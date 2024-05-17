4 metriche chiave da conoscere quando si monitorano le applicazioni di microservizio in esecuzione su Kubernetes

Disponibilità del cluster:

Il monitoraggio delle metriche di disponibilità dei cluster Kubernetes aiuta a garantire che i cluster siano attivi, funzionanti e integri. Metriche come il tempo di attività del cluster e lo stato del pod forniscono insight sullo stato di salute del cluster. Sono al livello più alto e importante e possono fornire una visibilità completa su ciò che accade nel suo ambiente.

Metriche del pod:

Il monitoraggio delle metriche sullo stato di salute dei pod, come il riavvio, la prontezza e l'eliminazione, aiuta a identificare i problemi con i singoli pod e garantisce che le applicazioni siano in esecuzione senza intoppi. Il monitoraggio dello stato di salute dei pod consente alle organizzazioni di rilevare e risolvere i problemi rapidamente, riducendo al minimo il tempo di inattività e garantendo un'elevata disponibilità.

Disponibilità del servizio:

Il monitoraggio delle metriche di disponibilità del servizio, come il tempo di attività del servizio, il tempo di risposta del servizio e il tasso di errore del servizio, aiuta a garantire che i servizi Kubernetes Service siano disponibili e rispondano agli utenti. Monitorando la disponibilità del servizio, le organizzazioni possono rilevare guasti o peggioramenti del servizio e adottare misure proattive per ripristinare la disponibilità del servizio e ridurre al minimo l'impatto sugli utenti.

Stato di salute dei nodi:

Si tratta di una metrica che mostra lo stato dei nodi nel contesto delle metriche del cluster. Alcune altre metriche importanti includono: