Apa itu integrasi B2B?

Digitalisasi mendorong harapan mitra dan pelanggan. Organisasi mendapati proses data manual yang lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan sebagai proses yang tidak berkelanjutan di dunia yang terhubung secara digital. Dan setiap bisnis memiliki gabungan sistem dan aplikasi sendiri untuk bertukar file dan pesan dengan mitra. Teknologi yang berbeda membuat sulit untuk berkomunikasi.

Untuk mencapai tujuan seperti peningkatan pendapatan, waktu yang lebih cepat ke pasar, dan peningkatan efisiensi, organisasi membutuhkan jaringan bisnis yang sukses - dan hal ini membutuhkan solusi integrasi B2B yang modern.1 Dengan alat B2B yang tepat, organisasi dapat terhubung secara digital dan berkomunikasi dengan cepat dan andal. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memasarkan produk dan layanan baru dan membantu perusahaan mencapai kelincahan dan ketangkasan yang mereka butuhkan untuk bersaing.