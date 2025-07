IBM® Institute for Business Value (IBV) menerbitkan panduan bagi bank yang ingin menanamkan alat dan praktik AI ke dalam operasi mereka dalam laporan Global Outlook for Banking 2025.2 Beberapa tindakan utama adalah:

Sesuaikan model bisnis untuk memanfaatkan digitalisasi layanan keuangan. Revisi strategi bisnis Anda dengan mengubah cara Anda melayani klien. Perluas kemampuan Anda untuk melayani klien dengan keuangan tertanam, memungkinkan mereka melakukan perbankan di mana saja, kapan saja. Tingkatkan proposisi konsultasi dengan AI untuk menangkap biaya layanan baru, baik untuk konsumen, bisnis, dan bidang khusus seperti perbankan investasi. Pertimbangkan kembali inisiatif pembayaran sebagai tulang punggung data baru untuk memperkuat manajemen risiko didukung AI di seluruh ekosistem.

Dorong efisiensi operasional menggunakan AI. Fokus pada beban kerja berdampak tinggi untuk merampingkan dan menyempurnakan penawaran, membuatnya ramah digital dengan lancar. Rangkullah AI untuk menata ulang proses dari ujung ke ujung, mendorong efisiensi dan inovasi. Desain untuk hybrid cloud untuk mengoptimalkan biaya dan menyederhanakan operasi.

Perbarui budaya manajemen risiko Anda—budaya di mana setiap bankir menjadi manajer risiko AI. Percepat pengembangan perangkat lunak dengan AI, tetapi jangan abaikan risiko peningkatan kompleksitas—berinvestasilah dalam tata kelola platform yang jelas untuk mengelola keamanan, kepatuhan, dan ketahanan seiring berkembangnya inovasi. Prioritaskan tata kelola data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, membantu memastikan bahwa model AI dibangun di atas kerangka kerja yang kuat untuk mengurangi risiko seperti pelanggaran data, ketidakpastian hukum, dan bias model.

Menerapkan program pendidikan cerdas yang mengikuti kemajuan teknologi. Perspektif kami adalah bahwa AI adalah keuntungan otomatisasi serta peluang augmentasi—memberdayakan para bankir untuk membayangkan kembali kontribusi mereka dalam industri yang diubah secara digital.

Hal ini juga berlaku untuk domain bisnis dan departemen teknologi. Bank mungkin kesulitan untuk menemukan keterampilan yang tepat dan tidak mampu menunda pelatihan ulang pekerja yang sering terjebak dalam tugas-tugas rutin dan tidak dapat mengikuti inovasi yang cepat.

Gunakan AI atau tertinggal. Bank harus mengartikulasikan strategi bisnis mereka dengan jelas untuk membedakan diri mereka dari pesaing di era AI— inovasi teknologi saja tidak cukup. Beralih dari berinovasi dengan AI ke berinovasi berdasarkan AI menuntut pendekatan “mengedepankan AI”, di mana AI menjadi pusat dari semua strategi bisnis dan operasional