4 metriche chiave da conoscere quando si monitorano le applicazioni di microservizio in esecuzione su Kubernetes

Comprendere come funzionano le applicazioni di microservizio su Kubernetes è importante nello sviluppo del software. In questo articolo, discuteremo del motivo per cui osservare le applicazioni di microservizi su Kubernetes è fondamentale e di diverse metriche su cui dovrebbe concentrarsi come parte della tua strategia di observability.

Perché dovresti osservare lo stato di salute dei microservizi in esecuzione su Kubernetes e quali sono le metriche di Kubernetes da monitorare?

Prendi in considerazione una piattaforma di e-commerce di grandi dimensioni che utilizza un'architettura di microservizi distribuita nei cluster Kubernetes. Ogni microservizio, responsabile di funzionalità specifiche come la gestione dell'inventario, l'elaborazione degli ordini e la gestione dei pagamenti, opera in modo indipendente e comunica con gli altri tramite API che sono fondamentali per la crescita della tua attività e dei tuoi servizi.

In un ambiente così complesso, garantire operazioni ininterrotte e rilevare i problemi in modo proattivo diventa imperativo e può essere difficile.

In questo scenario, l'observability aiuta con informazioni in tempo reale sulle prestazioni, sulla disponibilità e sulle interdipendenze di questi microservizi e dell'applicazione Kubernetes.

L'observability è essenziale per diversi motivi:

  • Rilevamento precoce dei problemi: i microservizi sono distribuiti e interconnessi, il che rende difficile rilevare i problemi quando si presentano. Osservare il loro stato di salute ti consente di rilevare tempestivamente i problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività e le potenziali interruzioni del servizio. Utilizzando Instana otterrai una granularità di 1 secondo che ti aiuterà a rilevare i problemi più velocemente rispetto ad altre soluzioni.
  • Affidabilità: il monitoraggio dello stato di salute dei microservizi garantisce che la sua applicazione rimanga affidabile. Monitorando metriche come i tempi di risposta, i tassi di errore e l'utilizzo delle risorse, puoi risolvere in modo proattivo eventuali problemi di prestazioni prima che abbiano un impatto sugli utenti.
  • Scalabilità efficiente: Kubernetes consente la scalabilità dinamica dei microservizi in base alla domanda. Osservare il loro stato di salute aiuta a prendere decisioni informate su quando e come scalare i servizi per garantire prestazioni e utilizzo delle risorse ottimali.
  • Rispetta gli SLA: molte organizzazioni hanno accordi sul livello di servizio (SLA) che definiscono i livelli previsti di disponibilità e prestazioni del servizio. Osservare lo stato di salute dei microservizi ti aiuta a rispettare questi SLA, garantendo che i servizi funzionino senza problemi e raggiungano gli obiettivi di prestazioni.

Monitorando lo stato di salute di Kubernetes, le organizzazioni possono identificare e risolvere in modo proattivo i problemi, ottimizzare l'uso delle risorse e mantenere le prestazioni ottimali del cluster.

Queste sono le metriche chiave che possono essere misurate:

Disponibilità del cluster:

Il monitoraggio delle metriche di disponibilità dei cluster Kubernetes aiuta a garantire che i cluster siano attivi, funzionanti e integri. Metriche come il tempo di attività del cluster e lo stato del pod forniscono insight sullo stato di salute del cluster. Sono al livello più alto e importante e possono fornire una visibilità completa su ciò che accade nel suo ambiente.

Metriche del pod:

Il monitoraggio delle metriche sullo stato di salute dei pod, come il riavvio, la prontezza e l'eliminazione, aiuta a identificare i problemi con i singoli pod e garantisce che le applicazioni siano in esecuzione senza intoppi. Il monitoraggio dello stato di salute dei pod consente alle organizzazioni di rilevare e risolvere i problemi rapidamente, riducendo al minimo il tempo di inattività e garantendo un'elevata disponibilità.

Disponibilità del servizio:

Il monitoraggio delle metriche di disponibilità del servizio, come il tempo di attività del servizio, il tempo di risposta del servizio e il tasso di errore del servizio, aiuta a garantire che i servizi Kubernetes Service siano disponibili e rispondano agli utenti. Monitorando la disponibilità del servizio, le organizzazioni possono rilevare guasti o peggioramenti del servizio e adottare misure proattive per ripristinare la disponibilità del servizio e ridurre al minimo l'impatto sugli utenti.

Stato di salute dei nodi:

Si tratta di una metrica che mostra lo stato dei nodi nel contesto delle metriche del cluster. Alcune altre metriche importanti includono:

  • kube_node_status_capacity: questa metrica indica la capacità disponibile per le diverse risorse su un nodo, aiutandoti a identificare quante risorse sono disponibili.
  • kubelet_running_container_count: dice quanti contenitori sono attualmente in esecuzione su un nodo.
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds: questa metrica misura il tempo necessario per completare ogni operazione, classificata per tipo di operazioni, e viene misurata in microsecondi.

Osservabilità per numeri

IBM® Instana può monitorare la tua applicazione di microservizi in esecuzione su Kubernetes.

IBM Instana è una piattaforma di observability in tempo reale completamente automatizzata che contestualizza i dati sulle prestazioni. Consente di rilevare problemi o transazioni con una granularità di 1 secondo nella tua applicazione microservizio. Inoltre, otterrai il 100% di tracce che ti consentono di effettuare correzioni facilmente se ci sono problemi durante l'esecuzione dei tuoi microservizi su Kubernetes.

Risorse per iniziare a osservare il tuo Kubernetes

Se desideri avere piena visibilità ed essere più proattivo nella risoluzione dei problemi, considera che la nuova edizione standard self-hosted di Instana è una soluzione completa progettata per tutti i livelli di utilizzo di Kubernetes. Che tu sia un utente Kubernetes principiante o avanzato, il monitoraggio di Instana Standard Edition è la soluzione che fa per te. Potrai creare un account gratuito oggi e iniziare a monitorare i tuoi cluster Kubernetes o visualizzare la guida dettagliata di seguito.

 

Autore

Irfad K P

Software Developer at IBM

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

