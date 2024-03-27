Apa itu layanan pelanggan?

Mendengarkan secara aktif: Sebagian dari perjuangan untuk menyediakan layanan pelanggan yang baik sering kali adalah seberapa cepat sebuah organisasi dapat merespons permintaan. Karena pelanggan kian sering melampiaskan masalah mereka secara online melalui media sosial, ruang obrolan, atau papan pesan, mereka mengharapkan tanggapan yang hampir seketika. Organisasi dapat menggunakan alat yang efektif untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan menjangkau dengan cepat. Perwakilan layanan pelanggan yang memberikan respons tidak harus segera menyelesaikan masalah; mereka hanya perlu menyatakan bahwa masalah tersebut telah diterima.

Penjangkauan proaktif: Sebagian besar organisasi menganggap layanan pelanggan sebagai komponen utama dari keseluruhan fungsi pengalaman pelanggan. Salah satu cara CS dapat memperoleh manfaat dari pengalaman pelanggan adalah dengan meminta organisasi menggunakan email atau metode komunikasi lainnya untuk menjangkau dengan cepat setelah pelanggan baru membeli produk atau layanan untuk menilai kepuasan pelanggan.

Gunakan alat yang tepat: Perusahaan harus berinvestasi pada alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang kuat untuk melacak pembelian pelanggan, interaksi dengan tim dukungan pelanggan, dan keseluruhan masalah yang mereka laporkan. Alur kerja CRM membantu organisasi lebih mengetahui siapa pelanggan terbesar mereka dan memungkinkan mereka melacak pembelian secara keseluruhan.

Belajar dari pengalaman buruk: Pelanggan yang melaporkan masalah baru dapat memberikan umpan balik proaktif yang berharga bagi organisasi yang dapat menyelamatkan organisasi dari masalah yang lebih besar di kemudian hari. Organisasi yang cerdas memprioritaskan umpan balik pelanggan secara langsung setelah produk diluncurkan karena hal ini dapat menandakan adanya potensi cacat atau pengalaman pelanggan yang buruk. Mungkin perlu produk tersebut perlu ditarik kembali atau perlu dilakukan perbaikan untuk masalah sejak dini, sehingga pelanggan pada masa depan tidak memiliki pengalaman negatif yang sama.

Berinvestasi dalam dan melatih pusat panggilan: Organisasi harus berinvestasi dalam meningkatkan keterampilan layanan pelanggan perwakilan mereka, karena mereka berinteraksi langsung dengan pelanggan. Ada banyak hal yang harus dipelajari oleh para perwakilan ini untuk senantiasa mengikuti perubahan perilaku pelanggan. Contohnya termasuk cara menggunakan saluran media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan cara menggunakan teknologi lain seperti AI generatif. Para perwakilan juga dapat belajar banyak melalui pelatihan sensitivitas, antibias, dan empati, sehingga mereka siap untuk menangani berbagai isu tertentu. Mereka juga harus belajar cara menangani pelanggan yang sulit dihadapi yang marah tentang insiden atau produk tertentu.

Memberdayakan staf layanan pelanggan: Dapat dipahami bahwa organisasi ingin memusatkan respons layanan pelanggan terhadap masalah yang berulang. Dengan begitu, mereka dapat menghadirkan pengalaman yang konsisten pada setiap pelanggan dan menghindari konflik yang tidak perlu dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Namun, hal tersebut terkadang dapat menjadi bumerang jika templat respons tidak sesuai dengan masalah pelanggan tertentu atau jika ada keadaan yang tidak terduga. Organisasi yang unggul dalam layanan pelanggan tahu cara menggabungkan standardisasi dengan pemberdayaan keputusan karyawan. McKinsey memberikan contoh perwakilan layanan pelanggan di DBS3 yang diberdayakan untuk menyelesaikan masalah pelanggan yang biayanya kurang dari USD 200.