Apa itu fintech?

Istilah ini juga digunakan secara bergantian dengan istilah startup fintech, yang mengacu pada perusahaan yang memiliki kemampuan utama dalam pengembangan dan/atau penyediaan produk dan layanan fintech.

Karena popularitas ponsel pintar dan perangkat digital lainnya telah meningkat, contoh penggunaan fintech terus meningkat. Saat ini, aplikasi seluler populer membantu orang menetapkan tujuan keuangan, mengajukan hipotek, mengajukan pajak, dan banyak lagi. Di tingkat perusahaan, bisnis di seluruh industri keuangan terus mencari cara untuk menggunakan fintech guna meningkatkan kemampuan mereka dan menawarkan lebih banyak produk dan layanan kepada pelanggan mereka.

Evolusi istilah

Istilah "fintech", kombinasi dari kata "keuangan" dan "teknologi", pada awalnya digunakan oleh bank untuk menggambarkan teknologi yang membantu mereka melacak dan mengelola akun klien mereka. Namun, dalam lima tahun terakhir, istilah ini telah bergeser untuk mencakup lebih banyak layanan yang berhubungan dengan konsumen, seperti aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat anggaran, melacak pengeluaran, serta membeli dan menjual saham. Saat ini, istilah fintech dapat digunakan untuk menggambarkan teknologi, layanan, dan perusahaan di sektor keuangan yang berfokus pada berbagai kemampuan, termasuk perbankan retail, edukasi keuangan, penggalangan dana, mata uang kripto, manajemen investasi, dan banyak lagi.