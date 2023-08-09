Sfatiamo i miti sull'osservabilità – Parte 3: Perché l'osservabilità funziona in ogni ambiente, non solo nei sistemi su larga scala

Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità:
L'osservabilità si riferisce alla capacità di ottenere insight sul comportamento interno di un sistema sulla base di output o segnali esterni. L'obiettivo principale dell'osservabilità è quello di fornire ai team IT gli strumenti necessari per comprendere le prestazioni del sistema, identificare i problemi e risolverli in modo efficace.
In questo articolo, affronteremo il mito comune secondo cui l'osservabilità è rilevante e vantaggiosa solo per i sistemi su larga scala o le architetture complesse.
Il problema di questa errata convinzione è che può disincentivare le organizzazioni o i team più piccoli dall'adottare pratiche di osservabilità. Per molte aziende, tuttavia, le applicazioni sono l'attività principale e la mancanza di un framework di osservabilità può limitarne la capacità di diagnosticare i problemi e ottimizzare tempestivamente i sistemi.
Prendiamo ad esempio le applicazioni web all'interno di sistemi più piccoli. Anche una semplice applicazione può trarre beneficio dall'osservabilità implementando logging e metriche di base. Tracciando le interazioni degli utenti, i tempi di richiesta/risposta e i tassi di errore, gli sviluppatori possono rilevare eventuali anomalie e individuare le aree da migliorare. Questo può portare a una migliore esperienza dell'utente e, in ultima analisi, a migliorare il successo dell'applicazione.
Il valore dell'osservabilità risiede nell'acquisizione di insight sul comportamento del sistema, nell'identificazione dei colli di bottiglia delle prestazioni e nella risoluzione efficace dei problemi. Anche le applicazioni più semplici possono trarre beneficio dall'osservabilità monitorando in modo proattivo i componenti critici e rilevando tempestivamente le anomalie.
Inoltre, consideriamo il caso di un'architettura di microservizi. Sebbene ogni microservizio possa essere relativamente semplice di per sé, le interazioni e le dipendenze tra di essi possono diventare rapidamente complesse. In questi scenari, l'osservabilità diventa fondamentale per tracciare le richieste tra diversi servizi, misurare la latenza e individuare i colli di bottiglia nelle prestazioni.
Le start-up e le piccole imprese in rapida espansione possono trarre grande beneficio dall'osservabilità. Via via che i loro sistemi crescono in complessità, devono affrontare nuove sfide e potenziali guasti. Adottando l'osservabilità fin dalle prime fasi, queste organizzazioni possono costruire una solida base per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi, garantendo una crescita più fluida e riducendo al minimo il rischio di imprevisti.
Anche i singoli sviluppatori che lavorano su progetti personali possono ottenere insight dall'osservabilità. Ad esempio, ricorrendo al monitoraggio in tempo reale per visualizzare gli eventi e le metriche importanti in fase di sviluppo e di collaudo, possono individuare tempestivamente i problemi, ottenendo applicazioni più robuste e affidabili.
Un esempio degno di nota per l'importanza dell'osservabilità si è verificato nel 2012, quando una società di servizi finanziari ha perso oltre 400 milioni di dollari in meno di un'ora a causa di un malfunzionamento del software. Questo errore catastrofico è stato causato da un errore di implementazione del codice. Questo incidente sottolinea la criticità dell'osservabilità in settori come i sistemi finanziari, dove errori apparentemente piccoli possono avere gravi conseguenze.
L'osservabilità fornisce insight e funzionalità diagnostiche essenziali per i sistemi di tutte le dimensioni e architetture. Ciò significa migliori prestazioni del sistema, maggiore affidabilità ed esperienze utente migliori. Indipendentemente dalle dimensioni della tua organizzazione, considera l'implementazione di una soluzione di osservabilità quale parte integrante delle tue pratiche di ingegneria e monitoraggio del software. È uno dei modi migliori per rimanere competitivi e resiliente nel panorama guidato dalla tecnologia in continua evoluzione.
Prestazioni elevate durante un boom senza precedenti: durante il lockdown del 2020, il commercio online ha raggiunto volumi senza precedenti in tutto il mondo. Quell'anno, GittiGidiyor ha visto aumentare i ricavi delle vendite da dispositivi mobili dell'82% ed è stata in grado di far fronte a un aumento di 4-5 volte il suo volume complessivo durante il Black Friday.
Miglioramento degli esiti per i pazienti: Mayden crea una tecnologia digitale che cambia ciò che è possibile fare per medici e pazienti. Usano l'osservabilità per supportare la fornitura di servizi per la salute mentale e il loro prodotto principale, iaptus, aiuta a fornire servizi a più di cinque milioni di pazienti nel Regno Unito.
IBM Instana, la soluzione di osservabilità di IBM, è creata appositamente per il cloud-native ed è progettata per fornire automaticamente e continuamente dati altamente affidabili (ad esempio, granularità di un secondo e tracce end-to-end) nel contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra mobile, web, applicazioni e infrastruttura. I nostri clienti sono stati in grado di ottenere risultati tangibili utilizzando l'osservabilità in tempo reale.
