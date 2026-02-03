Agen AI untuk keuangan

Berdayakan tim keuangan dengan agen AI yang meningkatkan kecepatan, akurasi, dan pengambilan keputusan, tanpa perlu pengodean

Lihat penggunaannya
Mendorong keuangan menuju otomatisasi agen

Tim keuangan berada di bawah tekanan untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Inefisiensi berkelanjutan dalam proses dan alur kerja manual, meningkatnya tuntutan kepatuhan, serta kebutuhan penskalaan selama ekspansi global mempersulit pemenuhan ekspektasi pemegang saham. Semua tantangan ini memperlambat pengambilan keputusan, meningkatkan biaya, dan menciptakan hambatan operasional.

Di situlah IBM® watsonx Orchestrate berperan. Dengan agen AI yang dapat disesuaikan untuk bidang keuangan, tim Anda dapat mengotomatiskan berbagai tugas berulang, mempercepat siklus perencanaan, dan mengungkap insight lebih cepat, sehingga menghemat waktu untuk pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Baik menyederhanakan proses pemesanan hingga pembayaran, atau meningkatkan akurasi perkiraan, semua agen ini menghadirkan AI langsung ke alur kerja.
Aktifkan dan jalankan agen dalam hitungan menit. Begini caranya: 01 Membangun, memperluas, dan menyesuaikan tanpa kode

Bangun agen AI pada antarmuka intuitif kami, tanpa perlu keahlian pengodean. Pratinjau, optimalkan alur kerja penjualan spesifik Anda, dan terapkan dengan cepat.

 02 Menghubungkan ke aplikasi

Jembatani kesenjangan antara agen dan aplikasi perusahaan umum melalui alat siap pakai yang terhubung ke lebih dari 80 aplikasi perusahaan terkemuka.

 03 Menerapkannya ke saluran pilihan Anda

Kelola autentikasi secara terpusat di beberapa API dan sistem dengan kontrol keamanan tingkat perusahaan.

Temui tim keuangan AI agen Anda

Lihat bagaimana agen AI dapat mengoptimalkan berbagai proses utama dan mencapai keunggulan operasional.
Render 3D perangkat logam yang ditempatkan di atas bola-bola kecil

Tingkatkan ketepatan perencanaan dengan perkiraan yang dihasilkan AI , penjelasan varians, dan insight kinerja yang membantu tim keuangan menutup kesenjangan dan membuat keputusan yang lebih baik. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini mengalami penyelesaian siklus anggaran hingga 33%1 lebih cepat dan kesalahan perkiraan penjualan berkurang hingga 57%1, sehingga meningkatkan kepercayaan pada hasil keuangan.
Render 3D beberapa kotak dan sebuah selang biru

Pastikan kepatuhan, pangkas biaya, dan kurangi penipuan dengan memvalidasi faktur, mencocokkan pesanan pembelian, dan mengotomatiskan interaksi pemasok secara menyeluruh. Dengan mendigitalkan dan menyederhanakan proses ini, perusahaan telah mencapai pengurangan biaya per faktur sebesar 25%1 dan mempersingkat siklus faktur sebesar 32%1.
Render 3D pohon yang terbuat dari batang logam dengan beberapa lingkaran biru berbentuk kap lampu

Tingkatkan arus kas dan pengalaman pelanggan dengan mengotomatiskan pembuatan faktur, pengecekan kredit, dan pengingat pembayaran. Optimasi ini dapat mengurangi saldo piutang tak tertagih sebesar 43%1 dan menurunkan jumlah hari piutang tertunggak (DSO) sebesar 32%1, sehingga membebaskan modal kerja dan memperkuat kesehatan keuangan.
Render 3D proses pabrik dengan beberapa potongan logam di atas stan, mengelilingi perangkat logam yang ditempatkan di atas bola-bola biru

Sederhanakan proses pencatatan hingga pelaporan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dengan lebih cepat. Dengan otomatisasi berbasis AI, organisasi telah mampu mempersingkat siklus penutupan bulanan sebesar 33%1 sekaligus meningkatkan persentase entri jurnal bebas kesalahan sebesar 2%1. Otomatisasi ini membantu memberikan akurasi dan kepatuhan yang lebih besar.
Manfaat yang dihadirkan agen AI untuk keuangan
Pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data

Agen AI memberikan insight real-time untuk membantu pemimpin keuangan merespons gangguan dengan percaya diri.

 Baca studi IBM Finance
Biaya yang lebih rendah dan kapasitas yang dibebaskan

Dengan mengotomatiskan bertugas rutin, tim keuangan dapat mengurangi biaya operasional dan mengalihkan hingga 30% tenaga kerja mereka ke inisiatif strategis.

 Pelajari bagaimana IBM Finance mentransformasi produktivitas
Integrasi tanpa hambatan dengan sistem Anda yang sudah ada

Hubungkan agen AI dengan mudah ke sistem ERP dan aplikasi keuangan untuk adopsi dan skalabilitas yang lancar.

 Jelajahi integrasi
Ambil langkah selanjutnya

Coba IBM watsonx Orchestrate tanpa biaya atau pesan konsultasi dengan Pakar IBM.

 Cobalah gratis Pesan demo langsung
Catatan kaki

1 Manfaatkan AI untuk keuangan dalam layanan keuangan IBM Institute for Business Value, 2024