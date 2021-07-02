Apa itu integrasi B2B?

Pengusaha menggunakan laptop di kafe di ruang kerja bersama

Apa itu integrasi B2B?

Integrasi antara bisnis (B2B) adalah otomatisasi proses bisnis dan komunikasi antara dua organisasi atau lebih. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dan berdagang secara lebih efektif dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis mereka dengan mengotomatiskan proses bisnis utama.

Apa itu perangkat lunak integrasi B2B?

Perangkat lunak integrasi B2B menyediakan arsitektur yang diperlukan untuk mendigitalkan informasi dan dengan cepat menyalurkannya melalui ekosistem perdagangan organisasi.

Apa itu platform integrasi B2B?

Platform integrasi B2B membantu perusahaan mengintegrasikan semua proses B2B dan pertukaran data elektronik (EDI) yang kompleks di seluruh komunitas mitra mereka dalam satu gateway. Platform mengumpulkan data dari aplikasi sumber, mengubah data menjadi format standar, dan kemudian mengirimkan dokumen ke mitra bisnis dengan menggunakan protokol transportasi yang sesuai.

Perangkat lunak integrasi B2B tersedia untuk penggunaan on premises atau layanan integrasi dapat diakses melalui layanan cloud yang dihosting.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Mengapa integrasi B2B penting?

Digitalisasi mendorong harapan mitra dan pelanggan. Organisasi mendapati proses data manual yang lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan sebagai proses yang tidak berkelanjutan di dunia yang terhubung secara digital. Dan setiap bisnis memiliki gabungan sistem dan aplikasi sendiri untuk bertukar file dan pesan dengan mitra. Teknologi yang berbeda membuat sulit untuk berkomunikasi.

Untuk mencapai tujuan seperti peningkatan pendapatan, waktu yang lebih cepat ke pasar, dan peningkatan efisiensi, organisasi membutuhkan jaringan bisnis yang sukses - dan hal ini membutuhkan solusi integrasi B2B yang modern.1 Dengan alat B2B yang tepat, organisasi dapat terhubung secara digital dan berkomunikasi dengan cepat dan andal. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memasarkan produk dan layanan baru dan membantu perusahaan mencapai kelincahan dan ketangkasan yang mereka butuhkan untuk bersaing.

Akademi AI

Bangkitnya AI generatif untuk bisnis

Pelajari tentang sejarah kebangkitan AI generatif dan apa pengaruhnya bagi bisnis.
Buka episode

Kemampuan utama integrasi B2B

Dukungan komunikasi

Jangan pernah mengatakan tidak pada permintaan orientasi. Mendukung protokol komunikasi internet yang kaya keamanan, termasuk AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct, dan lainnya.
Integrasi aplikasi

Termasuk adaptor untuk terhubung ke sistem back-end, termasuk basis data, SAP, serta cloud object storage dengan AWS S3 Client Adapter.
Mesin penerjemahan

Transformasi efektif apa pun ke apa pun yang mengonversi dokumen dari satu format ke format lainnya.
Pemetaan data

Memungkinkan visualisasi bidang data dan menunjukkan hubungan antar dokumen.
Pelacakan dan pelaporan pesan

Menyediakan manajemen dan pelaporan peristiwa, audit dalam dasbor terpusat yang memungkinkan Anda untuk memperluas informasi aktivitas dan status real-time kepada administrator sistem dan mitra Anda.
Enkripsi

Mengenkripsi data saat tidak aktif dan bergerak. Manajemen sertifikat yang kuat termasuk dukungan terhadap sandi dan algoritma modern.
Validasi data

Mengaplikasikan business rules dengan pemodelan proses bisnis grafis ke informasi yang dikirim untuk mengidentifikasi kesalahan apa pun.
Kompresi

Memungkinkan pengiriman file besar dengan lebih cepat. Fitur termasuk file ukuran apa pun dan transfer pesan.

Studi kasus integrasi B2B

Perusahaan rantai pasokan melampaui 29 juta transaksi dalam sehari

Li & Fung perlu memastikan bahwa solusi manajemen rantai pasokannya dapat ditingkatkan untuk menangani lonjakan drastis dalam transaksi selama acara penjualan Singles' Day Tiongkok. Perusahaan bekerja dengan IBM® Services untuk menguji dan menyetel solusi IBM Sterling B2B Integrator, memungkinkannya memproses volume puncak hingga satu juta transaksi per jam.

Diagram alir menggambarkan ikhtisar emisi, emisi ruang lingkup 3, dan perkiraan penghematan emisi.
IBM webMethods: Integrasi yang mulus untuk beban kerja penting
Solusi terkait
Solusi pertukaran data elektronik (EDI) dan API B2B

Pelajari lebih lanjut tentang pertukaran data elektronik (EDI) dan bagaimana hal ini dapat membantu Anda mempercepat transaksi, menghemat waktu dan uang, serta meningkatkan akurasi.

         Jelajahi solusi EDI dan B2B API
    SaaS Integrasi IBM Sterling B2B

    Sederhanakan dan optimalkan transaksi pertukaran data elektronik (electronic data interchange, EDI) dan API B2B Anda dengan solusi SaaS IBM yang terdepan di pasar untuk pertukaran data B2B yang aman, andal, dan mulus.

         Jelajahi IBM Sterling B2B Integration SaaS
    IBM webMethods B2B

    Tingkatkan pertukaran data EDI dan API yang sangat penting dalam infrastruktur iPaaS efisien yang mampu mengintegrasikan MFT, aplikasi, dan peristiwa.

         Jelajahi IBM webMethods B2B
    Ambil langkah selanjutnya

    Akselerasi dan efisiensikan pertukaran data B2B dengan pertukaran data elektronik (EDI) dan transfer data API B2B yang andal.

         Jelajahi solusi B2B dan EDI Jelajahi iPaaS B2B