Mempercepat Inovasi & AI: Masa depan perbankan bergantung pada modernisasi inti

AI generatif, yang terlihat dari maraknya solusi model bahasa besar dan peluncuran IBM watsonx, menawarkan peluang menarik dalam penasihat keuangan dan analisis data. Meskipun masa depan AI generatif yang belum sepenuhnya dijelajahi menawarkan peluang dalam lingkungan keuangan yang deterministik, konfigurasi model yang tepat dapat menyederhanakan konsep keuangan yang kompleks dan memudahkan pemahaman bagi pelanggan. Lembaga keuangan harus menerapkan AI generatif secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan penggunaan yang etis. Karena itu, IBM menempatkan seluruh teknologi AI-nya melalui proses dan protokol yang ketat untuk memastikan solusi yang tepercaya.

Dalam industri yang sangat diatur seperti perbankan, sangat penting bagi klien untuk memiliki akses ke perangkat, teknologi, infrastruktur, dan keahlian konsultasi agar dapat membangun — atau menyempurnakan model AI pada data — mereka sendiri dan menerapkannya dalam skala besar di lingkungan yang tepercaya dan terbuka untuk mendorong keberhasilan bisnis. Diferensiasi kompetitif dan nilai bisnis yang unik akan semakin ditentukan oleh kemampuan model AI beradaptasi dengan data khas perusahaan dan pengetahuan domainnya.