Mempercepat Inovasi & AI: Masa depan perbankan bergantung pada modernisasi inti

Di lingkungan layanan keuangan yang berkembang cepat, bank harus mengadopsi AI dan inovasi dalam skala besar agar tetap kompetitif. Dengan memanfaatkan AI dan machine learning, lembaga keuangan dapat menggunakan analisis prediktif, deteksi anomali, dan model pembelajaran bersama untuk meningkatkan stabilitas sistem, mengidentifikasi penipuan, dan menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih unggul. Memasuki 2023, fokus bergeser ke layanan keuangan digital, mencakup keuangan tertanam, AI generatif, dan evolusi aplikasi super dari China menjadi fenomena global. Dan semua ini sambil menyeimbangkan adopsi strategi multicloud hybrid. Agar tetap relevan dan kompetitif, bank harus menyesuaikan diri dengan tren baru, memahami pentingnya keuangan terbuka, dan memperbarui sistem inti mereka. Pada akhirnya, bank harus memodernisasi sistem inti mereka dengan teknologi seperti multicloud hybrid dan AI.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
AI generatif, yang terlihat dari maraknya solusi model bahasa besar dan peluncuran IBM watsonx, menawarkan peluang menarik dalam penasihat keuangan dan analisis data. Meskipun masa depan AI generatif yang belum sepenuhnya dijelajahi menawarkan peluang dalam lingkungan keuangan yang deterministik, konfigurasi model yang tepat dapat menyederhanakan konsep keuangan yang kompleks dan memudahkan pemahaman bagi pelanggan. Lembaga keuangan harus menerapkan AI generatif secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan penggunaan yang etis. Karena itu, IBM menempatkan seluruh teknologi AI-nya melalui proses dan protokol yang ketat untuk memastikan solusi yang tepercaya.
Dalam industri yang sangat diatur seperti perbankan, sangat penting bagi klien untuk memiliki akses ke perangkat, teknologi, infrastruktur, dan keahlian konsultasi agar dapat membangun — atau menyempurnakan model AI pada data — mereka sendiri dan menerapkannya dalam skala besar di lingkungan yang tepercaya dan terbuka untuk mendorong keberhasilan bisnis. Diferensiasi kompetitif dan nilai bisnis yang unik akan semakin ditentukan oleh kemampuan model AI beradaptasi dengan data khas perusahaan dan pengetahuan domainnya.
Embedded finance telah menjadi tren yang berkembang pesat dan merevolusi cara pelanggan berinteraksi dengan produk serta layanan keuangan. Bank kini memiliki peluang untuk mengintegrasikan kemampuan mereka secara dengan lancar ke dalam berbagai konteks, seperti perdagangan online, pembelian mobil, dan ekosistem digital yang berkembang, tanpa mengganggu alur kerja. Dengan menanamkan layanan keuangan dalam aktivitas sehari-hari, bank dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan nyaman, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Aplikasi super yang populer di Tiongkok berpotensi membentuk ulang lingkungan jasa keuangan secara global. Dengan mengonsolidasikan berbagai aplikasi dan layanan dalam satu platform, aplikasi super menawarkan ekosistem lengkap yang mengintegrasikan identitas digital, pembayaran instan, dan kemampuan berbasis data secara lancar. Seiring keuangan tertanam berkembang dan API perbankan terbuka menjadi lebih umum, visi aplikasi super semakin nyata. Lembaga keuangan perlu menyesuaikan diri dengan tren ini dan berpartisipasi aktif dalam ekosistem digital yang berkembang guna memberikan nilai lebih dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berubah.
Open banking telah menjadi topik pembahasan selama beberapa tahun, dengan regulasi PSD2 mendorong kemajuan awal. Kini open finance, perluasan dari PSD2, siap membuka lebih banyak layanan dan mendorong ekonomi berbasis API. Dengan open finance, bank harus membuka API tambahan di luar akun pembayaran, sehingga mendorong inovasi dan persaingan yang lebih luas di sektor keuangan. Pergeseran menuju ekonomi berbasis data menempatkan embedded finance sebagai inti layanan keuangan. Bank yang berpikiran maju tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga secara proaktif memanfaatkan open finance untuk mendistribusikan layanan mereka secara lebih efisien dan menjangkau pelanggan di mana pun mereka berada.
Dalam paradigma baru keuangan digital yang didukung AI, memodernisasi sistem inti menjadi keharusan bagi bank untuk memberikan pengalaman yang lancar, memanfaatkan teknologi yang muncul, dan tetap kompetitif. Sistem lama sering kali tidak memiliki fleksibilitas, skalabilitas, dan kelincahan yang dibutuhkan untuk mendukung integrasi keuangan tertanam, AI generatif, dan keuangan terbuka. Dengan memperbarui sistem inti, bank dapat membangun fondasi kuat yang mendukung integrasi teknologi baru secara lancar, memfasilitasi ekosistem berbasis API yang efisien, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Hybrid multicloud berperan penting dalam memfasilitasi pergeseran ini. Ini memungkinkan bank memanfaatkan skalabilitas dan fleksibilitas cloud publik sambil tetap menjaga kontrol atas data sensitif melalui cloud privat dan on-premises. Dengan mengadopsi multicloud hybrid, bank dapat memodernisasi sistem inti, memanfaatkan AI dan machine learning, menjaga keamanan serta kepatuhan data, dan berintegrasi secara lancar dengan layanan serta API pihak ketiga. Cloud hybrid memberikan kelincahan dan skalabilitas untuk mendukung penerapan cepat layanan digital baru, sekaligus menawarkan kontrol dan penyesuaian yang dibutuhkan lembaga keuangan.
Namun, mengubah sistem inti dan beralih ke infrastruktur hybrid cloud bukanlah solusi yang cocok untuk semua. Setiap bank memiliki kebutuhan unik, lingkungan teknologi yang berbeda, dan tujuan strategis masing-masing. Sangat penting untuk menyelaraskan peta jalan teknologi fintech dengan strategi bank secara keseluruhan, termasuk strategi digital. Penyelarasan ini memastikan keunggulan kompetitif, keberlanjutan, dan integrasi yang lancar antara kedua peta jalan tersebut. Kolaborasi antara bank, penyedia fintech, dan IBM dapat memfasilitasi penyelarasan ini serta membantu bank menavigasi kompleksitas transformasi digital.
Industri jasa keuangan tengah mengalami transformasi besar yang didorong oleh AI, inovasi digital, dan pergeseran menuju layanan keuangan digital. Keuangan tertanam, AI generatif, kemunculan aplikasi super, dan keuangan terbuka kini membentuk ulang pengalaman pelanggan serta menciptakan peluang baru bagi lembaga keuangan. Untuk memaksimalkan tren transformatif ini, bank harus memperbarui sistem inti mereka dan mengadopsi infrastruktur multicloud hybrid. Transformasi ini tidak hanya memungkinkan integrasi teknologi baru secara lancar, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, ketangkasan, dan keamanan data. Saat memulai perjalanan ini, bank harus memastikan keselarasan strategis antara peta jalan teknologi dan strategi bisnis secara keseluruhan.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.