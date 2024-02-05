Memodernisasi pembayaran tanpa mengganggu sistem pemeriksaan lama

Di seluruh dunia, lembaga keuangan sedang dengan cepat melakukan modernisasi untuk menyediakan pengalaman pembayaran yang aman dan lancar yang memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan digital. Institusi keuangan dihadapkan pada tantangan untuk memfasilitasi pembayaran digital sambil tetap mengelola kemampuan pembayaran yang sudah ada, seperti cek. Meskipun penggunaan cek menurun di seluruh dunia, di Amerika Serikat, cek tetap menjadi opsi pembayaran yang populer (tautan berada di luar ibm.com) untuk sewa dan transaksi yang lebih besar. Di Uni Eropa, volume cek masih dianggap signifikan, dengan lebih dari 2,1 miliar cek yang ditulis pada tahun 2019, khususnya di Prancis, yang bertanggung jawab atas 1,6 miliar cek (tautan berada di luar ibm.com) yang diproses pada tahun itu.
Banyak negara telah menerapkan modernisasi pembayaran dan memperkenalkan inisiatif untuk mempercepat adopsi dan mengatur lanskap. Pemerintah Australia secara resmi menghapus cek pada tahun 2030 (tautan berada di luar ibm.com) sebagai bagian dari reformasi pembayaran yang lebih luas untuk era digital.
Dalam keadaan seperti ini, lembaga keuangan masih perlu memproses pemeriksaan dengan cepat dan aman selama masa transisi, karena cek tetap menjadi sistem pembayaran lama untuk saat ini. Karena sebagian besar pemrosesan cek ada pada infrastruktur lama, perubahan baru dapat menimbulkan risiko bagi seluruh ekosistem pembayaran. Lembaga keuangan juga harus mengelola dampak pada biaya pemrosesan, karena skala ekonomi berkurang seiring dengan penurunan volume cek.
Menurut Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), laporan penipuan cek meningkat lebih dari dua kali lipat selama tiga tahun terakhir. FinCEN melaporkan 680.000 kasus kemungkinan penipuan cek pada tahun 2022, naik dari 350.000 pada tahun 2021 (tautan berada di luar ibm.com), yang mengindikasikan adanya peningkatan 23% selama tahun 2020. Pakar strategi penipuan telah memperkirakan bahwa total kerugian penipuan cek akan mencapai USD 24 miliar tahun ini (tautan berada di luar ibm.com), kira-kira dua kali lipat dari kerugian yang terjadi lima tahun yang lalu.
Penipuan cek adalah kejahatan yang relatif rendah teknologi dan mudah dilakukan, dengan jumlah korban yang cukup besar. Karena semakin banyak individu dan scammer memanfaatkan peluang penipuan cek, modernisasi pembayaran dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam keamanan cek.
Seperti yang ditunjukkan oleh lingkungan cek yang berubah, pembayaran akan terus dimodernisasi dengan cepat dan berkembang untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah. Lembaga keuangan harus memprioritaskan solusi pembayaran yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan meminimalkan gangguan pada bisnis dan infrastruktur TI yang ada.
IBM® bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memanfaatkan fleksibilitas dan keamanan cloud untuk mengubah pembayaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan.
Layanan Cek IBM Payments Center (IPC) di IBM Cloud for Financial Services menyediakan platform terkelola dan aman yang dibuat untuk menskalakan volume cek untuk mengakomodasi perubahan volume cek. Solusi ini memungkinkan bank untuk bertransaksi dengan ekosistem mitra yang memiliki kemampuan keamanan, ketahanan, dan kepatuhan untuk menangani perubahan kebutuhan pemrosesan cek. IBM Cloud for Financial Services dirancang untuk membantu klien mengurangi risiko dan mempercepat adopsi cloud bahkan untuk beban kerja mereka yang paling sensitif sekalipun.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) (yang merupakan bagian dari tulang punggung untuk solusi checks-as-a-service) mengintegrasikan, mengatur, dan memantau transaksi keuangan, termasuk cek. Sistem ini memberikan pemrosesan yang konsisten di berbagai jenis pembayaran, sehingga lembaga keuangan dapat menyatukan operasi pembayaran mereka ke dalam satu platform. FTM mencakup kemampuan bawaan untuk pembayaran langsung, SWIFT, ACH, SEPA, pemrosesan cek, orientasi pelanggan, penyerapan transaksi, dan banyak lagi.
Dengan layanan terkelola IBM Payments Center, bank mendapatkan akses ke keahlian industri dalam pemrosesan cek dan alih daya proses bisnis dengan platform Payments-as-a-Service kami. Menggunakan teknologi terbaru untuk mendorong efisiensi dan nilai dalam layanan pembayaran. Para penasihat di Lab Pakar IBM Cloud Expert juga dapat membantu bank mengadopsi dan memanfaatkan teknologi IBM Cloud® untuk memodernisasi layanan pemrosesan cek, dengan penekanan pada pencapaian hasil bisnis.
Ketika lembaga keuangan memodernisasi pembayaran, mereka harus meminimalkan dampak di seluruh infrastruktur TI mereka yang ada. Layanan Cek IBM Payments Center menyediakan komponen yang fleksibel berbasis cloud yang dapat diintegrasikan dengan operasi dan infrastruktur klien yang ada. Solusi terkelola satu atap kami dirancang untuk memberikan kemampuan pemrosesan cek yang hemat biaya dan dioptimalkan untuk beban kerja perbankan inti perusahaan dengan data sensitif.
