Beberapa platform iPaaS ditujukan untuk industri tertentu, seperti perawatan kesehatan, manufaktur, e-commerce, atau keuangan. Yang lainnya menangani contoh penggunaan tertentu, seperti sinkronisasi data real-time, manajemen siklus hidup API, dan modernisasi sistem lama. Sebelum menjelajahi contoh penggunaan tersebut, penting untuk memahami cara kerja iPaaS, dan bagaimana hal itu berbeda dari pendekatan Integrasi lainnya.
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iPaaS adalah rangkaian perangkat lunak cloud-native layanan mandiri yang dapat digunakan organisasi untuk memenuhi kebutuhan integrasi mereka. iPaaS memfasilitasi dan mengelola koneksi antar layanan sehingga bahkan aplikasi yang menggunakan protokol atau format data yang berbeda dapat berkomunikasi, sehingga mengatasi ketidakselarasan dan ketidakcocokan yang akan mengganggu aliran data.
Perusahaan secara historis telah merancang integrasi aplikasi di lokasi, menggunakan middleware khusus, seperti perantara pesan atau bus layanan perusahaan (ESB). Tetapi solusi ini dapat menjadi erat dan sulit untuk dipertahankan, terutama ketika organisasi meningkatkan dan menambahkan lusinan atau ratusan layanan baru.
Solusi iPaaS menjadi alternatif yang populer karena menawarkan tingkat fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan aliran integrasi point-to-point yang lebih tua, di mana dua layanan berkomunikasi langsung melalui konektor yang dibuat khusus. Sebagai solusi berbasis cloud, platform iPaaS selaras dengan kebutuhan perusahaan saat ini: mereka memungkinkan Integrasi di seluruh layanan mikro dalam kontainer, nirserver, edge, dan lingkungan multi-cloud modern lainnya.
Adopsi iPaaS sedang meningkat: industri tumbuh sekitar 26% pada tahun 2025, menurut Fortune Business Insights. Salah satu alasannya adalah, selain menangani tugas-tugas teknis seperti transformasi protokol, autentikasi, pencatatan, dan sinkronisasi data, solusi iPaaS juga menawarkan alat manajemen yang kompleks dan penyesuaian sehingga tim dapat merancang dan memantau pola orkestrasi data dan otomatisasi mereka sendiri. Banyak solusi iPaaS yang juga menggabungkan machine learning, Internet of Things (IoT), analitik tingkat lanjut, dan inovasi modern lainnya untuk mengoptimalkan konektivitas.
iPaaS mengikuti model perangkat lunak sebagai layanan (SaaS): vendor iPaaS membebankan biaya kepada organisasi secara bulanan atau tahunan, dengan harga bervariasi berdasarkan tingkatan penggunaan atau paket fitur. Penyedia juga dapat menggabungkan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen hubungan pelanggan (CRM), platform sebagai layanan (PaaS) dan aplikasi SaaS di samping solusi integrasi mereka. Adopsi iPaaS paling umum di antara perusahaan besar, di mana integrasi kompleks sulit dikelola melalui konektor manual khusus saja.
Integrasi iPaaS dibangun berbasis integrasi aplikasi perusahaan (EAI), disiplin tradisional yang menghubungkan CRM, keuangan, analitik, sistem ERP, dan aplikasi bisnis lainnya melalui API khusus atau middleware. EAI pertama kali dikembangkan pada 1990-an untuk memfasilitasi interaksi antara sistem lokal. Saat ini, banyak platform EAI juga dapat mengelola integrasi hybrid dan multi-cloud. Pengembang menganggap iPaaS sebagai varian EAI yang modern, cloud-native.
Dalam praktiknya, organisasi sering menganggap EAI dan iPaaS sebagai sistem pelengkap: tim TI mungkin menggunakan platform EAI internal untuk menangani proses integrasi inti (misalnya, mengirim data kinerja dari server lama ke data warehouse), sekaligus mendelegasikan integrasi berbasis cloud, seperti sinkronisasi antara aplikasi SaaS pihak ketiga, ke platform iPaas.
Platform iPaaS dapat dikonfigurasi untuk merampingkan beragam operasi bisnis, mulai dari tata kelola data tingkat tinggi hingga manajemen API granular dan otomatisasi proses. Contoh umum contoh penggunaan iPaaS meliputi:
Platform iPaaS memungkinkan pengembang menggunakan konektor dibangun sebelumnya atau alat no-code untuk membuat otomatisasi yang melibatkan beberapa layanan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat membangun otomatisasi untuk menyederhanakan proses orientasi karyawan: Ketika departemen SDM menambahkan karyawan baru ke daftar gaji, peristiwa ini secara otomatis memulai alur kerja untuk mengirimkan dokumen orientasi, materi pelatihan, kredensial login, dan peralatan yang diperlukan kepada karyawan tersebut.
Platform iPaaS mengatur langkah-langkah ini di belakang layar, memungkinkan setiap layanan yang relevan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam urutan yang tepat. Tim juga dapat membuat perubahan—misalnya, meluncurkan materi pelatihan yang diperbarui—tanpa perlu mengonfigurasi ulang seluruh otomatisasi.
Dalam model integrasi yang kurang matang, informasi sering diisolasi dalam masing-masing sistem. Silo data ini dapat menyulitkan tim untuk melihat bagaimana perilaku dalam satu layanan memengaruhi aplikasi terkait. Sementara itu, platform iPaaS dapat menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola dan mendeteksi anomali di berbagai sistem, membangun pandangan yang lebih holistik tentang perilaku pelanggan, efisiensi operasional, dan kinerja jaringan.
Beberapa platform iPaaS menyediakan kapabilitas AIOps terintegrasi, termasuk alat yang dapat secara proaktif memperkirakan ketidaksesuaian, salah konfigurasi API, dan pola penggunaan yang tidak normal sebelum berdampak pada waktu henti, risiko keamanan, maupun buruknya pengalaman pelanggan. Alat pemetaan data yang didukung AI, sementara itu, dapat menyarankan rute informasi yang lebih efisien dan aman, membantu organisasi mengoptimalkan pipeline data.
Dalam konteks modern, sistem bisnis sering kali sangat bergantung satu sama lain: Data dari satu sistem mungkin secara langsung mendasari bagaimana sistem yang lain harus berperilaku, dan bahkan ketidakselarasan atau penundaan kecil dapat mengganggu alur kerja penting. iPaaS menawarkan kemampuan bagi tim untuk merancang dan menerapkan otomatisasi yang disinkronkan dengan cepat, di mana peristiwa dalam satu sistem secara otomatis memicu tindakan di sistem lain.
Misalnya, platform e-commerce mungkin menyinkronkan data pelanggan Salesforce dengan ERP, yang menangani manajemen inventaris dan faktur, sehingga catatan pemenuhan dan log keuangan tetap mutakhir. Sementara itu, ERP mungkin mengirim data yang relevan—seperti status penagihan dan riwayat pesanan—kembali ke CRM sehingga tim penjualan memiliki informasi komprehensif tentang perilaku pelanggan.
Platform iPaaS juga dapat mengubah dan menyalurkan data yang tidak penting ke data warehouse terpusat atau data lake untuk penyimpanan, pelestarian, dan analisis lebih lanjut. Tim dapat merancang dan memantau pertukaran data melalui antarmuka layanan mandiri dan menyesuaikan otomatisasi ini saat kebutuhan mereka berubah.
Platform iPaaS sering menampilkan bidang manajemen, yang mencakup layanan dan aplikasi, memberi organisasi pandangan holistik tentang aliran data. Dasbor membantu tim memantau kinerja, menemukan ketidakefisienan, dan mengidentifikasi sumber ketidaksejajaran, sinkronisasi yang rusak, dan kesalahan lainnya. Panel kontrol terpadu juga membantu organisasi mempertahankan kemampuan observabilitas melalui pengumpulan dan analisis log, jejak, dan metrik lainnya.
Sementara itu, fitur tata kelola membantu organisasi menerapkan batasan laju, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan mengelola kebijakan autentikasi dan otorisasi . Terakhir, platform iPaaS mungkin menyertakan alat manajemen API, seperti gateway API dan portal pengembang, sehingga pemangku kepentingan dapat menemukan, menerapkan, memperbarui, dan mengelola API dengan lancar sepanjang siklus hidup mereka.
Platform iPaaS mendukung integrasi peristiwa, di mana perantara peristiwa mengirim pemberitahuan ke layanan yang relevan setiap kali peristiwa penting (seperti pembacaan sensor anomali atau login baru) terjadi. Pendekatan ini mendukung pemrosesan data asinkron, di mana data disimpan dengan aman dalam antrean peristiwa hingga layanan penerima siap memprosesnya.
Platform modern mungkin juga mendukung pengayaan dan transformasi acara, di mana data mentah disaring, diringkas, dan dikonversi ke format yang dapat dibaca sehingga hanya informasi yang relevan yang dikirim ke hilir. Banyak platform iPaaS juga memiliki fitur pemrosesan batch—ketika data dengan volume tinggi dikirim dalam paket pada interval yang telah ditentukan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi—pendekatan yang secara tradisional dikaitkan dengan aplikasi ekstrak, transformasi, muat (ETL).
Meskipun platform iPaaS sering digunakan untuk integrasi data di dalam perusahaan, platform ini juga dapat membantu memfasilitasi koneksi yang aman dengan mitra eksternal selama transfer file dan data, yang bisa sangat rentan terhadap serangan siber.
Solusi iPaaS dapat menggunakan enkripsi, audit, dan tokenisasi (mengubah informasi sensitif menjadi format yang aman) untuk membantu memastikan keamanan data selama transit. Platform iPaaS juga dapat mendukung standar pertukaran data elektronik ( EDI) untuk membantu organisasi menjaga kepatuhan terhadap peraturan seperti HIPAA atau GDPR sekaligus berbagi faktur, pesanan, dan dokumen lainnya.
Platform iPaaS modern dapat mengatur data dari jaringan IoT, di mana perangkat yang terhubung ke internet dilengkapi dengan sensor pintar untuk pemantauan yang tepat dan pengoptimalan kinerja real-time. Mereka juga dapat berintegrasi dengan sistem komputasi tepi, arsitektur TI terdistribusi yang memproses dan toko data dekat dengan sumber tempat data berasal.
Pendekatan ini dapat membantu memastikan efisiensi dan kinerja yang stabil. Alih-alih menerapkan sistem terpisah untuk IoT, edge, dan on premises, iPaaS memungkinkan tim TI untuk mengelola sistem ini melalui lapisan terpadu, memungkinkan mereka merancang alur kerja yang menjangkau masing-masing lingkungan ini.
Bagi banyak organisasi, migrasi atau penggantian sistem lama dapat secara teknis menantang, memakan waktu, dan mahal, terutama ketika aplikasi penting harus offline selama periode transisi. Platform iPaaS dapat menghubungkan layanan lama ke alat modern melalui API dan mengubah format lama sehingga kompatibel dengan sistem modern. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memperpanjang siklus hidup sistem lama dan melestarikan data historis sehingga dapat digunakan untuk analitik canggih, sistem AI, dan aplikasi lainnya.
Beberapa platform integrasi menawarkan fitur pengujian lanjutan, seperti langkah debugging, yang memungkinkan tim untuk menjeda sementara transfer data untuk mengisolasi penyebab kesalahan. Fitur terkait pengujian lainnya termasuk analisis cakupan kode, yang menilai kualitas kode dan mengidentifikasi ketidakselarasan dan inefisiensi, dan pemeriksaan validasi, yang mencegah pengguna melakukan input data yang tidak konsisten atau tidak valid.
Sementara sebagian besar perusahaan dapat memperoleh manfaat dari integrasi perusahaan, iPaaS sangat populer di industri TI dan telekomunikasi, perawatan kesehatan, manufaktur, dan BFSI (perbankan, layanan keuangan dan asuransi), menurut Fortune Business Insights. Perbankan adalah industri teratas untuk penggunaan iPaaS pada tahun 2024—sementara perawatan kesehatan diperkirakan menjadi industri dengan pertumbuhan tercepat di tahun-tahun mendatang.
Dalam bidang perawatan kesehatan, iPaaS dapat membantu mengintegrasikan data pasien, penagihan, penjadwalan, dan sistem lab. Portal online terintegrasi dapat memberikan titik akhir terpadu bagi pasien dan dokter untuk mengakses informasi penting sambil membantu memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan privasi, seperti HIPAA di AS.
Solusi iPaaS dapat mengotomatiskan proses pelaporan keuangan rutin, mengurangi pekerjaan manual yang membosankan dan membantu memastikan akurasi. Dengan memusatkan pengawasan aliran data di seluruh sistem, platform iPaaS memungkinkan perusahaan perbankan, keuangan, dan asuransi untuk menjaga kepatuhan terhadap kerangka kerja, seperti anti-pencucian uang (AML), kenali pelanggan Anda (KYC), dan Truth in Lending Act (TILA). Integrasi antara pemrosesan pembayaran, deteksi penipuan, investasi digital, dan layanan perbankan online juga dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional.
Perusahaan TI menggunakan solusi iPaaS untuk menghubungkan aplikasi berbasis cloud dengan layanan hybrid dan lokal, memvisualisasikan konektivitas jaringan dan aliran data, mengotomatiskan tiket dukungan dan perutean laporan kesalahan, serta menganalisis metrik untuk meningkatkan kinerja dan keamanan.
Platform iPaaS dapat membantu organisasi di bidang otomotif, elektronik, barang konsumsi, dan organisasi lain yang berfokus pada manufaktur mengotomatiskan proses rantai pasokan, mengoptimalkan alur kerja pabrik dan pengiriman, serta menggunakan pemeliharaan prediktif untuk memperpanjang siklus hidup alat berat. Solusi iPaaS juga dapat mempercepat strategi Industri 4.0 , yang berfokus pada penggabungan teknologi baru, seperti machine learning, IoT, dan layanan cloud, ke dalam operasi fasilitas produksi.
Organisasi sering berinvestasi dalam solusi iPaaS sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang lebih besar, di mana teknologi modern dan proses bisnis membantu mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan pengambilan keputusan. Sebuah studi Forrester tahun 2024 menemukan bahwa perusahaan-perusahaan mencapai peningkatan efisiensi pengembang sebesar 30% dan laba atas investasi (ROI) sebesar 345% selama tiga tahun setelah mengadopsi rangkaian integrasi. Manfaatnya meliputi:
iPaaS memungkinkan organisasi untuk dengan cepat membangun dan mengelola integrasi di seluruh on premises, multi-cloud, dan hybrid, bahkan ketika layanan dihosting oleh vendor yang berbeda atau menggunakan sistem operasi atau kerangka kerja yang berbeda. Platform iPaaS dapat mengubah format data sehingga layanan dapat berkomunikasi satu sama lain, meskipun menggunakan bahasa pemrograman atau protokol yang berbeda. Tim dapat mengotomatiskan alur kerja untuk menghilangkan proses manual yang berulang, mengurangi kesalahan manusia dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk pekerjaan tingkat yang lebih tinggi.
Beberapa platform iPaaS dikenal karena kemudahan penggunaannya, dilengkapi konektor yang dibangun sebelumnya, yang memberi organisasi langkah awal saat membuat otomatisasi atau integrasi baru. Misalnya, perusahaan dapat menghubungkan platform manajemen inventaris dengan Slack sehingga tim yang relevan dapat diberi tahu setiap kali produk kehabisan stok.
Templat low-code atau no-code memungkinkan tim merancang integrasi kustom dengan cepat tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang luas. Jika organisasi menggunakan layanan yang belum didukung oleh iPaaS, sering kali organisasi dapat membangun integrasi menggunakan templat ini. Alat integrasi dapat sangat meningkatkan kelincahan tim: alih-alih menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu bagi TI untuk membangun integrasi khusus, tim dapat membuat atau menambahkannya sendiri dalam hitungan menit atau jam melalui antarmuka yang dapat diakses.
Layanan integrasi sering menyertakan panel kontrol sehingga tim dapat mengelola saluran data, kontrol akses, dan autentikasi dari lokasi terpusat. Fitur ini membantu mencegah zombie atau API tidak sah—di mana API ditinggalkan atau digunakan tanpa tata kelola dan pengawasan TI—karena tim dapat memantau koneksi melalui bidang manajemen terpadu.
Ketika organisasi berlomba untuk mengadopsi layanan baru untuk mengatasi kebutuhan bisnis yang berubah dengan cepat, mereka sering menghadapi penyebaran SaaS, ketika proliferasi aplikasi menyulitkan untuk menjaga layanan tetap teratur dan aman. Solusi iPaaS dapat membantu mengatasi masalah ini; tim dapat menggunakan platform iPaaS untuk menemukan dan menghilangkan aplikasi yang berlebihan, mengelola koneksi melalui panel kontrol pusat, dan menemukan serta menggunakan layanan dalam ekosistem.
Solusi iPaaS juga dapat membantu organisasi memanfaatkan data mereka dengan lebih baik, terutama mengingat bahwa diperkirakan 90% data perusahaan bersifat tidak terstruktur, menurut laporan International Data Corporation tahun 2023. Solusi iPaaS dapat menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk membantu perusahaan menyusun dan menganalisis data yang sebelumnya tidak diperiksa. Salah satu contoh penggunaan potensial adalah memasukkan data ke model AI selama fase pelatihan untuk menciptakan sistem generatif yang lebih kuat. Platform iPaaS juga dapat mempercepat adopsi agen AI, memungkinkan agen untuk menangani tugas yang makin kompleks tanpa campur tangan manusia.
Akhirnya, AI juga dapat membantu organisasi membangun skema integrasi yang lebih kompleks dan konektor no-code, membantu tim mengakses data dan layanan yang terhubung tanpa memerlukan pelatihan ekstensif.
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