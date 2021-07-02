Apa itu integrasi B2B?

Integrasi antara bisnis (B2B) adalah otomatisasi proses bisnis dan komunikasi antara dua organisasi atau lebih. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja dan berdagang secara lebih efektif dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis mereka dengan mengotomatiskan proses bisnis utama.
Perangkat lunak integrasi B2B menyediakan arsitektur yang diperlukan untuk mendigitalkan informasi dan dengan cepat menyalurkannya melalui ekosistem perdagangan organisasi.
Platform integrasi B2B membantu perusahaan mengintegrasikan semua proses B2B dan pertukaran data elektronik (EDI) yang kompleks di seluruh komunitas mitra mereka dalam satu gateway. Platform mengumpulkan data dari aplikasi sumber, mengubah data menjadi format standar, dan kemudian mengirimkan dokumen ke mitra bisnis dengan menggunakan protokol transportasi yang sesuai.
Perangkat lunak integrasi B2B tersedia untuk penggunaan on premises atau layanan integrasi dapat diakses melalui layanan cloud yang dihosting.
Digitalisasi mendorong harapan mitra dan pelanggan. Organisasi mendapati proses data manual yang lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan sebagai proses yang tidak berkelanjutan di dunia yang terhubung secara digital. Dan setiap bisnis memiliki gabungan sistem dan aplikasi sendiri untuk bertukar file dan pesan dengan mitra. Teknologi yang berbeda membuat sulit untuk berkomunikasi.
Untuk mencapai tujuan seperti peningkatan pendapatan, waktu yang lebih cepat ke pasar, dan peningkatan efisiensi, organisasi membutuhkan jaringan bisnis yang sukses - dan hal ini membutuhkan solusi integrasi B2B yang modern.1 Dengan alat B2B yang tepat, organisasi dapat terhubung secara digital dan berkomunikasi dengan cepat dan andal. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memasarkan produk dan layanan baru dan membantu perusahaan mencapai kelincahan dan ketangkasan yang mereka butuhkan untuk bersaing.
Jangan pernah mengatakan tidak pada permintaan orientasi. Mendukung protokol komunikasi internet yang kaya keamanan, termasuk AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct, dan lainnya.
Termasuk adaptor untuk terhubung ke sistem back-end, termasuk basis data, SAP, serta cloud object storage dengan AWS S3 Client Adapter.
Transformasi efektif apa pun ke apa pun yang mengonversi dokumen dari satu format ke format lainnya.
Memungkinkan visualisasi bidang data dan menunjukkan hubungan antar dokumen.
Menyediakan manajemen dan pelaporan peristiwa, audit dalam dasbor terpusat yang memungkinkan Anda untuk memperluas informasi aktivitas dan status real-time kepada administrator sistem dan mitra Anda.
Mengenkripsi data saat tidak aktif dan bergerak. Manajemen sertifikat yang kuat termasuk dukungan terhadap sandi dan algoritma modern.
Mengaplikasikan business rules dengan pemodelan proses bisnis grafis ke informasi yang dikirim untuk mengidentifikasi kesalahan apa pun.
Memungkinkan pengiriman file besar dengan lebih cepat. Fitur termasuk file ukuran apa pun dan transfer pesan.
Li & Fung perlu memastikan bahwa solusi manajemen rantai pasokannya dapat ditingkatkan untuk menangani lonjakan drastis dalam transaksi selama acara penjualan Singles' Day Tiongkok. Perusahaan bekerja dengan IBM® Services untuk menguji dan menyetel solusi IBM Sterling B2B Integrator, memungkinkannya memproses volume puncak hingga satu juta transaksi per jam.
