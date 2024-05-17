4 metriche chiave da conoscere quando si monitorano le applicazioni di microservizio in esecuzione su Kubernetes

Comprendere come funzionano le applicazioni di microservizio su Kubernetes è importante nello sviluppo del software. In questo articolo, discuteremo del motivo per cui osservare le applicazioni di microservizi su Kubernetes è fondamentale e di diverse metriche su cui dovrebbe concentrarsi come parte della tua strategia di observability.
Prendi in considerazione una piattaforma di e-commerce di grandi dimensioni che utilizza un'architettura di microservizi distribuita nei cluster Kubernetes. Ogni microservizio, responsabile di funzionalità specifiche come la gestione dell'inventario, l'elaborazione degli ordini e la gestione dei pagamenti, opera in modo indipendente e comunica con gli altri tramite API che sono fondamentali per la crescita della tua attività e dei tuoi servizi.
In un ambiente così complesso, garantire operazioni ininterrotte e rilevare i problemi in modo proattivo diventa imperativo e può essere difficile.
In questo scenario, l'observability aiuta con informazioni in tempo reale sulle prestazioni, sulla disponibilità e sulle interdipendenze di questi microservizi e dell'applicazione Kubernetes.
L'observability è essenziale per diversi motivi:
Monitorando lo stato di salute di Kubernetes, le organizzazioni possono identificare e risolvere in modo proattivo i problemi, ottimizzare l'uso delle risorse e mantenere le prestazioni ottimali del cluster.
Il monitoraggio delle metriche di disponibilità dei cluster Kubernetes aiuta a garantire che i cluster siano attivi, funzionanti e integri. Metriche come il tempo di attività del cluster e lo stato del pod forniscono insight sullo stato di salute del cluster. Sono al livello più alto e importante e possono fornire una visibilità completa su ciò che accade nel suo ambiente.
Il monitoraggio delle metriche sullo stato di salute dei pod, come il riavvio, la prontezza e l'eliminazione, aiuta a identificare i problemi con i singoli pod e garantisce che le applicazioni siano in esecuzione senza intoppi. Il monitoraggio dello stato di salute dei pod consente alle organizzazioni di rilevare e risolvere i problemi rapidamente, riducendo al minimo il tempo di inattività e garantendo un'elevata disponibilità.
Il monitoraggio delle metriche di disponibilità del servizio, come il tempo di attività del servizio, il tempo di risposta del servizio e il tasso di errore del servizio, aiuta a garantire che i servizi Kubernetes Service siano disponibili e rispondano agli utenti. Monitorando la disponibilità del servizio, le organizzazioni possono rilevare guasti o peggioramenti del servizio e adottare misure proattive per ripristinare la disponibilità del servizio e ridurre al minimo l'impatto sugli utenti.
Si tratta di una metrica che mostra lo stato dei nodi nel contesto delle metriche del cluster. Alcune altre metriche importanti includono:
IBM® Instana può monitorare la tua applicazione di microservizi in esecuzione su Kubernetes.
IBM Instana è una piattaforma di observability in tempo reale completamente automatizzata che contestualizza i dati sulle prestazioni. Consente di rilevare problemi o transazioni con una granularità di 1 secondo nella tua applicazione microservizio. Inoltre, otterrai il 100% di tracce che ti consentono di effettuare correzioni facilmente se ci sono problemi durante l'esecuzione dei tuoi microservizi su Kubernetes.
Se desideri avere piena visibilità ed essere più proattivo nella risoluzione dei problemi, considera che la nuova edizione standard self-hosted di Instana è una soluzione completa progettata per tutti i livelli di utilizzo di Kubernetes. Che tu sia un utente Kubernetes principiante o avanzato, il monitoraggio di Instana Standard Edition è la soluzione che fa per te. Potrai creare un account gratuito oggi e iniziare a monitorare i tuoi cluster Kubernetes o visualizzare la guida dettagliata di seguito.
