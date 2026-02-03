Agen AI untuk keuangan

Tim keuangan berada di bawah tekanan untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Inefisiensi berkelanjutan dalam proses dan alur kerja manual, meningkatnya tuntutan kepatuhan, serta kebutuhan penskalaan selama ekspansi global mempersulit pemenuhan ekspektasi pemegang saham. Semua tantangan ini memperlambat pengambilan keputusan, meningkatkan biaya, dan menciptakan hambatan operasional.

Di situlah IBM® watsonx Orchestrate berperan. Dengan agen AI yang dapat disesuaikan untuk bidang keuangan, tim Anda dapat mengotomatiskan berbagai tugas berulang, mempercepat siklus perencanaan, dan mengungkap insight lebih cepat, sehingga menghemat waktu untuk pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Baik menyederhanakan proses pemesanan hingga pembayaran, atau meningkatkan akurasi perkiraan, semua agen ini menghadirkan AI langsung ke alur kerja.