi di livello di servizio (SLA) dei fornitori di software di backup e dei fornitori di cloud storage.
I criteri SLA cruciali includono modelli di prezzo, garanzie di disponibilità (tempo di attività/tempo di inattività), misure di sicurezza e certificazioni. Le PMI spesso optano per uno storage cloud economico con scalabilità flessibile, mentre le grandi imprese di solito necessitano di SLA più completi e di un supporto dedicato.
I test regolari verificano la protezione dei dati in tutti gli ambienti di backup sull'hybrid cloud. Le organizzazioni devono eseguire procedure di backup programmate, eseguire test di disaster recovery simulati e verificare l'integrità dei dati attraverso processi automatizzati.
Questo supporta la cyber resilience e la continuità aziendale confermando che i sistemi di backup possono ripristinare con successo i dati quando necessario.
Il backup sull'hybrid cloud continua a tenere il passo con gli ultimi progressi tecnologici.
L'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) stanno trasformando il backup sull'hybrid cloud migliorando il rilevamento delle minacce, automatizzando la risposta e supportando l'analytics predittiva.
Gli algoritmi di ML identificano le anomalie nei flussi di dati di backup che potrebbero indicare minacce informatiche, come ransomware o corruzione. L'automazione basata su AI ottimizza i backup, mantiene l'integrità dei dati e riduce gli interventi manuali.
Le organizzazioni con operazioni distribuite (ad esempio, negozi retail, strutture di produzione, sedi remote) possono mantenere copie di backup all'edge mentre sincronizzano i dati critici con uno storage cloud centralizzato per una retention prolungata e per il disaster recovery.
Le soluzioni di backup sull'hybrid cloud si stanno evolvendo verso ambienti multicloud che distribuiscono i dati di backup su più di un provider di cloud. Questa strategia riduce il blocco da fornitore e migliora la resilienza ai disastri grazie alla distribuzione in più sedi geografiche.
Consente inoltre l'ottimizzazione dei costi, poiché le organizzazioni possono scegliere la strategia di storage più economica per soddisfare le proprie esigenze.
