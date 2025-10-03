Che cos'è l'infrastruttura immutabile?

Le organizzazioni possono gestire l'infrastruttura attraverso due approcci: mutabile e immutabile. L'infrastruttura immutabile sostituisce completamente i server anziché modificarli. L'infrastruttura mutabile modifica i server sul posto, applicando aggiornamenti, patch e modifiche alla configurazione direttamente ai server di produzione.

Poiché si tratta principalmente di modificare i server esistenti, l'infrastruttura mutevole può sembrare più efficiente. Tuttavia, due fattori spesso rendono l'infrastruttura immutabile più pratica e preferibile.

Innanzitutto, il cloud computing e la containerizzazione hanno trasformato la velocità di distribuzione. Le organizzazioni possono ora sostituire le macchine virtuali (VM) e i contenitori in pochi minuti anziché nelle ore richieste per i server fisici. Gli strumenti di automazione dell'infrastruttura possono fornire e configurare nuovi server e risorse IT e applicare modifiche uniformi su larga scala.

In secondo luogo, l'infrastruttura immutabile può ridurre in modo significativo la deriva della configurazione, una caratteristica comune dell'infrastruttura mutevole, in cui un sistema si discosta gradualmente dallo stato previsto man mano che le modifiche si accumulano. La deriva della configurazione è particolarmente comune quando i problemi di rete interrompono il processo di implementazione, causando aggiornamenti parziali o falliti. Questa deriva può portare a scarse prestazioni, vulnerabilità della sicurezza e violazioni della conformità.

Ad esempio, quando si implementa un aggiornamento di sicurezza su 100 server di produzione, gli strumenti di automazione possono creare 100 nuovi server con l'aggiornamento preinstallato e convalidarli in isolamento. Una volta convalidati, reindirizzano il traffico e dismettono i vecchi server, il tutto in pochi minuti e senza tempi di inattività.