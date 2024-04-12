Apa itu fintech?

Diterbitkan: 15 April 2024
Kontributor: Mesh Flinders, Ian Smalley
Fintech, atau teknologi keuangan, adalah istilah yang menggambarkan aplikasi seluler, perangkat lunak, dan teknologi lainnya yang memungkinkan pengguna dan perusahaan untuk mengakses dan mengelola keuangan mereka secara digital.
Istilah ini juga digunakan secara bergantian dengan istilah startup fintech, yang mengacu pada perusahaan yang memiliki kemampuan utama dalam pengembangan dan/atau penyediaan produk dan layanan fintech.
Karena popularitas ponsel pintar dan perangkat digital lainnya telah meningkat, contoh penggunaan fintech terus meningkat. Saat ini, aplikasi seluler populer membantu orang menetapkan tujuan keuangan, mengajukan hipotek, mengajukan pajak, dan banyak lagi. Di tingkat perusahaan, bisnis di seluruh industri keuangan terus mencari cara untuk menggunakan fintech guna meningkatkan kemampuan mereka dan menawarkan lebih banyak produk dan layanan kepada pelanggan mereka.
Evolusi istilah
Istilah "fintech", kombinasi dari kata "keuangan" dan "teknologi", pada awalnya digunakan oleh bank untuk menggambarkan teknologi yang membantu mereka melacak dan mengelola akun klien mereka. Namun, dalam lima tahun terakhir, istilah ini telah bergeser untuk mencakup lebih banyak layanan yang berhubungan dengan konsumen, seperti aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat anggaran, melacak pengeluaran, serta membeli dan menjual saham. Saat ini, istilah fintech dapat digunakan untuk menggambarkan teknologi, layanan, dan perusahaan di sektor keuangan yang berfokus pada berbagai kemampuan, termasuk perbankan retail, edukasi keuangan, penggalangan dana, mata uang kripto, manajemen investasi, dan banyak lagi.
Seiring dengan semakin merambahnya ponsel pintar ke berbagai bidang kehidupan kita, banyak industri yang merasakan tekanan untuk mendigitalkan lebih banyak lagi kemampuan dan layanan mereka. Dari aplikasi pemanggilan transportasi dan lemari es yang tahu kapan Anda kehabisan susu, hingga ruang kelas virtual dan chatbot, digitalisasi ada di mana pun Anda melihat. Fintech hanyalah contoh lain dari industri (industri keuangan) yang terus bergerak ke era digital.
Dalam hal digitalisasi, bank dan lembaga keuangan mulai secara perlahan mengotomatisasi dan mendigitalkan proses-proses yang telah dilakukan secara manual selama bertahun-tahun. Kemampuan untuk membuka rekening baru, melakukan transfer uang, dan membayar barang dan jasa secara online adalah beberapa terobosan pertama. Saat ini, laju inovasi telah meningkat ke titik di mana beberapa bank tidak memiliki infrastruktur fisik sama sekali. Bank digital (atau yang biasa disebut neobank) menawarkan opsi perbankan digital tanpa biaya bagi nasabah yang tidak memerlukan lokasi fisik.
Fintech juga telah membantu memperluas perbankan ke komunitas yang secara tradisional kurang terlayani. Misalnya, menurut laporan oleh Brookings Institution (tautan berada di luar ibm.com), lebih dari 90% nasabah Hispanik menggunakan fintech, bersama dengan 88 persen orang Afrika-Amerika dan 79% nasabah Asia.
Fintech juga memainkan peran besar dalam mendorong pertumbuhan, memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan tertentu 24/7 dengan menggunakan chatbots, bukan karyawan fisik. Ini membantu mengurangi overhead sambil tetap memberi nasabah akses ke layanan penting sepanjang waktu daripada hanya selama jam perbankan tradisional.
Produk dan layanan fintech memberikan banyak manfaat nyata bagi konsumen dan bisnis. Bagi konsumen, fintech telah membawa inovasi di bidang pembayaran digital serta cara-cara baru untuk mengelola dan mengoptimalkan keuangan pribadi. Di tingkat perusahaan, fintech membantu mengotomatisasi dan merampingkan proses bisnis dan mempercepat pengiriman produk digital baru ke tangan pelanggan. Berikut adalah tiga manfaat teratas untuk setiap audiens, dimulai dengan konsumen.
1. Akses keuangan yang lancar: Salah satu manfaat terbesar produk fintech bagi konsumen adalah akses sepanjang waktu terhadap keuangan mereka. Baik memperdagangkan saham, mentransfer uang, atau melakukan pembelian di saat-saat terakhir, fintech memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan kapan pun dan bagaimana mereka membutuhkannya.
2. Transaksi yang sangat aman: Seiring dengan bertambahnya undang-undang dan peraturan seputar fintech, begitu pula dengan persyaratan keamanan yang harus diikuti oleh aplikasi fintech agar dapat memasuki pasar. Selain meminimalkan pencurian fisik atau kehilangan kartu kredit atau uang tunai, fintech menawarkan solusi keamanan siber yang kuat kepada pelanggan yang melindungi mereka dari peretas. Teknologi blockchain, misalnya, adalah inovasi fintech yang relatif baru yang menggunakan buku besar terdistribusi untuk memastikan validitas transaksi online yang kompleks, multipihak.
3. Peningkatan akses ke kredit: Pinjaman digital—proses pengajuan dan penerimaan dana melalui proses digital—berkembang dengan cepat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,7% menurut Allied Market Research (tautan berada di luar ibm.com). Solusi fintech memungkinkan lebih banyak peminjam untuk mengakses kumpulan pemberi pinjaman yang lebih luas secara digital daripada yang mereka bisa melalui saluran layanan keuangan tradisional. Beberapa startup fintech bahkan menawarkan kredit kepada individu dengan peringkat kredit yang buruk atau tidak ada.
1. Proses bisnis yang lebih baik: Kemampuan fintech telah membantu merampingkan proses bisnis dengan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas biasa yang terkait dengan layanan perbankan. Selain itu, bisnis yang mengoperasikan aplikasi fintech telah melihat proses transaksi dan investasi mereka meningkat secara signifikan ketika pelanggan mereka memiliki akses 24/7 ke rekening mereka melalui aplikasi seluler.
2. Mengurangi waktu untuk memasarkan produk baru: Meluncurkan layanan dan kemampuan baru sebagai respons terhadap permintaan pelanggan jauh lebih mudah bagi lembaga keuangan yang telah melakukan investasi dalam fintech. Dengan adanya puluhan ribu perusahaan rintisan fintech yang berinovasi di bidang ini, sering kali sudah ada produk siap pakai yang tersedia, tanpa perlu infrastruktur tambahan, ketika ada kebutuhan nasabah baru.
3. Retensi pelanggan yang lebih baik: Bisnis yang memanfaatkan fintech secara cerdas dapat memberikan pengalaman digital yang menyenangkan dan sangat personal kepada pelanggan mereka yang mencerminkan aplikasi populer dari sektor lain seperti Netflix dan Amazon, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka akan tetap setia dan terus menggunakan produk dan layanan mereka.
Hampir semua fintech disampaikan kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang dapat dengan mudah diunduh dan digunakan dengan ponsel pintar, tablet, atau PC. Terdapat berbagai jenis aplikasi fintech, namun semuanya bergantung pada teknologi dasar yang sama: kombinasi antarmuka pemrograman aplikasi (API), aplikasi seluler, dan layanan berbasis web.
API: Aplikasi fintech bergantung pada API yang dikodekan secara khusus untuk menghubungkan rekening bank dan data keuangan lain yang sangat sensitif milik pelanggan dengan aman. API Keuangan memungkinkan berbagi data keuangan, transfer dana, verifikasi, dan fungsi penting lainnya yang memungkinkan perbankan digital.
Aplikasi seluler: Aplikasi mobile banking fintech adalah gerbang digital di mana pelanggan mengakses dana mereka dan melakukan transaksi yang diinginkan. Meskipun aplikasi fintech harus aman untuk mencegah upaya penipuan atau penyusupan data pelanggan, mereka juga harus memberikan pengalaman pengguna yang cepat dan lancar agar tetap kompetitif.
Layanan berbasis web: Sebagian besar penawaran fintech memiliki semacam kehadiran berbasis web selain aplikasi. Ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses rekening mereka melalui log-in online di browser web.
Produk dan layanan fintech biasanya dibagi menjadi lima kategori sesuai dengan jenis fungsi yang mereka sediakan:
Bank digital: Bank adalah salah satu komponen paling penting dalam sistem keuangan mana pun, sehingga digitalisasi produk dan layanannya mempunyai dampak besar bagi konsumen dan dunia usaha. Bank Fintech telah sangat mempengaruhi perjalanan digital sektor keuangan dengan inovasi seperti verifikasi pengguna yang lebih baik, buku besar (seperti blockchain) yang memungkinkan transaksi multipihak yang kompleks, dan perusahaan rintisan yang disruptif (seperti VaroOffer) yang menawarkan layanan mereka sepenuhnya secara online atau melalui aplikasi.
Pembayaran digital: Jika Anda memesan kopi, membeli produk dari Amazon, atau berlangganan layanan streaming baru-baru ini, transaksi Anda didukung oleh fintech. Fintech mendukung semua solusi pembayaran digital dan seluler dengan menghubungkan rekening bank dengan perangkat digital pilihan pelanggan dengan aman dan aman. Di tingkat perusahaan, Fintech membantu perusahaan dengan berbagai tugas, termasuk penggajian, pajak, akuntansi, dan banyak lagi.
Keuangan pribadi: Keuangan pribadi, juga dikenal sebagai manajemen keuangan pribadi (PFM), adalah istilah yang mencakup layanan seperti membuat anggaran, menabung, dan merencanakan masa pensiun. Banyak perusahaan rintisan fintech, seperti Dave dan WealthSimple, mengedukasi orang-orang tentang uang mereka sambil menyediakan alat yang mudah digunakan untuk membantu mereka mencapai tujuan keuangan.
Berinvestasi: Produk dan layanan Fintech ada di seluruh sektor pengelolaan kekayaan. Yang paling populer, seperti RobinHood dan Atom Finance, menawarkan nasabah cara untuk berdagang saham langsung dari ponsel mereka.
Pinjaman: Dulu, nasabah yang ingin mengambil hipotek atau membeli mobil secara kredit harus datang ke lokasi bank secara fisik, bertemu dengan spesialis pinjaman, mengisi dokumen, dan menunggu. Kini, perusahaan fintech seperti Rocket Mortgage dan SoFi memungkinkan nasabah untuk mengajukan pinjaman dan kredit dengan menjawab beberapa pertanyaan sederhana di ponsel mereka, lalu memberi tahu mereka dalam hitungan jam atau bahkan beberapa menit jika permohonan mereka disetujui.
Seperti banyak industri lainnya, munculnya teknologi baru, terutama kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), memiliki pengaruh besar pada fintech. Bagi nasabah, aplikasi "pembelajaran" yang didukung oleh AI dan ML membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas tentang pembelian, menunjukkan kepada mereka bagaimana segala sesuatu yang mereka beli berdampak pada tujuan keuangan jangka panjang mereka.
Di sisi perusahaan, AI dalam keuangan menggunakan algoritma canggih dan ML untuk menganalisis data, mengotomatiskan tugas, dan meningkatkan pengambilan keputusan untuk lembaga keuangan. Selain itu, chatbot yang didukung AI, seperti ChatGPT, memainkan peran besar dalam membantu bank melayani kebutuhan dasar nasabahnya dengan lebih baik sekaligus menghilangkan biaya untuk mempekerjakan seluruh pusat layanan pelanggan atau cabang lokal.
Mengingat sifat sensitif dari informasi yang dikumpulkan lembaga keuangan dari pelanggan mereka, industri keuangan—bukan hanya fintech secara khusus—adalah salah satu yang paling teregulasi di dunia. Di AS, Departemen Keuangan melihat fintech menciptakan banyak risiko baru (tautan berada di luar ibm.com) bagi nasabah perbankan bersama dengan layanan tambahan yang disediakannya.
Kekhawatiran yang paling utama dan mendorong banyak regulasi baru di industri ini adalah kekhawatiran tentang privasi data dan transaksi yang aman. Munculnya mata uang kripto, seperti Bitcoin, menghadirkan kekhawatiran lain karena banyak produk dan layanan fintech baru yang berusaha meningkatkan minat pelanggan terhadapnya.
Sebagai salah satu area yang paling ramai dalam industri jasa keuangan dalam beberapa tahun terakhir, contoh penggunaan fintech terus berkembang setiap hari. Menurut Statista (tautan berada di luar ibm.com), ada lebih dari 13.000 perusahaan fintech di Amerika Utara saja pada Januari 2024—setidaknya 1.500 lebih dari tahun sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh jenis produk fintech paling populer yang sedang dibangun perusahaan.
Beberapa aplikasi yang banyak digunakan di industri fintech memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan aman dan terjamin dengan ponsel pintar atau perangkat seluler. Contoh aplikasi pembayaran digital termasuk produk unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech populer PayPal, Square, dan Venmo, serta beberapa penyedia layanan fintech yang kurang dikenal seperti Zelle dan CashApp.
Aplikasi Fintech seperti Robinhood membantu jutaan orang di seluruh dunia mengakses nasihat keuangan yang baik dan membeli serta memperdagangkan saham setiap hari hanya dengan menggunakan ponsel mereka. Dari dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) hingga mata uang kripto, tidak ada batasan mengenai jenis investasi yang dapat dilakukan pelanggan menggunakan aplikasi ini.
Penasihat robot adalah platform online yang relatif murah yang menggunakan perangkat lunak dan algoritme investasi untuk membantu pelanggan mengelola portofolio investasi mereka. Tidak seperti aplikasi investasi, penasihat robo diotomatiskan untuk mengawasi pasar dan menyeimbangkan kembali portofolio sesuai kebutuhan.
Aplikasi PFM seperti Mint dan You Need a Budget (YNAB) membantu pelanggan dengan tugas-tugas keuangan yang tidak terlalu rumit, tetapi tidak kalah penting seperti belanja bahan makanan, penganggaran, dan menabung.
Aplikasi pinjaman P2P, atau hanya aplikasi pinjaman peer-to-peer, adalah aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pinjaman usaha kecil dari pemberi pinjaman yang lebih luas daripada bank tradisional. Beberapa aplikasi P2P yang lebih populer, seperti LendingClub, memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman mikro kepada usaha kecil dan menengah pilihan mereka, menambah keberagaman dan fleksibilitas pada lingkungan peminjaman yang sebelumnya statis.
Aplikasi mata uang kripto, atau hanya aplikasi kripto, membuka dunia perdagangan kripto kepada individu, memungkinkan mereka untuk membangun dompet digital dari berbagai jenis mata uang digital seperti Bitcoin dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).
