Apa itu anti pencucian uang?

Upaya anti pencucian uang (AML) terdiri dari undang-undang, peraturan, dan prosedur yang dirancang untuk mencegah penjahat menukarkan uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, atau 'uang kotor', menjadi pendapatan yang sah atau 'uang bersih'.
Istilah 'uang kotor' berasal dari zaman Al Capone, yang 'mencuci' uang yang diperolehnya dari kegiatan ilegal menggunakan rantai binatu koin berbasis uang tunai.
Ada tiga tahap pencucian uang: penempatan, pelapisan, dan integrasi.
Undang-undang anti pencucian uang mencakup berbagai kegiatan pencucian uang dan kegiatan kriminal yang terbatas tetapi implikasinya luas. Misalnya, peraturan AML mewajibkan lembaga keuangan yang mengeluarkan kredit atau menerima simpanan nasabah untuk memantau perilaku nasabah guna memastikan bahwa mereka tidak membantu kegiatan pencucian uang. Jika bank tidak mematuhi undang-undang dan peraturan ini, mereka dapat menerima efek yang merugikan, mengakibatkan denda yang besar dan tindakan penegakan hukum lainnya.
Undang-Undang Anti Pencucian Uang adalah kumpulan dari beberapa tindakan dan kebijakan yang bekerja sama untuk mencegah dan menuntut kejahatan pencucian uang di AS. Perang melawan pencucian uang juga melibatkan kolaborasi antara beberapa organisasi pemerintah domestik dan internasional, karena kejahatan ini sering terjadi di berbagai negara. Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa undang-undang AS yang paling penting yang melindungi dari pencucian uang.
Undang-undang dan organisasi ini meliputi:
Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act/BSA): BSA, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pelaporan Mata Uang dan Transaksi Luar Negeri, muncul pada tahun 1970, dan merupakan undang-undang pertama yang berusaha mencegah dan menuntut tindakan pencucian uang melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Undang-Undang Kerahasiaan Bank mewajibkan bank untuk bekerja sama dengan investigasi pemerintah untuk memerangi pendanaan kegiatan ilegal dengan melacak pergerakan uang. Sebagai contoh, bank-bank diwajibkan untuk melengkapi laporan transaksi mata uang (CTR) untuk setiap transaksi tunai yang melebihi USD 10.000.
Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang: Undang-undang ini dibuat pada tahun 1986, dan menjadikan pencucian uang sebagai kejahatan federal. Fokus utamanya adalah untuk memberantas pencucian uang yang dilakukan oleh kartel narkoba. Ini memungkinkan pemerintah untuk menyita aset tanpa menuntut siapa pun dengan kejahatan. Undang-undang itu juga memperpanjang CTR agar mencakup transaksi lebih dari 10.000, bukan hanya uang tunai.
Undang-Undang Anti Pencucian Uang Annunzio-Wylie: Undang-undang dari tahun 1992 ini terutama berfokus pada bank. Ini mengharuskan mereka untuk menerapkan praktik pencegahan anti pencucian uang dan menghukum mereka karena mengizinkan penjahat menggunakan institusi mereka untuk tujuan pencucian uang. Undang-undang ini memperkenalkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Reports/SAR) yang harus diisi oleh bank jika ada klien atau transaksi yang dicurigai sebagai pencucian uang.
Undang-Undang Patriot: Undang-undang ini diimplementasikan setelah serangan teroris di New York pada tanggal 11 September 2001, dan bertujuan untuk melacak dan memerangi pendanaan terorisme (CFT) dan kegiatan teroris melalui pencucian uang. Hal ini memperkuat kolaborasi antara bank dan unit anti terorisme di dalam pemerintahan, dan meningkatkan denda dan hukuman untuk pencucian uang. Poin penting dari Undang-undang Patriot adalah Program Identifikasi Pelanggan (CIP), yang juga dikenal sebagai kenali nasabah Anda (KYC), yang memaksa bank untuk memeriksa nasabah mereka.
FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menambahkan peraturan BSA dan Undang-undang Patriot, dan menerapkan aturan ketat untuk uji tuntas nasabah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan.
Beberapa organisasi, lembaga, dan penegak hukum pemerintah domestik dan internasional memerangi pencucian uang di seluruh dunia.
Program kepatuhan anti pencucian uang adalah apa yang dilakukan perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan AML. Program kepatuhan AML juga dirancang untuk mengekspos dan bereaksi terhadap risiko pencucian uang, pendanaan teroris, dan risiko terkait penipuan.
Bisnis harus mengikuti serangkaian persyaratan untuk melakukannya. Ada lima pilar anti pencucian uang yang membantu organisasi mencapai kepatuhan AML.
Cara termudah untuk menghentikan pencucian uang adalah dengan menerapkan aturan “kenali pelanggan Anda” di lembaga keuangan. Jika uang dikaitkan dengan satu orang atau organisasi dan setiap transaksi dapat dilacak, maka hampir tidak mungkin untuk mencuci uang. Seperti yang dapat Anda lihat dari berbagai undang-undang AML yang telah disahkan dalam 50 tahun terakhir, aturan tentang uji tuntas nasabah semakin ketat.
Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan meminta lembaga keuangan untuk melaporkan aktivitas apa pun yang mungkin digunakan untuk mencuci uang. Berikut ini adalah empat persyaratan pelaporan terpenting untuk mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan yang sering kali muncul ketika lembaga keuangan menemukan kejahatan pencucian uang:
Meskipun pencucian uang adalah kejahatan internasional, banyak aturan yang bersifat lokal, dan terkadang dapat bertentangan dengan kebijakan federal, sehingga menyulitkan lembaga keuangan untuk tetap patuh pada peraturan dan regulasi. Beberapa bank bahkan memutuskan untuk menangguhkan layanan di negara-negara yang menyulitkan mereka untuk tetap patuh atau memiliki reputasi memfasilitasi pencucian uang.
Alat dan perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan proses keseluruhan untuk mendeteksi perilaku kriminal. Misalnya, AI dan otomatisasi proses robotik (RPA) dapat digunakan untuk menjalankan analisis statistik pada data yang tidak terstruktur, menemukan kasus berisiko tinggi dan menghilangkan tanda palsu karena data yang berulang. AI juga menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mendeteksi perubahan perilaku pengguna, dan menggabungkan data itu dengan informasi kontekstual, meningkatkan kemampuan lembaga perbankan untuk 'mengenal pelanggan Anda'.
Meskipun alat AI telah meningkatkan deteksi pencucian uang, alat tersebut tidak sempurna; program-program ini masih dapat menandai rekening dan transaksi keuangan karena kesalahan. Ketika tingkat adopsi mereka meningkat, lembaga keuangan melihat pengurangan tingkat kesalahan, yang memungkinkan mereka untuk tetap mematuhi undang-undang dan peraturan anti pencucian uang dengan lebih efisien.
Pekerjaan anti pencucian uang dapat ditemukan di berbagai departemen dalam suatu organisasi, mulai dari TI hingga keuangan, penelitian, kepatuhan, hukum, dan tentu saja, investigasi dan penegakan hukum.
Di sektor swasta, spesialis anti pencucian uang bersertifikat dan pakar keuangan membantu organisasi tetap patuh, dan mereka dapat membantu menemukan skema anti pencucian uang yang potensial. Di sektor publik, ada tiga jalur karier AML utama: penulisan kebijakan, hukum dan penegakan hukum.
Selain gelar dan pengalaman kerja, sertifikasi anti pencucian uang sering kali diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang ini. Tiga sertifikasi, asosiasi, dan pelatihan anti pencucian uang yang diakui meliputi:
