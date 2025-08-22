Apa itu otomatisasi perbankan?

Otomatisasi perbankan adalah penggunaan teknologi untuk menangani proses berulang berbasis aturan di industri perbankan. Ini meningkatkan kecepatan, akurasi, kepatuhan dan efisiensi operasional sambil mengurangi pekerjaan manual dan biaya operasional.
Inisiatif otomatisasi perbankan modern mengandalkan teknologi seperti otomatisasi proses robotik (RPA) dan kecerdasan buatan (AI), termasuk AI generatif dan AI agen. Alat-alat ini mengotomatiskan tugas-tugas seperti entri data, ulasan dokumen, orientasi pelanggan, dan pemrosesan transaksi. Mereka membantu bank menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, mengurangi kesalahan dan memungkinkan staf untuk fokus pada kegiatan yang lebih kompleks atau bernilai tinggi.
Meskipun peningkatan kompleksitas membawa risiko, manfaat otomatisasi cukup signifikan. Bank harus berinvestasi dalam tata kelola platform yang jelas untuk mengelola keamanan, kepatuhan, dan ketahanan seiring skala otomatisasi. Sebuah studi IBM IBV tahun 2025 menemukan bahwa lebih dari 60% CEO perbankan mengatakan bahwa mereka harus menerima risiko yang signifikan untuk memanfaatkan keunggulan otomatisasi dan meningkatkan daya saing.1
Otomatisasi memainkan peran kunci dalam keamanan siber seperti deteksi penipuan dan manajemen risiko. Sistem AI menganalisis pola transaksi secara real time untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Tim kepatuhan menggunakan alur kerja otomatis yang beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan peraturan, terkadang dalam hitungan jam, bukan minggu.
Platform otomatisasi menawarkan antarmuka kode-rendah atau no-code yang memungkinkan bank membangun dan menskalakan otomatisasi di seluruh departemen tanpa terlalu bergantung pada TI. Pendekatan ini memungkinkan penerapan solusi yang lebih cepat di berbagai bidang seperti layanan pelanggan, pelaporan, pemasaran, dan akuntansi.
Dalam perbankan retail, otomatisasi mendukung proses seperti penerbitan kartu kredit, penyiapan akun, aplikasi pinjaman dan pemeriksaan kepatuhan. Sistem berbasis RPA dan AI mengekstrak dan memverifikasi data pelanggan, formulir proses, dan sistem asal pinjaman umpan. Efisiensi ini secara signifikan mengurangi waktu penyelesaian dan memastikan konsistensi dalam skala besar.
Banyak bank menggunakan otomatisasi dan fintech di belakang layar. Sebagai contoh, di masa lalu, ketika nasabah menyetorkan cek, pegawai bank diharuskan memeriksa gambar, memasukkan data yang benar, dan memindahkan uang. Sekarang sistem melakukan sebagian besar pekerjaan itu secara otomatis. Ketika nasabah menggunakan aplikasi mobile bank, perangkat lunak membaca cek, memverifikasi dan memperbarui saldo mereka, sering kali dalam hitungan detik.
Di seluruh sektor, otomatisasi cerdas dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Otomatisasi meningkatkan efisiensi dan telah terbukti menghindari kesalahan sepenuhnya dalam proses seperti operasi hipotek. Pemrosesan dokumen skala besar yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan secara manual dapat diselesaikan dalam beberapa hari dengan bantuan AI agen dan perangkat lunak cerdas.
Dalam jangka pendek, AI generatif dan machine learning (ML) diharapkan memegang peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, komunikasi pelanggan, dan layanan keuangan yang dipersonalisasi. Teknologi ini mendukung operasi perbankan yang lebih adaptif dan responsif dengan tetap menjaga keamanan dan kepatuhan yang kuat.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Otomatisasi perbankan penting karena memungkinkan lembaga keuangan beroperasi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Banyak proses perbankan tradisional mengandalkan tugas-tugas manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan—seperti orientasi pelanggan, pemrosesan pinjaman, dan penanganan pembayaran. Otomatisasi menyederhanakan tugas-tugas ini, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan konsistensi.
Kebutuhan ini sangat penting di industri perbankan yang sangat ketat, di mana sistem lama sering memperlambat transformasi digital dan membuat modernisasi penting untuk mendapatkan manfaat penuh dari teknologi.
Otomatisasi mendukung kepatuhan dan manajemen risiko yang lebih kuat. Sistem otomatis dapat memantau transaksi secara real time, menandai aktivitas yang mencurigakan, dan mengikuti perubahan peraturan dengan jauh lebih efisien daripada tim manusia. Ini berarti bank dapat merespons dengan cepat aturan kepatuhan dan mengurangi risiko denda atau kerusakan merek mereka. Otomatisasi juga meningkatkan kesiapan audit dengan menyediakan log terperinci dari setiap tindakan sistem, membuat pengawasan dan ulasan lebih mudah diakses dan dapat diandalkan.
Otomatisasi juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelanggan mengharapkan respons yang cepat, layanan digital yang mulus, dan interaksi yang dipersonalisasi. Otomatisasi membantu bank memenuhi harapan tersebut dengan memproses permintaan sepanjang waktu dan mengaktifkan fitur seperti persetujuan akun instan dan peringatan penipuan real-time. Ini juga membebaskan staf untuk menangani interaksi yang lebih kompleks dan bernilai tinggi, meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.
Terakhir, otomatisasi memungkinkan bank untuk menskalakan. Sistem otomatis dapat membuka ribuan akun dan memproses jutaan transaksi tanpa memerlukan penambahan staf yang setara. Kemampuan ini membantu bank mengurangi biaya selagi tetap kompetitif di pasar yang berubah dengan cepat.
Otomatisasi di sektor perbankan menggunakan alat perangkat lunak seperti AI, RPA, dan platform otomatisasi alur kerja untuk menangani tugas-tugas yang mengikuti aturan atau pola yang ditetapkan. Sistem ini dapat berinteraksi dengan database, dokumen, platform yang menghadap pelanggan, dan sistem internal seperti halnya karyawan manusia, tetapi lebih cepat dan tanpa kelelahan. RPA menangani tugas terstruktur dan berulang seperti entri data, sementara AI mendukung interpretasi data, strategi, dan pengambilan keputusan, seperti deteksi penipuan atau analisis perilaku pelanggan.
AI agen memperluas fungsi ini dengan memungkinkan sistem untuk merencanakan dan menjalankan proses multilangkah secara independen, beradaptasi secara real time saat informasi baru tersedia.
Proses otomatisasi biasanya dimulai dengan mengidentifikasi tugas rutin yang memakan waktu yang tidak memerlukan banyak penilaian manusia. Pengembang atau analis bisnis selanjutnya merancang alur kerja otomatisasi dengan alat kode rendah atau skrip, memberi tahu sistem apa yang harus dilakukan langkah demi langkah. Alur kerja ini dapat mencakup menyalin data dari satu sistem ke sistem lain, memverifikasi detail pelanggan atau membuat laporan.
Setelah diterapkan, program ini berjalan di latar belakang atau sesuai permintaan, sering kali menyelesaikan tugas yang dulunya memerlukan waktu berjam-jam hanya dalam hitungan detik.
Otomatisasi perbankan berfungsi pada operasi front-office dan back-office. Di bagian front office, ini mungkin melibatkan chatbot atau asisten virtual yang menjawab pertanyaan dasar pelanggan atau formulir digital yang mengisi otomatis berdasarkan data pelanggan sebelumnya. Di kantor pusat, ini dapat menyederhanakan rekonsiliasi akun, pemrosesan dokumen, dan pelaporan kepatuhan.
Bank sering kali memulai dari yang kecil dan mengotomatiskan beberapa tugas, selanjutnya berkembang ke sistem yang lebih luas saat mereka melihat hasilnya. Otomatisasi dapat beroperasi 24 jam sehari, yang meningkatkan kecepatan layanan dan efisiensi internal sambil mengurangi kesalahan dan biaya operasional.
Masing-masing teknologi ini berperan dalam menyederhanakan operasi, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Bersama-sama, mereka membentuk dasar otomatisasi perbankan modern.
AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk menyimulasikan pembelajaran manusia, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi. Teknologi ini digunakan untuk tugas-tugas yang melampaui aturan tetap, seperti pencegahan dan deteksi penipuan, penilaian risiko kredit, dan analisis sentimen pelanggan. AI dapat menganalisis kumpulan data besar, mengenali pola dan memutuskan berdasarkan perilaku masa lalu. Dalam dunia perbankan, AI mendukung chatbot dan asisten, memprediksi kebutuhan pelanggan dan membantu deteksi anomali dalam aktivitas keuangan.
AI generatif memperluas kemampuan ini dengan membuat konten yang disesuaikan seperti saran keuangan yang dipersonalisasi, pesan pemasaran yang ditargetkan, dan komunikasi pelanggan yang disesuaikan. Ini juga dapat membantu menghasilkan dan menyesuaikan laporan peraturan atau artikel basis pengetahuan.
AI agen menambahkan lapisan lain dengan memungkinkan otomatisasi beroperasi lebih mandiri. Alih-alih mengikuti instruksi yang telah ditentukan sebelumnya, AI agen dapat menetapkan tujuan menengah, beradaptasi dengan informasi baru, dan menyesuaikan alur kerja secara real time. Misalnya, jika aplikasi pinjaman pelanggan tidak memiliki dokumentasi, sistem AI agen dapat mendeteksi masalah dan meminta dokumen yang diperlukan langsung dari pelanggan. Kemudian sistem akan memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dan melanjutkan proses pinjaman secara otomatis.
Pada tahun 2024, hanya 8% bank yang secara sistematis mengembangkan AI generatif, sementara 78% mengupayakannya melalui inisiatif taktis. Namun, adopsi diperkirakan akan melonjak secara drastis pada tahun-tahun mendatang.1 Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan AI yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses TI menginvestasikan jumlah yang sama pada teknologi secara keseluruhan seperti organisasi lain. Namun, mereka menginvestasikan sebagian besar anggaran mereka dalam AI generatif.
Organisasi-organisasi ini lebih unggul dibandingkan rekan-rekan mereka dalam berbagai metrik kinerja, dengan penurunan 50% dalam gangguan layanan dan peningkatan 24% dalam kepuasan layanan pelanggan TI.4
API adalah serangkaian aturan atau protokol yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain dan berbagi data dengan aman. Dalam otomatisasi perbankan, API menghubungkan sistem perbankan inti, CRM, gerbang pembayaran, dan alat kepatuhan. Sistem ini penting untuk membangun alur kerja terintegrasi dan layanan real-time di seluruh platform.
Platform BPM menggunakan metode untuk menemukan, memodelkan, menganalisis, mengukur, meningkatkan, dan mengoptimalkan strategi, proses, dan alur kerja bisnis. Mereka membantu bank merancang proses secara keseluruhan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengoordinasikan cara kerja sistem dan komponen otomatisasi yang berbeda. BPM sangat berguna untuk mengelola proses yang kompleks dan bertahap di berbagai departemen.
Komputasi cloud adalah akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi—server fisik atau virtual, penyimpanan data, kemampuan jaringan, alat pengembangan aplikasi, perangkat lunak, platform analitik yang didukung AI, dan lainnya—melalui internet dengan harga bayar per penggunaan. Platform cloud menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan alat otomatisasi dalam skala besar. Mereka mendukung penyebaran cepat, penyimpanan yang fleksibel, dan akses aman ke sistem dari mana saja. Bank-bank menggunakan layanan cloud untuk menghosting bot RPA, model AI, dan platform analitik data dengan investasi hardware yang minimal.
IDP menggabungkan OCR dengan AI dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk membaca, memahami, dan mengklasifikasikan dokumen, bahkan format yang memiliki tata letak bervariasi atau bahasa yang tidak terstruktur. Bank menggunakan IDP untuk memproses dokumen rumit seperti aplikasi pinjaman, laporan keuangan, atau formulir peraturan secara otomatis dan akurat.
Platform ini memungkinkan pengguna bisnis atau analis untuk merancang dan menerapkan alur kerja otomatisasi dengan pengodean minimal. Bank menggunakannya untuk membangun alat internal dengan cepat atau mengotomatiskan proses yang lebih kecil tanpa terlalu bergantung pada tim TI. Pendekatan ini membuat otomatisasi lebih dapat diskalakan dan dapat diakses di seluruh departemen.
Machine learning adalah cabang AI yang berfokus pada memungkinkan komputer dan mesin untuk meniru cara manusia belajar. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan tugas secara mandiri dan meningkatkan kinerja mereka dari waktu ke waktu melalui pengalaman dan paparan lebih banyak data. Model ML dilatih untuk memprediksi hasil, mengklasifikasikan risiko atau merekomendasikan tindakan.
Dalam perbankan, ML membantu menyempurnakan sistem deteksi penipuan, mengotomatiskan penjaminan pinjaman, dan mempersonalisasi penawaran pelanggan dengan mempelajari pola dalam data historis. AI agen dapat menggunakan output ML untuk membuat keputusan otonom, meminta informasi yang hilang atau meningkatkan kasus yang rumit tanpa intervensi manusia.
NLP adalah subbidang ilmu komputer dan AI yang menggunakan machine learning untuk memungkinkan komputer memahami, menafsirkan, dan merespons bahasa manusia. Ini penting untuk chatbot, asisten suara, dan penanganan email otomatis. Dalam perbankan, NLP membantu mengotomatiskan dukungan pelanggan, menganalisis masukan pelanggan, dan mengekstrak insight dari teks tidak terstruktur seperti keluhan pelanggan atau transkrip pusat panggilan.
OCR digunakan untuk mengubah dokumen atau gambar yang dipindai menjadi teks yang dapat dibaca mesin. Bank menggunakan OCR untuk mengekstrak data dari formulir, cek, faktur, dan dokumen ID selama proses orientasi atau pinjaman. Ketika dikombinasikan dengan AI atau RPA, OCR memungkinkan untuk mengotomatiskan alur kerja yang berat dokumen yang sebelumnya membutuhkan ulasan manusia.
RPA menggunakan teknologi robot cerdas untuk melakukan tugas-tugas berbasis aturan yang berulang yang biasanya dilakukan manusia di komputer, seperti mengekstraksi data, mengisi formulir, dan memindahkan file. Di bidang perbankan, RPA banyak digunakan untuk tugas-tugas seperti orientasi pelanggan, pemeliharaan akun, dan pemrosesan transaksi. Ini membutuhkan sedikit atau tanpa perubahan pada sistem yang ada dan dapat bekerja di beberapa aplikasi.
Proses perbankan tertentu adalah target utama untuk solusi otomatisasi karena merupakan tugas berulang yang digerakkan oleh aturan yang sangat penting untuk efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dengan kemajuan teknologi terkini, bank kini dapat mengotomatiskan fungsi-fungsi kompleks di seluruh sistem dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi. Contoh penggunaan otomatisasi perbankan meliputi:
Pembaruan rutin seperti perubahan alamat, pengeditan informasi kontak, atau pengaturan ulang kata sandi melibatkan alur kerja sederhana yang mengikuti logika ketat, membuatnya mudah diotomatisasi. Chatbot atau formulir layanan mandiri mengumpulkan informasi terbaru dari pengguna dan bot RPA secara otomatis memperbarui sistem internal yang relevan—seperti CRM, sistem perbankan inti, dan catatan kepatuhan. Proses menyeluruh ini menghilangkan kebutuhan akan keterlibatan pusat panggilan, mengurangi waktu tunggu dan memastikan konsistensi di seluruh platform.
Orientasi sering kali merupakan proses yang lambat dan manual yang melibatkan verifikasi identitas, pengumpulan dokumen, dan entri data. Ini adalah target ideal untuk otomatisasi karena langkah-langkahnya sangat terstruktur dan berbasis aturan. Otomatisasi dapat menggunakan pengenalan karakter optik (OCR) untuk mengekstrak data dari dokumen yang dipindai seperti paspor atau tagihan utilitas.
Bot kemudian memverifikasi informasi ini dengan database internal atau penyedia pihak ketiga seperti pendaftaran identitas pemerintah. Profil pelanggan dibuat secara otomatis dan formulir sudah diisi sebelumnya. Pemeriksaan kepatuhan, seperti tahu pelanggan Anda (KYC) dipicu secara real time. Otomatisasi ini memangkas waktu orientasi dari berhari-hari menjadi menit, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi pengabaian.
Sekitar 65% pemimpin layanan pelanggan berharap untuk mengintegrasikan AI generatif dengan AI percakapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.2 Chatbot yang didukung AI dapat menangani pertanyaan layanan pelanggan dasar seperti memeriksa saldo, menemukan ATM terdekat atau mengatur ulang PIN, tanpa memerlukan penilaian manusia. Bot ini memahami kueri bahasa alami dan memberikan jawaban langsung dengan mengakses data yang diambil dari sistem back-end.
Jika bot tidak dapat menyelesaikan masalah, bot akan meneruskan kasus tersebut ke agen manusia dengan riwayat percakapan yang dilampirkan, sehingga tidak ada informasi yang hilang. Model hybrid ini meningkatkan efisiensi dan memungkinkan staf untuk fokus pada kebutuhan dukungan yang lebih kompleks.
Bank menangani sejumlah besar dokumen, mulai dari aplikasi hipotek hingga dokumen kepatuhan. Otomatisasi menggunakan OCR dan pemrosesan dokumen cerdas (IDP) untuk mengekstrak data dari file tidak terstruktur seperti PDF atau gambar pindaian. Program perangkat lunak mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengindeks dokumen-dokumen ini dalam sistem manajemen konten, sehingga memudahkan untuk mengakses dan mengauditnya. Mengotomatiskan proses ini mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik dan menghilangkan pengindeksan manual yang memakan waktu.
Deteksi penipuan memerlukan pengawasan berkelanjutan terhadap volume transaksi yang besar untuk mengidentifikasi anomali yang menunjukkan aktivitas berbahaya. Pemantauan manual tidak dapat diskalakan, tetapi otomatisasi yang didukung AI unggul di bidang ini. Model machine learning dapat menganalisis pola perilaku pelanggan dan menandai penyimpangan, seperti login dari lokasi yang tidak dikenal atau penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba.
Ketika ambang batas dilanggar, sistem dapat memicu respons otomatis seperti membekukan akun, memberi tahu pelanggan, atau meneruskannya ke analis penipuan manusia. Intervensi real-time ini secara signifikan mengurangi kerugian finansial dan membangun kepercayaan dengan pelanggan.
Misalnya, Bank Aksari Pakistan bekerja dengan IBM untuk membantu memenuhi aturan keamanan siber baru pemerintah. Kebijakan baru menyerukan bank untuk mempertahankan kemampuan keamanan dasar, termasuk pusat operasi keamanan (SoC) dan alat respons otomatis yang bekerja sepanjang waktu.
SOC baru yang dihasilkan mengurangi jumlah insiden keamanan dari sekitar 700 per hari menjadi kurang dari 20. Hal ini juga mengurangi waktu remediasi rata-rata dari 30 menit menjadi hanya 5 menit melalui penerapan respons otomatis.3
Proses kepatuhan KYC dan AML melibatkan pengumpulan informasi pribadi dan keuangan yang terperinci, menyaringnya berdasarkan daftar pantauan peraturan, dan melakukan pemantauan transaksi yang sedang berlangsung. Proses-proses ini adalah fungsi yang berulang dan diatur aturan yang membutuhkan akurasi tinggi dan keterlacakan. Otomatisasi membantu dengan mengumpulkan dan memvalidasi dokumen identitas, melakukan pemeriksaan daftar pantauan secara real-time, dan memperbarui catatan KYC berdasarkan informasi baru.
Algoritme AI dapat menganalisis riwayat transaksi untuk menandai perilaku yang mencurigakan, mengurangi risiko kejahatan keuangan dan sanksi peraturan. Perangkat lunak juga menghasilkan jejak audit secara otomatis, yang mendukung transparansi peraturan.
Pemrosesan pinjaman biasanya melibatkan pengumpulan data keuangan, menilai kelayakan kredit dan memvalidasi dokumen. Alur kerja ini juga bersifat berulang, padat dokumen, dan rentan terhadap kemacetan—sehingga sangat cocok untuk diotomatisasi. Bot RPA dapat mengumpulkan data pemohon dari berbagai saluran (misalnya, formulir web, email dan CRM), memeriksa skor kredit, memverifikasi catatan pendapatan, dan memeriksa silang dengan kriteria pinjaman internal.
AI bahkan dapat membantu dalam menilai risiko berdasarkan pola historis. Hal ini menyederhanakan seluruh siklus hidup mulai dari aplikasi hingga keputusan, mengurangi upaya manual dan waktu penyelesaian selagi mempertahankan akurasi dan kepatuhan.
Bank-bank mengumpulkan sejumlah besar data pelanggan, tetapi sering kali tidak memanfaatkannya secara optimal. Otomatisasi memungkinkan segmentasi pelanggan dinamis berdasarkan perilaku, preferensi, atau riwayat transaksi. Alat AI, termasuk AI generatif, dapat membuat dan memberikan penawaran yang tepat waktu dan dipersonalisasi melalui saluran pilihan pelanggan, seperti email atau aplikasi mobile.
Otomatisasi juga membantu memantau kinerja kampanye secara real time dan menyesuaikan pesan berdasarkan respons audiens. Ini meningkatkan keterlibatan dan membantu bank melakukan penjualan silang atau upselling dengan lebih baik tanpa upaya manual.
Bank memproses ribuan—bahkan terkadang jutaan—pembayaran setiap hari dan melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi ini di seluruh sistem bisa jadi membosankan. Bot RPA dapat mencocokkan catatan pembayaran masuk dan keluar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menandai pengecualian untuk ditinjau oleh manusia. Mereka juga dapat menghasilkan laporan rekonsiliasi secara otomatis. Sebagai contoh, jika pelanggan melunasi kartu kredit, pembayaran harus dicocokkan dengan pernyataan dan diposting ke rekening. Otomatisasi memastikan bahwa jumlah yang tepat diterapkan tanpa kesalahan.
Badan pengatur mengharuskan bank untuk mengirim laporan rutin dengan data terperinci dan terstruktur. Mengumpulkan data ini dari sistem yang berbeda, memformatnya dengan benar, dan memenuhi tenggat waktu yang ketat adalah tugas yang sulit bagi staf. Platform otomatisasi menarik data real-time dari beberapa sistem, menerapkan logika untuk mengurutkan dan memvalidasi data dan menghasilkan laporan standar yang siap untuk diserahkan. Proses ini mengurangi risiko keterlambatan pengajuan, kesalahan atau ketidakpatuhan, yang merupakan masalah yang dapat menyebabkan denda.
Manfaat utama dari otomatisasi perbankan meliputi:
Kepatuhan dan manajemen risiko yang lebih baik: Sistem otomatis mengikuti aturan yang ditetapkan dan meninggalkan jejak audit, yang memudahkan bank untuk tetap patuh terhadap peraturan. Alat AI dapat memantau aktivitas dan langsung menandai transaksi yang mencurigakan.
Konsistensi di seluruh proses: Alur kerja otomatis melakukan tugas dengan cara yang sama setiap saat, yang membantu memastikan konsistensi dalam cara penyampaian layanan.
Pengalaman pelanggan yang ditingkatkan: Interaksi pelanggan menjadi lebih mudah dan lebih memuaskan dengan layanan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, dan dukungan sepanjang hari yang disediakan oleh chatbot dan alat layanan mandiri.
Pengambilan keputusan yang lebih cepat: Alat berbasis AI dapat dengan cepat menganalisis kumpulan data besar untuk mendukung penilaian kredit, analisis risiko, dan penargetan pelanggan dan mempercepat keputusan.
Akurasi yang lebih baik: Otomatisasi meminimalkan kesalahan manusia dalam entri data, penanganan dokumen, dan pemrosesan transaksi. Akurasi yang lebih baik menghasilkan data yang lebih bersih dan hasil yang lebih andal.
Peningkatan efisiensi: Otomatisasi menyelesaikan tugas lebih cepat daripada manusia dan dapat beroperasi penuh waktu tanpa jeda. Ini berarti proses seperti pembukaan akun atau persetujuan pinjaman terjadi dalam hitungan menit, bukan hari.
Mengurangi biaya operasional: Dengan mengganti pekerjaan manual dengan sistem otomatis, bank dapat menurunkan biaya tenaga kerja dan mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan atau keterlambatan.
Skalabilitas: Otomatisasi memungkinkan bank menangani volume pekerjaan yang terus bertambahnya—seperti meningkatnya permintaan pelanggan atau beban transaksi.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
menjelajahi bagaimana CFO dalam industri jasa keuangan dapat memperoleh hasil maksimal dari gen AI, termasuk cara mempersiapkannya, di mana menerapkannya, dan apa yang mereka butuhkan untuk menjadikannya tambahan yang berharga.
Jelajahi kemampuan transformatif AI agen, termasuk potensinya untuk mengoptimalkan pemodelan keuangan, rekonsiliasi cerdas, dan peran asisten virtual didukung AI dalam merampingkan tugas operasional keuangan.
Pelajari bank mana yang akan menang dan kalah di era AI? Laporan ini menawarkan data dan strategi yang diperlukan untuk menciptakan kesuksesan jangka panjang di pasar digital.
Pelajari cara transformasi keuangan dengan AI dapat meningkatkan nilai bisnis dan mendorong keunggulan kompetitif.
Bangun, terapkan, dan kelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.
Otomatiskan, tingkatkan, dan ciptakan nilai dengan AI untuk solusi keuangan
IBM Financial Services Consulting membantu klien memodernisasi perbankan inti dan pembayaran serta membangun fondasi digital tangguh yang bertahan terhadap gangguan.
IBM menyediakan kemampuan hybrid cloud dan AI untuk membantu bank bertransisi ke model operasi baru dan mencapai profitabilitas.
1 Prospek Global untuk Perbankan dan Pasar Keuangan pada Tahun 2025, IBM Institute for Business Value (IBV), 2025.
2 Layanan pelanggan dan keunggulan AI generatif, insight penelitian IBM Institute for Business Value (IBV), © Hak Cipta IBM Corporation, 2024
3 Mengandalkan otomatisasi dan analitik untuk melindungi dari ancaman siber 24x7, studi kasus IBM, © Hak Cipta IBM Corporation, 2023
4 Membuka potensi TI dengan AI, IBM Institute for Business Value (IBV), © Hak Cipta IBM Corporation, 2025