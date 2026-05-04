Cos'è la modernizzazione dei data center?

I data center tradizionali seguivano un modello centralizzato. I server fisici eseguivano singole applicazioni, i team collegavano i sistemi di storage a host specifici e le configurazioni di rete richiedevano un'operazione manuale. Questo modello funzionava bene quando i workload prevedevano l'esecuzione di applicazioni aziendali come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e i database.

Il passaggio ai data center moderni è iniziato con la virtualizzazione, che separava i workload dall'hardware fisico e permetteva a più applicazioni di condividere risorse su un unico server. L'infrastruttura definita dal software l'ha estesa allo storage e al networking.

L'introduzione di container e Kubernetes ha aumentato la portabilità, permettendo alle applicazioni di funzionare costantemente su server on-premise, cloud privato e piattaforme cloud pubbliche. Questo approccio basato sul software alla gestione dell'intero data center è denominato Software-Defined Data Center (SDDC).

Oggi, il data center moderno non è più una sede fissa. Copre strutture core, piattaforme basate su cloud e aree edge, con workload che si muovono in base a prestazioni, costi, latenza e conformità piuttosto che in base alla prossimità fisica all'hardware. Questo modello di hybrid cloud distribuito offre alle organizzazioni la flessibilità di eseguire workload dove funzionano meglio, mentre software e automazione guidano il provisioning e la gestione delle risorse.

I data center basati su AI vanno oltre, essendo stati progettati per soddisfare le esigenze di scalabilità e prestazioni dei workload di addestramento e inferenza dell’AI, che i data center tradizionali non erano in grado di gestire.