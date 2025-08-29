Strategie di implementazione Kubernetes

Kubernetes, di fatto la piattaforma ufficiale di orchestrazione dei container open source, ha cambiato radicalmente il modo in cui le organizzazioni pensano alla implementazione delle applicazioni. Via via che le aziende si sono spostate da applicazioni semplici e monolitiche ad architetture complesse e distribuite durante la migrazione cloud, gli approcci di implementazione tradizionali sono diventati poco pratici e costosi.

Sviluppato inizialmente da Google e donato al CNCF nel 2015, Kubernetes alimenta l'infrastruttura IT essenziale per la maggior parte delle Aziende Fortune 500. Kubernetes automatizza l'implementazione, la scalabilità e la gestione su cluster di macchine, consentendo ai team di aggiornare le applicazioni più volte al giorno invece di considerare le implementazioni come eventi poco frequenti e ad alto rischio.

Prima di Kubernetes, le applicazioni venivano in genere eseguite su server dedicati o macchine virtuali (VM), rendendo la scalabilità costosa e dispendiosa in termini di tempo. Mentre Docker ha reso popolari i container, Kubernetes ha fornito il livello di orchestrazione dei container per gestirli su larga scala, organizzandoli in pod, ovvero le unità distribuibili più piccole.

Questi pod attraversano i nodi di lavoro all'interno dei cluster, mentre un piano di controllo coordina tutte le operazioni del cluster.

Questa architettura cloud-native supporta le sofisticate strategie di implementazione richieste dalle moderne applicazioni basate su container e sul cloud. Dall'implementazione graduale al passaggio istantaneo del traffico con bilanciamento del carico, ogni approccio gestisce diversi profili di rischio e requisiti operativi. I Kubernetes Service forniscono identità di rete stabili e un rilevamento basato su DNS per gruppi di pod, garantendo modelli di comunicazione affidabili anche quando singole istanze di pod vengono aggiornate o sostituite.