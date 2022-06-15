Apa itu BizOps?

BizOps menyatukan operasi bisnis dan TI dengan menggunakan data untuk menghubungkan tujuan bisnis dan KPI dengan operasi TI yang terkait, dan sebaliknya.

Misalkan Anda memiliki tujuan bisnis bahwa semua pesanan harus diselesaikan dalam 24 jam. “Autopilot” akan memantau peristiwa bisnis dari proses pemesanan hingga pemenuhan. Mata lain akan memantau peristiwa TI dari sistem yang menjalankan proses tersebut. Dengan waktu, pelatihan, dan data yang cukup, solusi BizOps Anda dapat memprediksi kapan KPI 24 jam akan terlewat, disertai penjelasan mengenai penyebab dan cara meningkatkannya.

Konsep ini bukan hal baru. Yang baru adalah seberapa efektif kita kini dapat menyatukan elemen-elemen tersebut, berkat besarnya data yang dihasilkan dan ditangkap melalui transformasi digital. “Sebagian besar bisnis kini dijalankan melalui TI,” kata Bailey. “Pikirkan tentang bank fisik yang beralih ke perbankan online, dan retail yang beralih ke e-commerce.” Dan bagian bisnis yang tidak dijalankan melalui TI? Kemungkinan besar, mereka tetap dikelola oleh TI.

Seperti yang disebutkan Bailey, manusia mungkin melakukan pengambilan dan pengemasan di gudang, tetapi aktivitas itu dikelola oleh TI. Untuk setiap proses menyeluruh, setiap tahap diimplementasikan atau dikelola oleh TI. Dan tingkat keterlibatan sistem TI inilah yang memberi kami kesempatan unik untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan bisnis — langkah besar menuju menempatkan bisnis Anda pada autopilot untuk keunggulan kompetitif.