Agen AI untuk keuangan

Berdayakan tim keuangan dengan agen AI yang meningkatkan kecepatan, akurasi, dan pengambilan keputusan, tanpa perlu pengodean
Tim keuangan berada di bawah tekanan untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Inefisiensi berkelanjutan dalam proses dan alur kerja manual, meningkatnya tuntutan kepatuhan, serta kebutuhan penskalaan selama ekspansi global mempersulit pemenuhan ekspektasi pemegang saham. Semua tantangan ini memperlambat pengambilan keputusan, meningkatkan biaya, dan menciptakan hambatan operasional.
Di situlah IBM® watsonx Orchestrate berperan. Dengan agen AI yang dapat disesuaikan untuk bidang keuangan, tim Anda dapat mengotomatiskan berbagai tugas berulang, mempercepat siklus perencanaan, dan mengungkap insight lebih cepat, sehingga menghemat waktu untuk pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Baik menyederhanakan proses pemesanan hingga pembayaran, atau meningkatkan akurasi perkiraan, semua agen ini menghadirkan AI langsung ke alur kerja.
Bangun agen AI pada antarmuka intuitif kami, tanpa perlu keahlian pengodean. Pratinjau, optimalkan alur kerja penjualan spesifik Anda, dan terapkan dengan cepat.
Jembatani kesenjangan antara agen dan aplikasi perusahaan umum melalui alat siap pakai yang terhubung ke lebih dari 80 aplikasi perusahaan terkemuka.
Kelola autentikasi secara terpusat di beberapa API dan sistem dengan kontrol keamanan tingkat perusahaan.
Lihat bagaimana agen AI dapat mengoptimalkan berbagai proses utama dan mencapai keunggulan operasional.
Agen AI memberikan insight real-time untuk membantu pemimpin keuangan merespons gangguan dengan percaya diri.
Dengan mengotomatiskan bertugas rutin, tim keuangan dapat mengurangi biaya operasional dan mengalihkan hingga 30% tenaga kerja mereka ke inisiatif strategis.
Hubungkan agen AI dengan mudah ke sistem ERP dan aplikasi keuangan untuk adopsi dan skalabilitas yang lancar.
Coba IBM watsonx Orchestrate tanpa biaya atau pesan konsultasi dengan Pakar IBM.