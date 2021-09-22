Apa itu anti pencucian uang?

Undang-Undang Anti Pencucian Uang adalah kumpulan dari beberapa tindakan dan kebijakan yang bekerja sama untuk mencegah dan menuntut kejahatan pencucian uang di AS. Perang melawan pencucian uang juga melibatkan kolaborasi antara beberapa organisasi pemerintah domestik dan internasional, karena kejahatan ini sering terjadi di berbagai negara. Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa undang-undang AS yang paling penting yang melindungi dari pencucian uang.

Undang-undang dan organisasi ini meliputi:

Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act/BSA): BSA, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pelaporan Mata Uang dan Transaksi Luar Negeri, muncul pada tahun 1970, dan merupakan undang-undang pertama yang berusaha mencegah dan menuntut tindakan pencucian uang melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Undang-Undang Kerahasiaan Bank mewajibkan bank untuk bekerja sama dengan investigasi pemerintah untuk memerangi pendanaan kegiatan ilegal dengan melacak pergerakan uang. Sebagai contoh, bank-bank diwajibkan untuk melengkapi laporan transaksi mata uang (CTR) untuk setiap transaksi tunai yang melebihi USD 10.000.

Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang: Undang-undang ini dibuat pada tahun 1986, dan menjadikan pencucian uang sebagai kejahatan federal. Fokus utamanya adalah untuk memberantas pencucian uang yang dilakukan oleh kartel narkoba. Ini memungkinkan pemerintah untuk menyita aset tanpa menuntut siapa pun dengan kejahatan. Undang-undang itu juga memperpanjang CTR agar mencakup transaksi lebih dari 10.000, bukan hanya uang tunai.

Undang-Undang Anti Pencucian Uang Annunzio-Wylie: Undang-undang dari tahun 1992 ini terutama berfokus pada bank. Ini mengharuskan mereka untuk menerapkan praktik pencegahan anti pencucian uang dan menghukum mereka karena mengizinkan penjahat menggunakan institusi mereka untuk tujuan pencucian uang. Undang-undang ini memperkenalkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Reports/SAR) yang harus diisi oleh bank jika ada klien atau transaksi yang dicurigai sebagai pencucian uang.

Undang-Undang Patriot: Undang-undang ini diimplementasikan setelah serangan teroris di New York pada tanggal 11 September 2001, dan bertujuan untuk melacak dan memerangi pendanaan terorisme (CFT) dan kegiatan teroris melalui pencucian uang. Hal ini memperkuat kolaborasi antara bank dan unit anti terorisme di dalam pemerintahan, dan meningkatkan denda dan hukuman untuk pencucian uang. Poin penting dari Undang-undang Patriot adalah Program Identifikasi Pelanggan (CIP), yang juga dikenal sebagai kenali nasabah Anda (KYC), yang memaksa bank untuk memeriksa nasabah mereka.

FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menambahkan peraturan BSA dan Undang-undang Patriot, dan menerapkan aturan ketat untuk uji tuntas nasabah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan.

