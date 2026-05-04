Cos'è la modernizzazione dei data center?

La modernizzazione dei data center è il processo di aggiornamento dell'infrastruttura IT legacy, inclusi calcolo, storage e reti, per supportare le prestazioni, la scalabilità e i requisiti di sicurezza dei workload moderni.
Per la maggior parte delle organizzazioni, la modernizzazione dei data center non è un progetto una tantum, ma un processo continuo. Si concentra sul passaggio dai sistemi dipendenti dall'hardware verso un'infrastruttura definita dal software che abbraccia l'infrastruttura on-premise, il cloud privato e il cloud pubblico e le impostazioni edge, il tutto gestito come un unico ambiente.
La necessità di trarre valore dall'intelligenza artificiale (AI), dalle applicazioni distribuite e dall'elaborazione in tempo reale all'edge ha cambiato ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno dai data center. Secondo Goldman Sachs Research, il fabbisogno energetico dei data center aumenterà del 50% entro il 2027 e raggiungerà il 165% dei livelli del 2023 entro il 2030, principalmente a causa dei workload di training e inferenza.1 La maggior parte dei data center legacy non è stata costruita per soddisfare queste esigenze.
I data center servivano un'epoca diversa dell'informatica, in cui l'infrastruttura tradizionale era costruita attorno al calcolo basato su CPU, workload prevedibili e storage centralizzato.
A differenza dell'addestramento dei modelli, che si svolge in grandi strutture, l'inferenza AI si attiva sempre più all'edge (ad esempio, in fabbriche, retail, siti remoti). La modernizzazione va ormai oltre il data center principale per estendersi alle sedi distribuite.
La sovranità dei dati sta anche determinando il modo in cui vengono eseguiti i workload. Molti settori e aree geografiche richiedono che certi dati rimangano all'interno di giurisdizioni specifiche, il che significa che le decisioni sulla collocazione dei workload devono tenere conto di dove si trovano i dati e dove si applicano le normative.
I data center tradizionali seguivano un modello centralizzato. I server fisici eseguivano singole applicazioni, i team collegavano i sistemi di storage a host specifici e le configurazioni di rete richiedevano un'operazione manuale. Questo modello funzionava bene quando i workload prevedevano l'esecuzione di applicazioni aziendali come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e i database.
Il passaggio ai data center moderni è iniziato con la virtualizzazione, che separava i workload dall'hardware fisico e permetteva a più applicazioni di condividere risorse su un unico server. L'infrastruttura definita dal software l'ha estesa allo storage e al networking.
L'introduzione di container e Kubernetes ha aumentato la portabilità, permettendo alle applicazioni di funzionare costantemente su server on-premise, cloud privato e piattaforme cloud pubbliche. Questo approccio basato sul software alla gestione dell'intero data center è denominato Software-Defined Data Center (SDDC).
Oggi, il data center moderno non è più una sede fissa. Copre strutture core, piattaforme basate su cloud e aree edge, con workload che si muovono in base a prestazioni, costi, latenza e conformità piuttosto che in base alla prossimità fisica all'hardware. Questo modello di hybrid cloud distribuito offre alle organizzazioni la flessibilità di eseguire workload dove funzionano meglio, mentre software e automazione guidano il provisioning e la gestione delle risorse.
I data center basati su AI vanno oltre, essendo stati progettati per soddisfare le esigenze di scalabilità e prestazioni dei workload di addestramento e inferenza dell’AI, che i data center tradizionali non erano in grado di gestire.
Nella maggior parte delle struttura, i workload aziendali tradizionali vengono ancora eseguiti su infrastrutture virtualizzate on-premise. Al contrario, le applicazioni cloud-native sono progettate per funzionare simultaneamente su sistemi cloud on-premise pubblici, piuttosto che essere legate a un unico ambiente.
Oggi, i workload basati su AI impongono i requisiti più elevati all'infrastruttura, richiedendo elaborazione ad alta densità di GPU, storage veloce e reti a bassa latenza. I workload del calcolo ad alte prestazioni (HPC) condividono molti di questi requisiti.
Oltre al data center centrale, i workload edge stanno crescendo man mano che machine learning (ML) e AI si spostano verso sedi distribuite più vicine alla sorgente, che girano su server remoti e dispositivi Internet of Things (IoT).
La moderna infrastruttura dei data center copre sistemi che forniscono elaborazione, storage e protezione dei dati. Ecco cosa includono questi componenti:
La modernizzazione dei data center offre una serie di benefici che supportano le esigenze aziendali di oggi:
I progetti di modernizzazione dei data center sono complessi e spesso rappresentano una parte fondamentale di una più ampia strategia di trasformazione digitale . Iniziare con una strategia chiara e una roadmap in grado di adattarsi al cambiamento della tecnologia e dei requisiti aziendali è più importante di quanto la maggior parte delle organizzazioni si aspetti.
Molte organizzazioni aziendali integrano i servizi di consulenza di fornitori di tecnologia aziendale (ad esempio, IBM, HPE) per valutare l'infrastruttura attuale e gestire la transizione tra architettura, sicurezza e operazioni.
Prima di prendere decisioni sull'infrastruttura, le organizzazioni devono sapere quali workload stanno eseguendo e quali sono i loro requisiti di prestazioni, sicurezza e conformità. Questo rivela le dipendenze legacy e indica dove dovrebbe andare ogni workload.
Secondo uno studio Deloitte, oltre il 60% dei budget IT è ancora destinato alla manutenzione dei sistemi legacy, che spesso rappresentano il primo vincolo che i programmi di modernizzazione incontrano.2
Stabilisci obiettivi specifici, come ridurre i costi infrastrutturali, supportare un caso d'uso specifico dell'AI o soddisfare un requisito di residenza dei dati .
Gli obiettivi specifici permettono alle squadre di misurare i progressi e decidere lungo il percorso.
Non tutti i workload appartengono al cloud e non tutti i workload appartengono on-premise. Le soluzioni cloud offrono scalabilità e accesso più rapido ai nuovi servizi, mentre l'infrastruttura on-premise offre alle organizzazioni maggiore controllo sulle prestazioni e sulla conformità.
Per le organizzazioni le cui strutture non sono in grado di supportare infrastrutture AI ad alta densità, vale la pena prendere in considerazione la possibilità di ricorrere alla colocation nell'ambito di questa decisione.
Un approccio a fasi dà priorità ai workload di maggior valore, riducendo il rischio di tempo di inattività e interruzioni delle operazioni chiave man mano che l'iniziativa procede.
I controlli di sicurezza, il monitoraggio della conformità e la gestione dei costi devono far parte dell'architettura di modernizzazione fin dall'inizio. Questo approccio include backup e disaster recovery e pianificazione della continuità aziendale affinché le operazioni possano continuare a funzionare in caso di guasto di un sistema o di una migrazione fallita.
La modernizzazione dei data center non termina con la distribuzione. L'infrastruttura richiede monitoraggio continuo, patch, aggiornamenti e gestione del ciclo di vita.
Spesso sono richieste competenze specifiche in piattaforme di servizi cloud, Kubernetes e infrastrutture AI, e i team IT necessitano di una formazione continua man mano che i servizi dei data center e le nuove tecnologie si evolvono.
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1 AI to drive 165% increase in data center power demand by 2030, Goldman Sachs Research, febbraio 2024
2 Three ways to approach legacy tech modernization with AI, Deloitte Center for Integrated Research, 6 giugno 2025