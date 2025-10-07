Cos'è la rete Kubernetes?

Il nome Kubernetes deriva dal greco, che significa timoniere o pilota. Sulla base di Borg, la piattaforma interna di orchestrazione dei container di Google, Kubernetes è stata introdotta al pubblico come strumento open source nel 2014. Nello stesso anno, Google ha donato Kubernetes alla Cloud Native Computing Foundation (link esterno a ibm.com), l'hub di computing cloud-native, open source e indipendente dal fornitore. Da allora, Kubernetes è diventato lo strumento di orchestrazione dei container più utilizzato per eseguire workload basati su container in tutto il mondo.

Kubernetes, noto anche come "k8s" o "kube", è stato esplicitamente progettato per automatizzare la gestione dei container , l'unità software standard che racchiude il codice e tutte le sue dipendenze. Lo strumento di orchestrazione è molto apprezzato per l'esecuzione rapida e affidabile in qualsiasi ambiente infrastrutturale, sia esso on-premise, cloud privato, cloud pubblico o cloud ibrido.

A differenza di macchine virtuali (VM) che virtualizzano l'hardware fisico, i container virtualizzano il sistema operativo (come Linux o Windows). Ogni container contiene solo le librerie e le dipendenze dell'applicazione. Poiché i container condividono lo stesso kernel del sistema operativo dell'host, sono considerati leggeri, veloci e portatili.

Kubernetes e il suo ecosistema di servizi, supporto e strumenti sono diventati la base per la moderna infrastruttura cloud e la modernizzazione delle applicazioni. Tutti i principali provider di cloud, tra cui Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM e Red Hat, integrano Kubernetes all'interno delle loro piattaforme cloud per migliorare le funzionalità Platform-as-a-Service (PaaS) e Infrastructure-as-a-Service (IaaS).