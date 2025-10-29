Originariamente sviluppato da Google, Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione di container open source mantenuta dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) dal 2015. Nota anche come k8s o kube, questa piattaforma programma e automatizza la distribuzione, la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate.

Prima di Kubernetes, le applicazioni venivano in genere eseguite su server dedicati o macchine virtuali (VM), rendendo la scalabilità costosa e dispendiosa in termini di tempo.

Nelle moderne impostazioni containerizzate, un motore di tempo di esecuzione (in genere Docker) consente agli sviluppatori di creare, implementare, eseguire, aggiornare e gestire container. Kubernetes fornisce il livello di orchestrazione necessario per gestire centinaia o migliaia di container su larga scala. Oggi, Docker e Kubernetes sono gli strumenti leader per la containerizzazione.

La distribuzione di Kubernetes avviene tramite cluster composti da nodi, ognuno dei quali rappresenta una macchina fisica o VM. Ogni cluster ha un nodo principale che gestisce un piano di controllo (inclusi il server API e il database etcd ). Le applicazioni Kubernetes sono eseguite in pod, che sono le unità implementabili più piccole. Tipicamente contengono container basati su Linux che condividono storage e altre risorse.

Le caratteristiche principali di Kubernetes includono implementazioni per la gestione dei cicli di vita delle app e dei set di repliche, DNS e rete per la distribuzione dei servizi, e namespace per l'isolamento delle risorse. Il server API di Kubernetes (accessibile tramite lo strumento a riga di comando kubectl) gestisce la configurazione e orchestra la comunicazione tra componenti. I volumi persistenti gestiscono le esigenze di storage.

Kubernetes è open source, il che permette alle organizzazioni di evitare il blocco da fornitore. DevOps e altri team traggono beneficio da una comunità globale che contribuisce con miglioramenti e patch di sicurezza. Tutti i principali fornitori di servizi cloud offrono servizi Kubernetes Service, tra cui Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google piattaforma cloud e IBM Cloud .