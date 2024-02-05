Memodernisasi pembayaran tanpa mengganggu sistem pemeriksaan lama

Seperti yang ditunjukkan oleh lingkungan cek yang berubah, pembayaran akan terus dimodernisasi dengan cepat dan berkembang untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah. Lembaga keuangan harus memprioritaskan solusi pembayaran yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan meminimalkan gangguan pada bisnis dan infrastruktur TI yang ada.

IBM® bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memanfaatkan fleksibilitas dan keamanan cloud untuk mengubah pembayaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan.

Layanan Cek IBM Payments Center (IPC) di IBM Cloud for Financial Services menyediakan platform terkelola dan aman yang dibuat untuk menskalakan volume cek untuk mengakomodasi perubahan volume cek. Solusi ini memungkinkan bank untuk bertransaksi dengan ekosistem mitra yang memiliki kemampuan keamanan, ketahanan, dan kepatuhan untuk menangani perubahan kebutuhan pemrosesan cek. IBM Cloud for Financial Services dirancang untuk membantu klien mengurangi risiko dan mempercepat adopsi cloud bahkan untuk beban kerja mereka yang paling sensitif sekalipun.

IBM Financial Transaction Manager (FTM) (yang merupakan bagian dari tulang punggung untuk solusi checks-as-a-service) mengintegrasikan, mengatur, dan memantau transaksi keuangan, termasuk cek. Sistem ini memberikan pemrosesan yang konsisten di berbagai jenis pembayaran, sehingga lembaga keuangan dapat menyatukan operasi pembayaran mereka ke dalam satu platform. FTM mencakup kemampuan bawaan untuk pembayaran langsung, SWIFT, ACH, SEPA, pemrosesan cek, orientasi pelanggan, penyerapan transaksi, dan banyak lagi.

Dengan layanan terkelola IBM Payments Center, bank mendapatkan akses ke keahlian industri dalam pemrosesan cek dan alih daya proses bisnis dengan platform Payments-as-a-Service kami. Menggunakan teknologi terbaru untuk mendorong efisiensi dan nilai dalam layanan pembayaran. Para penasihat di Lab Pakar IBM Cloud Expert juga dapat membantu bank mengadopsi dan memanfaatkan teknologi IBM Cloud® untuk memodernisasi layanan pemrosesan cek, dengan penekanan pada pencapaian hasil bisnis.

Ketika lembaga keuangan memodernisasi pembayaran, mereka harus meminimalkan dampak di seluruh infrastruktur TI mereka yang ada. Layanan Cek IBM Payments Center menyediakan komponen yang fleksibel berbasis cloud yang dapat diintegrasikan dengan operasi dan infrastruktur klien yang ada. Solusi terkelola satu atap kami dirancang untuk memberikan kemampuan pemrosesan cek yang hemat biaya dan dioptimalkan untuk beban kerja perbankan inti perusahaan dengan data sensitif.