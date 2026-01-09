Cos'è il backup sull'hybrid cloud?

Consente alle aziende di scalare l' infrastruttura di backup in modo efficiente, mantenendo i dati critici on-premise per un rapido recupero, impiegando al contempo lo storage cloud per uno storage e un disaster recovery convenienti.

Ottimizzando prestazioni, costi e sicurezza nei workload on-premise e basati sul cloud, il backup su hybrid cloud è diventato una parte essenziale delle strategie di Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR). Questo approccio protegge le informazioni critiche da perdite e corruzione, proteggendo al contempo i dati dal ransomware e da altre minacce alla cybersecurity.

Nel complesso, il backup su hybrid cloud aiuta a prevenire la perdita di dati che può costare fatturati significativi alle piccole e alle grandi imprese, e danneggiare la loro reputazione. I casi d'uso del backup su hybrid cloud riguardano le organizzazioni sanitarie, finanziarie, produzione e retail che lo utilizzano per supportare la resilienza dei dati e soddisfare vari requisiti aziendali.